Hitro kot blisk: ultrakompaktni, prostorsko varčni visokotlačni čistilnik K 2 Horizontal VPS Home v hipu odstrani umazanijo z majhnih površin in vozil, vrtnega orodja in zunanjega pohištva. Naprava je idealna za vsa občasna čistilna opravila okoli doma in vrta. Vključuje komplet Home Kit s čistilom za površine T 1 in 500 ml detergenta Patio & Deck za čiščenje večjih površin brez brizganja. Zahvaljujoč razpršilni cevi Vario Power (VPS) lahko tlak vode enostavno prilagodite površini z enostavnim vrtenjem. Zaradi nizke teže in praktičnega integriranega ročaja za nošenje lahko K 2 Horizontal VPS Home enostavno prenašate, kamor koli ga potrebujete. Za dodatno udobje sistem Quick Connect omogoča enostavno priklop in izklop 3-metrske visokotlačne cevi iz naprave in pištole. Pištolo in razpršilno cev lahko za udobje shranite na sami napravi. Kabel se spretno ovije okoli dna naprave.