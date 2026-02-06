Visokotlačni čistilnik K 2 Horizontal VPS Home
Visokotlačni čistilnik K 2 Horizontal VPS Home je idealen za občasno uporabo in manjše umazanije, na primer na kolesih, vrtnem orodju in zunanjem pohištvu. Vključno s kompletom Home Kit.
Hitro kot blisk: ultrakompaktni, prostorsko varčni visokotlačni čistilnik K 2 Horizontal VPS Home v hipu odstrani umazanijo z majhnih površin in vozil, vrtnega orodja in zunanjega pohištva. Naprava je idealna za vsa občasna čistilna opravila okoli doma in vrta. Vključuje komplet Home Kit s čistilom za površine T 1 in 500 ml detergenta Patio & Deck za čiščenje večjih površin brez brizganja. Zahvaljujoč razpršilni cevi Vario Power (VPS) lahko tlak vode enostavno prilagodite površini z enostavnim vrtenjem. Zaradi nizke teže in praktičnega integriranega ročaja za nošenje lahko K 2 Horizontal VPS Home enostavno prenašate, kamor koli ga potrebujete. Za dodatno udobje sistem Quick Connect omogoča enostavno priklop in izklop 3-metrske visokotlačne cevi iz naprave in pištole. Pištolo in razpršilno cev lahko za udobje shranite na sami napravi. Kabel se spretno ovije okoli dna naprave.
Značilnosti in prednosti
Izjemno kompaktna naprava, ki prihrani prostorZa preprosto odlaganje, ki zavzema malo prostora, lahko tudi v manjše niše. Lahko se prenaša samo z eno roko.
Integrirana sesalna cev za detergentUdobna in enostavna uporaba čistil. Detergenti Kärcher (na voljo kot dodatna oprema) ne le ščitijo in negujejo površino, ki jo čistite, temveč zagotavljajo učinkovitejše in dolgotrajnejše rezultate.
Quick Connect SystemVisokotlačno cev lahko hitro in udobno priklopite in odklopite z naprave ali pištole. To prihrani čas in trud.
Čisto in urejeno
- Cev, pršilne nastavke, pištolo in kabel shranite na prostorsko varčen način.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar)
|20 - max. 110
|Količina pretoka (l/h)
|max. 360
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|20
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna moč (W)
|1400
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|3,466
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|7,02
|Mere (D × Š × V) (mm)
|380 x 197 x 248
Obseg dobave
- Komplet Home Kit: K 3 Power: talna šoba T 1, čistilo Patio & Deck, 0,5 l
- Podaljšek razpršilne cevi
- Visokotlačna pištola: G 120 Q
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Quick Connect na napravi
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Sesalna cev
- Integriran vodni filter
- Shranjevanje kabla
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.