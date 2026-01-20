Visokotlačni čistilnik K 4 Comfort Premium
Visokotlačni čistilnik K 4 Comfort Premium Connect s površinsko zmogljivostjo 30 m²/h, cevjo PremiumFlex, kolutom za cev in vodno hlajenim motorjem je idealen za dom in avto.
K 4 Comfort Premium je zmogljiv in priročen visokotlačni čistilnik, idealen za odstranjevanje zmerne umazanije v hiši in avtomobilu. Njegov dolgotrajen, vodno hlajen motor zagotavlja konstantno zmogljivost, medtem ko priročni kolut za cev s cevjo PremiumFlex zagotavlja maksimalno prilagodljivost. Poleg tega pištola G 180 50 Q COMFORT!Hold zmanjša pritisk držanja za do 50 odstotkov, kar omogoča delo brez utrujenosti, zahvaljujoč sistemu Quick Connect pa je mogoče visokotlačno cev hitro in enostavno priključiti. Inovativna 4-v-1 večcurkovna razpršilna cev združuje 4 različne vzorce pršenja, ki jih je mogoče priročno nastaviti z vrtenjem glave razpršilne cevi. Poleg tega koncept čistila 2 v 1 ponuja dodatno udobje in popoln nanos čistila, ki ustreza nalogi. Kable in pribor je mogoče enostavno in kompaktno shraniti na napravi, teleskopski ročaj in kolesa z mehko površino pa olajšajo transport. Za optimalno podporo aplikacija Kärcher Home & Garden ponuja integriranega svetovalca za uporabo ter koristne nasvete in trike. Obseg dobave vključuje 1 liter čistila.
Značilnosti in prednosti
Pameten koncept napraveZasnova naprave ima organizirane vhode in izhode za kable in cevi. To zagotavlja svobodo gibanja in delovni prostor ter na splošno olajša rokovanje s kabli in cevmi. Pravilna poravnava naprav s cevnimi in kabelskimi priključki glede na vir napajanja in vode močno olajša čiščenje.
Pištola Comfort s sistemom COMFORT!Hold in sistemom Quick ConnectCOMFORT!Hold opazno zmanjša pritisk držanja. Še posebej ugodno pri dolgotrajni uporabi pri čiščenju velikih površin. Priključek Quick Connect za enostavno priključitev visokotlačne cevi.
4-v-1 Multi JetŠtevilne možnosti čiščenja zahvaljujoč 4 različnim šobam v eni razpršilni cevi. Za večje udobje ni treba menjati cevi. Preprosto zavrtite glavo razpršilne cevi, da spremenite vzorec pršenja.
Koncept detergenta 2 v 1
- Inovativen koncept čistila zagotavlja maksimalno prilagodljivost in optimalno doziranje za vsako čistilno nalogo.
- Čistilo se lahko dozira prek naprave in šobe Multi Jet ali, za več pene, prek curka pene, vključno z doziranjem čistila.
- Detergenti Kärcher (na voljo kot dodatna oprema) ne le ščitijo in negujejo površino, ki jo čistite, temveč zagotavljajo učinkovitejše in dolgotrajnejše rezultate.
Visokotlačna cev PremiumFlex
- Gibljiva cev zagotavlja največjo prilagodljivost in s tem maksimalno svobodo gibanja.
- Visokotlačno cev lahko zvijete in razvijete brez vozlanja.
Navijalnik za cev za udobno uporabo
- Visokotlačna cev je optimalno shranjena in zaščitena, ne da bi zavzemala veliko prostora.
- Udobno delo: cev je pripravljena vedno in povsod, saj jo preprosto navijete in odvijete.
- Nizko težišče za varno namestitev celo na nagnjenih površinah.
Izjemna zmogljivost
- Vodno hlajeni motor navdušuje z izjemno trpežnostjo in zmogljivostjo.
Ergonomski transport
- Teleskopski ročaj z zaskočnim mehanizmom omogoča enostaven, udoben in ergonomski transport.
- Kolesa z mehko strukturo omogočajo enostavno in brez napora premikanje naprave.
- Ročaj za nošenje omogoča enostavno in ergonomsko dvigovanje naprave.
Aplikacija Home & Garden
- Z aplikacijo Kärcher Home & Garden boste postali strokovnjak za čiščenje.
- Izkoristite strokovno znanje podjetja Kärcher za popolne rezultate čiščenja.
- Priročen celovit servis: vse informacije o napravi, njeni uporabi in našem servisnem portalu.
Značilnosti trajnosti
- Zasnova z 20 % reciklirane plastike¹⁾.
- Do 80 % manjša poraba vode v primerjavi z običajno vrtno cevjo.²⁾
- Embalaža je izdelana iz vsaj 80 % recikliranega papirja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Tlak ( /bar/Mpa)
|20 / max. 130 / 2 - 13
|Količina pretoka (l/h)
|max. 420
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|30
|Dovodna temperatura (°C)
|40
|Priključna moč (Kw)
|1,8
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|12,355
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|17,516
|Mere (D × Š × V) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Samo izdelek, vsi plastični deli razen dodatkov. / ²⁾ Pogoji internega testiranja: pretok visokotlačnega čistilnika je 40 % pretoka vrtne cevi, čas čiščenja pa se prepolovi. Pretok ter dejanski prihranki vode in časa se razlikujejo glede na razred naprave, stopnjo umazanije in lokacijo.
Obseg dobave
- Čistilna sredstva: Univerzalno čistilo RM 626, 1 l
- Visokotlačna pištola: G 180 Q COMFORT!Hold
- 4-v-1 Multi Jet
- Visokotlačna cev: 8 m, PremiumFlex
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Zadrževanje zmanjšanja tlaka na razpršilni pištoli
- Vgrajen kolut za visokotlačno cev
- Quick Connect na napravi
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Koncept detergenta 2 v 1
- Regulacija detergenta pri uporabi penaste šobe
- Teleskopski ročaj
- Vodno hlajeni motor
- Integriran vodni filter
- Kavelj za kabel
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- Kolesa z mehko površino komponent
Področja uporabe
- Območja okoli doma in vrta
- Motorji in skuterji
- Majhni avtomobili
