K 4 Comfort Premium je zmogljiv in priročen visokotlačni čistilnik, idealen za odstranjevanje zmerne umazanije v hiši in avtomobilu. Njegov dolgotrajen, vodno hlajen motor zagotavlja konstantno zmogljivost, medtem ko priročni kolut za cev s cevjo PremiumFlex zagotavlja maksimalno prilagodljivost. Poleg tega pištola G 180 50 Q COMFORT!Hold zmanjša pritisk držanja za do 50 odstotkov, kar omogoča delo brez utrujenosti, zahvaljujoč sistemu Quick Connect pa je mogoče visokotlačno cev hitro in enostavno priključiti. Inovativna 4-v-1 večcurkovna razpršilna cev združuje 4 različne vzorce pršenja, ki jih je mogoče priročno nastaviti z vrtenjem glave razpršilne cevi. Poleg tega koncept čistila 2 v 1 ponuja dodatno udobje in popoln nanos čistila, ki ustreza nalogi. Kable in pribor je mogoče enostavno in kompaktno shraniti na napravi, teleskopski ročaj in kolesa z mehko površino pa olajšajo transport. Za optimalno podporo aplikacija Kärcher Home & Garden ponuja integriranega svetovalca za uporabo ter koristne nasvete in trike. Obseg dobave vključuje 1 liter čistila.