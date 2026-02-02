K 4 Comfort Premium je zmogljiv in priročen visokotlačni čistilnik, idealen za odstranjevanje zmerne umazanije v hiši in avtomobilu. Njegov dolgotrajen, vodno hlajen motor zagotavlja konstantno zmogljivost, kolut za cev PremiumFlex pa zagotavlja prilagodljivost. Pištola G 180 Q COMFORT!Hold zmanjša pritisk držanja do 50 odstotkov za delo brez utrujenosti. Zahvaljujoč sistemu Quick Connect je mogoče visokotlačno cev hitro priključiti. Inovativna 4-v-1 razpršilna cev Multi Jet združuje 4 različne vzorce pršenja, ki jih je mogoče nastaviti z vrtenjem glave razpršilne cevi. Vključuje komplet Home Kit s čistilom za površine T 5 in 1 litrom čistila za kamen in fasade za čiščenje velikih površin. Poleg tega koncept čistila 2 v 1 ponuja dodatno udobje in popoln nanos čistila, ki ustreza nalogi. Kable in pribor je mogoče kompaktno shraniti na napravi, teleskopski ročaj in kolesa z mehko površino pa omogočajo enostaven transport. Podporo nudi aplikacija Kärcher Home & Garden s svetovalcem za uporabo ter nasveti in triki. Obseg dobave vključuje 1 liter čistila.