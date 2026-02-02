Visokotlačni čistilnik K 4 Comfort Premium Home
Visokotlačni čistilnik K 4 Comfort Premium Home s površinsko zmogljivostjo 30 m²/h, cevjo PremiumFlex, kolutom za cev in vodno hlajenim motorjem. Vključno s kompletom Home Kit.
K 4 Comfort Premium je zmogljiv in priročen visokotlačni čistilnik, idealen za odstranjevanje zmerne umazanije v hiši in avtomobilu. Njegov dolgotrajen, vodno hlajen motor zagotavlja konstantno zmogljivost, kolut za cev PremiumFlex pa zagotavlja prilagodljivost. Pištola G 180 Q COMFORT!Hold zmanjša pritisk držanja do 50 odstotkov za delo brez utrujenosti. Zahvaljujoč sistemu Quick Connect je mogoče visokotlačno cev hitro priključiti. Inovativna 4-v-1 razpršilna cev Multi Jet združuje 4 različne vzorce pršenja, ki jih je mogoče nastaviti z vrtenjem glave razpršilne cevi. Vključuje komplet Home Kit s čistilom za površine T 5 in 1 litrom čistila za kamen in fasade za čiščenje velikih površin. Poleg tega koncept čistila 2 v 1 ponuja dodatno udobje in popoln nanos čistila, ki ustreza nalogi. Kable in pribor je mogoče kompaktno shraniti na napravi, teleskopski ročaj in kolesa z mehko površino pa omogočajo enostaven transport. Podporo nudi aplikacija Kärcher Home & Garden s svetovalcem za uporabo ter nasveti in triki. Obseg dobave vključuje 1 liter čistila.
Značilnosti in prednosti
Pameten koncept naprave
- Zasnova naprave ima organizirane vhode in izhode za kable in cevi. To zagotavlja svobodo gibanja in delovni prostor ter na splošno olajša rokovanje s kabli in cevmi.
- Pravilna poravnava naprav s cevnimi in kabelskimi priključki glede na vir napajanja in vode močno olajša čiščenje.
Pištola Comfort s sistemom COMFORT!Hold in sistemom Quick Connect
- COMFORT!Hold opazno zmanjša pritisk držanja. Še posebej ugodno pri dolgotrajni uporabi pri čiščenju velikih površin.
- Priključek Quick Connect za enostavno priključitev visokotlačne cevi.
4-v-1 Multi Jet
- Številne možnosti čiščenja zahvaljujoč 4 različnim šobam v eni razpršilni cevi.
- Za večje udobje ni treba menjati cevi.
Koncept detergenta 2Way!Wash™
- Inovativna rešitev čistilnega sredstva ponuja maksimalno prilagodljivost in optimalno doziranje za vsako čistilno nalogo.
- Čistilo se lahko dozira prek naprave in šobe Multi Jet ali, za več pene, prek curka pene, vključno z doziranjem čistila.
Ergonomski transport
- Teleskopski ročaj z zaskočnim mehanizmom omogoča enostaven, udoben in ergonomski transport.
- Kolesa z mehko strukturo omogočajo enostavno in brez napora premikanje naprave.
- Ročaj za nošenje omogoča enostavno in ergonomsko dvigovanje naprave.
- Teleskopski ročaj z zaskočnim mehanizmom omogoča enostaven, udoben in ergonomski transport.
- Kolesa z mehko strukturo omogočajo enostavno in brez napora premikanje naprave.
- Ročaj za nošenje omogoča enostavno in ergonomsko dvigovanje naprave.
Navijalnik za cev za udobno uporabo
- Visokotlačna cev je optimalno shranjena in zaščitena, ne da bi zavzemala veliko prostora.
- Udobno delo: cev je pripravljena vedno in povsod, saj jo preprosto navijete in odvijete.
- Nizko težišče za varno namestitev celo na nagnjenih površinah.
Izjemna zmogljivost
- Vodno hlajeni motor navdušuje z izjemno trpežnostjo in zmogljivostjo.
Ergonomski transport
Aplikacija Home & Garden
- Z aplikacijo Kärcher Home & Garden boste postali strokovnjak za čiščenje.
- Izkoristite strokovno znanje podjetja Kärcher za popolne rezultate čiščenja.
- Priročen celovit servis: vse informacije o napravi, njeni uporabi in našem servisnem portalu.
Značilnosti trajnosti
- Zasnova z 20 % reciklirane plastike¹⁾.
- Do 80 % manjša poraba vode v primerjavi z običajno vrtno cevjo.²⁾
- Embalaža je izdelana iz vsaj 80 % recikliranega papirja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Tlak ( /bar/Mpa)
|20 / max. 130 / 2 - 13
|Količina pretoka (l/h)
|max. 420
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|30
|Dovodna temperatura (°C)
|40
|Priključna moč (Kw)
|1,8
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|12,355
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|19,8
|Mere (D × Š × V) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Samo izdelek, vsi plastični deli razen dodatkov. / ²⁾ Pogoji internega testiranja: pretok visokotlačnega čistilnika je 40 % pretoka vrtne cevi, čas čiščenja pa se prepolovi. Pretok ter dejanski prihranki vode in časa se razlikujejo glede na razred naprave, stopnjo umazanije in lokacijo.
Obseg dobave
- Komplet Home Kit: T 5 čistilo površin, kamna in fasade, 3 v 1, 1 l
- Čistilna sredstva: Univerzalno čistilo RM 626, 1 l
- Visokotlačna pištola: G 180 Q COMFORT!Hold
- 4-v-1 Multi Jet
- Visokotlačna cev: 8 m, PremiumFlex
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Zadrževanje zmanjšanja tlaka na razpršilni pištoli
- Vgrajen kolut za visokotlačno cev
- Quick Connect na napravi
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Koncept detergenta 2Way!Wash™
- Regulacija detergenta pri uporabi penaste šobe
- Teleskopski ročaj
- Vodno hlajeni motor
- Integriran vodni filter
- Kavelj za kabel
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- Kolesa z mehko površino komponent
Video posnetki
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.