Visokotlačni čistilnik, ki gre še korak dlje – omejena izdaja črnega K 4 Power Control Go!Further, izdelanega iz 35 odstotkov reciklirane plastike¹⁾ z ekskluzivno dodatno opremo, ponuja najboljše rezultate čiščenja in visoko stopnjo udobja. Zahvaljujoč aplikaciji Kärcher Home & Garden je tudi iskanje pravega tlaka zelo enostavno. Svetovalec za uporabo, integriran v aplikacijo, uporabnike podpira s praktičnimi nasveti za vsako čistilno situacijo in čistilno nalogo – za popolne rezultate čiščenja. Za maksimalen nadzor je mogoče raven tlaka enostavno nastaviti z vrtenjem razpršilne cevi ali preveriti na pištoli G 160 Q Power Control. K 4 Power Control Flex navdušuje tudi s sistemom čistila Kärcher Plug 'n' Clean za enostavno menjavo čistila, visokotlačno cevjo PremiumFlex za dodatno udobje, teleskopskim ročajem za enostavno prenašanje, sistemom Quick Connect za prihranek časa in truda pri nameščanju in izklapljanju visokotlačne cevi iz naprave ter s pištolo in parkirnim položajem za vedno dostopen pribor.