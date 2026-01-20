Visokotlačni čistilnik K 4 Power Control Go!Further
K 4 Power Control Go!Further je črni visokotlačni čistilnik v omejeni izdaji, izdelan iz 35 % reciklirane plastike¹⁾, in ima ekskluzivne dodatke, kot je eco!Booster.
Visokotlačni čistilnik, ki gre še korak dlje – omejena izdaja črnega K 4 Power Control Go!Further, izdelanega iz 35 odstotkov reciklirane plastike¹⁾ z ekskluzivno dodatno opremo, ponuja najboljše rezultate čiščenja in visoko stopnjo udobja. Zahvaljujoč aplikaciji Kärcher Home & Garden je tudi iskanje pravega tlaka zelo enostavno. Svetovalec za uporabo, integriran v aplikacijo, uporabnike podpira s praktičnimi nasveti za vsako čistilno situacijo in čistilno nalogo – za popolne rezultate čiščenja. Za maksimalen nadzor je mogoče raven tlaka enostavno nastaviti z vrtenjem razpršilne cevi ali preveriti na pištoli G 160 Q Power Control. K 4 Power Control Flex navdušuje tudi s sistemom čistila Kärcher Plug 'n' Clean za enostavno menjavo čistila, visokotlačno cevjo PremiumFlex za dodatno udobje, teleskopskim ročajem za enostavno prenašanje, sistemom Quick Connect za prihranek časa in truda pri nameščanju in izklapljanju visokotlačne cevi iz naprave ter s pištolo in parkirnim položajem za vedno dostopen pribor.
Značilnosti in prednosti
Pištola Power Control s Quick Connect in visokotlačnimi cevmiOptimalna nastavitev za vsako površino. Tri nastavitve tlaka in ena nastavitev za čistilo. Popoln nadzor: prikazovalnik prikazuje izbrane nastavitve. Quick Connect za preprosto namestitev visokotlačne cevi in dodatkov-
Visokotlačna cev PremiumFlexGibljiva cev zagotavlja največjo prilagodljivost in s tem maksimalno svobodo gibanja. Visokotlačno cev lahko zvijete in razvijete brez vozlanja.
Značilnosti trajnostiZasnova s 35 % reciklirane plastike¹⁾ +50 % večja učinkovitost porabe vode in energije²⁾ s 50 % večjo učinkovitostjo čiščenja³⁾ Sesalna cev za alternativne vire vode, kot so vodni sodi.
Plug’n’Clean – Kärcher sistem za čistilo
- Hitro, enostavno, udobno - zahvaljujoč sistemu Plug 'n' Clean lahko čistilo udobno zamenjate samo z eno potezo.
Izjemna zmogljivost
- Vodno hlajeni motor navdušuje z izjemno trpežnostjo in zmogljivostjo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Tlak (bar/Mpa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Količina pretoka (l/h)
|max. 420
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|30
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna moč (Kw)
|1,8
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|11,9
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|16,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|405 x 306 x 584
¹⁾ Samo izdelek, vsi plastični deli razen dodatkov. / ²⁾ Z napravo Kärcher eco!Booster, ki temelji na 50 % večji površini, ki jo je mogoče očistiti z enako količino energije in vode v primerjavi s standardnim ploščatim curkom Kärcher (pršilno cevjo). Potrjeno s strani neodvisnega testnega inštituta. / ³⁾ V primerjavi z učinkovitostjo čiščenja standardnega ploščatega curka Kärcher (pršilno cevjo). Potrjeno s strani neodvisnega testnega inštituta.
Obseg dobave
- Visokotlačna pištola: G 160 Q Power Control
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- eco!Booster
- Visokotlačna cev: 8 m, PremiumFlex
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Sesalna cev za vodo
- Vgrajena mreža za shranjevanje
- Quick Connect na napravi
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Plug 'n' Clean sistem
- Teleskopski ročaj
- Vodno hlajeni motor
- Integriran vodni filter
Področja uporabe
- Kolesa
- Vrtno orodje in oprema
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Območja okoli doma in vrta
- Motorji in skuterji
- Majhni avtomobili
