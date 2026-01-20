Visokotlačni čistilnik K 5 Comfort Premium je idealen za odstranjevanje zmerne umazanije po hiši in avtomobilu. Opremljen z robustnim, vodno hlajenim motorjem, naprava zagotavlja konstantno visoko čistilno zmogljivost. Integriran kolut za cev s fleksibilno cevjo PremiumFlex omogoča udobno rokovanje in zagotavlja maksimalno svobodo gibanja. Pištola G 180 Q COMFORT!Hold opazno zmanjša pritisk držanja in tako zagotavlja čiščenje brez utrujenosti. Praktični sistem Quick Connect omogoča tudi hitro priklop in odklop visokotlačne cevi. Vsestranska 4-v-1 večcurkovna razpršilna cev brez težav preklaplja med 4 načini pršenja z vrtenjem glave razpršilne cevi in ​​se prilagaja različnim čistilnim nalogam. Poleg tega koncept 2-v-1 detergenta ponuja dodatno udobje in popoln nanos detergenta, ki ustreza trenutni nalogi. Kable in pribor je mogoče enostavno in kompaktno shraniti na napravi. Za optimalno podporo aplikacija Kärcher Home & Garden ponuja integriranega svetovalca za uporabo ter koristne nasvete in trike.