Visokotlačni čistilnik K 5 Comfort Premium Car s površinsko zmogljivostjo 40 m²/h, vodno hlajenim motorjem, cevjo PremiumFlex in kolutom za cev. Vključno s kompletom za čiščenje avtomobila.

Visokotlačni čistilec K 5 Comfort Premium Car je idealen za odstranjevanje zmerne umazanije iz hiše in avtomobila. Naprava je opremljena z robustnim, vodno hlajenim motorjem in zagotavlja dosledno visoko učinkovitost čiščenja. Vključuje komplet za čiščenje avtomobila z vrtljivo krtačo za pranje z zamenljivim nastavkom, krpo iz mikrovlaken in 1 litrom avtomobilskega šampona. Integriran kolut za cev s fleksibilno cevjo PremiumFlex omogoča udobno rokovanje in zagotavlja dobro svobodo gibanja. Pištola G 180 Q COMFORT!Hold opazno zmanjša pritisk držanja in tako zagotavlja čiščenje brez utrujenosti. Sistem Quick Connect omogoča tudi hitro priklop in odklop visokotlačne cevi. Razpršilna cev Multi Jet 4 v 1 z vrtenjem glave razpršilne cevi preklaplja med 4 načini pršenja in se prilagaja različnim čistilnim nalogam. Koncept čistila 2 v 1 zagotavlja udobje in popoln nanos čistila, odvisno od uporabe. Kable in pribor je mogoče kompaktno shraniti na napravi. Podporo nudi aplikacija Kärcher Home & Garden z integriranim svetovalcem za uporabo ter koristnimi nasveti in triki.

Značilnosti in prednosti
Pameten koncept naprave
  • Zasnova naprave ima organizirane vhode in izhode za kable in cevi. To zagotavlja svobodo gibanja in delovni prostor ter na splošno olajša rokovanje s kabli in cevmi.
  • Pravilna poravnava naprav s cevnimi in kabelskimi priključki glede na vir napajanja in vode močno olajša čiščenje.
Pištola Comfort s sistemom COMFORT!Hold in sistemom Quick Connect
  • COMFORT!Hold opazno zmanjša pritisk držanja. Še posebej ugodno pri dolgotrajni uporabi pri čiščenju velikih površin.
  • Priključek Quick Connect za enostavno priključitev visokotlačne cevi.
4-v-1 Multi Jet
  • Številne možnosti čiščenja zahvaljujoč 4 različnim šobam v eni razpršilni cevi.
  • Za večje udobje ni treba menjati cevi. Preprosto zavrtite glavo razpršilne cevi, da spremenite vzorec pršenja.
Koncept detergenta 2Way!Wash™
  • Inovativen koncept čistila zagotavlja maksimalno prilagodljivost in optimalno doziranje za vsako čistilno nalogo.
  • Čistilo se lahko dozira prek naprave in šobe Multi Jet ali, za več pene, prek curka pene, vključno z doziranjem čistila.
  • Detergenti Kärcher (na voljo kot dodatna oprema) ne le ščitijo in negujejo površino, ki jo čistite, temveč zagotavljajo učinkovitejše in dolgotrajnejše rezultate.
Visokotlačna cev PremiumFlex
  • Gibljiva cev zagotavlja največjo prilagodljivost in s tem maksimalno svobodo gibanja.
  • Visokotlačno cev lahko zvijete in razvijete brez vozlanja.
Navijalnik za cev za udobno uporabo
  • Visokotlačna cev je optimalno shranjena in zaščitena, ne da bi zavzemala veliko prostora.
  • Udobno delo: cev je pripravljena vedno in povsod, saj jo preprosto navijete in odvijete.
  • Nizko težišče za varno namestitev celo na nagnjenih površinah.
Izjemna zmogljivost
  • Vodno hlajeni motor navdušuje z izjemno trpežnostjo in zmogljivostjo.
Ergonomski transport
  • Teleskopski ročaj z zaskočnim mehanizmom omogoča enostaven, udoben in ergonomski transport.
  • Kolesa z mehko strukturo omogočajo enostavno in brez napora premikanje naprave.
  • Ročaj za nošenje omogoča enostavno in ergonomsko dvigovanje naprave.
Aplikacija Home & Garden
  • Z aplikacijo Kärcher Home & Garden boste postali strokovnjak za čiščenje.
  • Izkoristite strokovno znanje podjetja Kärcher za popolne rezultate čiščenja.
  • Priročen celovit servis: vse informacije o napravi, njeni uporabi in našem servisnem portalu.
Značilnosti trajnosti
  • Zasnova s ​​25 % reciklirane plastike¹⁾.
  • Do 80 % manjša poraba vode v primerjavi z običajno vrtno cevjo.²⁾
  • Embalaža je izdelana iz vsaj 80 % recikliranega papirja.
Specifikacije

Tehnični podatki

Napetost (V) 230
Frekvenca (Hz) 50
Tlak (bar/Mpa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Količina pretoka (l/h) max. 500
Površinska zmogljivost (m²/h) 40
Dovodna temperatura (°C) max. 40
Nazivna poraba moči (Kw) 2,1
Priključni kabel (m) 5
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 13,313
Teža vključno z embalažo (Kg) 20,8
Mere (D × Š × V) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Samo izdelek, vsi plastični deli razen dodatkov. / ²⁾ Pogoji internega testiranja: pretok visokotlačnega čistilnika je 40 % pretoka vrtne cevi, čas čiščenja pa se prepolovi. Pretok ter dejanski prihranki vode in časa se razlikujejo glede na razred naprave, stopnjo umazanije in lokacijo.

Obseg dobave

  • Komplet za čiščenje avtomobila: K 5: Vrtljiva krtača za pranje, zamenljiv nastavek Car & Bike, krpa iz mikrovlaken, šampon za avto 3 v 1, 1 l
  • Čistilna sredstva: Univerzalno čistilo RM 626, 1 l
  • Visokotlačna pištola: G 180 Q COMFORT!Hold
  • 4-v-1 Multi Jet
  • Visokotlačna cev: 10 m, PremiumFlex
  • Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''

Oprema

  • Zadrževanje zmanjšanja tlaka na razpršilni pištoli
  • Vgrajen kolut za visokotlačno cev
  • Quick Connect na napravi
  • Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Koncept detergenta 2Way!Wash™
  • Regulacija detergenta pri uporabi penaste šobe
  • Teleskopski ročaj
  • Vodno hlajeni motor
  • Material črpalke: aluminij
  • Integriran vodni filter
  • Sesanje vode
  • Shranjevanje dodatkov na napravi
  • 2 kavlja za kabel: s funkcijo hitrega zmanjšanja
  • Kolesa z mehko površino komponent
Področja uporabe
  • Kolesa
  • Vrtno orodje in oprema
  • Vrtna/terasna/balkonska garnitura
  • Območja okoli doma in vrta
  • Motorji in skuterji
  • Majhni avtomobili
  • Zunanje stopnice
  • Srednje veliki avtomobili in karavani
  • Vrtne stene in kamniti zidovi
  • Fasade
