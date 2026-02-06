Visokotlačni čistilnik K 5 Comfort Premium Car
Visokotlačni čistilnik K 5 Comfort Premium Car s površinsko zmogljivostjo 40 m²/h, vodno hlajenim motorjem, cevjo PremiumFlex in kolutom za cev. Vključno s kompletom za čiščenje avtomobila.
Visokotlačni čistilec K 5 Comfort Premium Car je idealen za odstranjevanje zmerne umazanije iz hiše in avtomobila. Naprava je opremljena z robustnim, vodno hlajenim motorjem in zagotavlja dosledno visoko učinkovitost čiščenja. Vključuje komplet za čiščenje avtomobila z vrtljivo krtačo za pranje z zamenljivim nastavkom, krpo iz mikrovlaken in 1 litrom avtomobilskega šampona. Integriran kolut za cev s fleksibilno cevjo PremiumFlex omogoča udobno rokovanje in zagotavlja dobro svobodo gibanja. Pištola G 180 Q COMFORT!Hold opazno zmanjša pritisk držanja in tako zagotavlja čiščenje brez utrujenosti. Sistem Quick Connect omogoča tudi hitro priklop in odklop visokotlačne cevi. Razpršilna cev Multi Jet 4 v 1 z vrtenjem glave razpršilne cevi preklaplja med 4 načini pršenja in se prilagaja različnim čistilnim nalogam. Koncept čistila 2 v 1 zagotavlja udobje in popoln nanos čistila, odvisno od uporabe. Kable in pribor je mogoče kompaktno shraniti na napravi. Podporo nudi aplikacija Kärcher Home & Garden z integriranim svetovalcem za uporabo ter koristnimi nasveti in triki.
Značilnosti in prednosti
Pameten koncept naprave
- Zasnova naprave ima organizirane vhode in izhode za kable in cevi. To zagotavlja svobodo gibanja in delovni prostor ter na splošno olajša rokovanje s kabli in cevmi.
- Pravilna poravnava naprav s cevnimi in kabelskimi priključki glede na vir napajanja in vode močno olajša čiščenje.
Pištola Comfort s sistemom COMFORT!Hold in sistemom Quick Connect
- COMFORT!Hold opazno zmanjša pritisk držanja. Še posebej ugodno pri dolgotrajni uporabi pri čiščenju velikih površin.
- Priključek Quick Connect za enostavno priključitev visokotlačne cevi.
4-v-1 Multi Jet
- Številne možnosti čiščenja zahvaljujoč 4 različnim šobam v eni razpršilni cevi.
- Za večje udobje ni treba menjati cevi. Preprosto zavrtite glavo razpršilne cevi, da spremenite vzorec pršenja.
Koncept detergenta 2Way!Wash™
- Inovativen koncept čistila zagotavlja maksimalno prilagodljivost in optimalno doziranje za vsako čistilno nalogo.
- Čistilo se lahko dozira prek naprave in šobe Multi Jet ali, za več pene, prek curka pene, vključno z doziranjem čistila.
- Detergenti Kärcher (na voljo kot dodatna oprema) ne le ščitijo in negujejo površino, ki jo čistite, temveč zagotavljajo učinkovitejše in dolgotrajnejše rezultate.
Visokotlačna cev PremiumFlex
- Gibljiva cev zagotavlja največjo prilagodljivost in s tem maksimalno svobodo gibanja.
- Visokotlačno cev lahko zvijete in razvijete brez vozlanja.
Navijalnik za cev za udobno uporabo
- Visokotlačna cev je optimalno shranjena in zaščitena, ne da bi zavzemala veliko prostora.
- Udobno delo: cev je pripravljena vedno in povsod, saj jo preprosto navijete in odvijete.
- Nizko težišče za varno namestitev celo na nagnjenih površinah.
Izjemna zmogljivost
- Vodno hlajeni motor navdušuje z izjemno trpežnostjo in zmogljivostjo.
Ergonomski transport
- Teleskopski ročaj z zaskočnim mehanizmom omogoča enostaven, udoben in ergonomski transport.
- Kolesa z mehko strukturo omogočajo enostavno in brez napora premikanje naprave.
- Ročaj za nošenje omogoča enostavno in ergonomsko dvigovanje naprave.
Aplikacija Home & Garden
- Z aplikacijo Kärcher Home & Garden boste postali strokovnjak za čiščenje.
- Izkoristite strokovno znanje podjetja Kärcher za popolne rezultate čiščenja.
- Priročen celovit servis: vse informacije o napravi, njeni uporabi in našem servisnem portalu.
Značilnosti trajnosti
- Zasnova s 25 % reciklirane plastike¹⁾.
- Do 80 % manjša poraba vode v primerjavi z običajno vrtno cevjo.²⁾
- Embalaža je izdelana iz vsaj 80 % recikliranega papirja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Tlak (bar/Mpa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Količina pretoka (l/h)
|max. 500
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|40
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Nazivna poraba moči (Kw)
|2,1
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|13,313
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|20,8
|Mere (D × Š × V) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Samo izdelek, vsi plastični deli razen dodatkov. / ²⁾ Pogoji internega testiranja: pretok visokotlačnega čistilnika je 40 % pretoka vrtne cevi, čas čiščenja pa se prepolovi. Pretok ter dejanski prihranki vode in časa se razlikujejo glede na razred naprave, stopnjo umazanije in lokacijo.
Obseg dobave
- Komplet za čiščenje avtomobila: K 5: Vrtljiva krtača za pranje, zamenljiv nastavek Car & Bike, krpa iz mikrovlaken, šampon za avto 3 v 1, 1 l
- Čistilna sredstva: Univerzalno čistilo RM 626, 1 l
- Visokotlačna pištola: G 180 Q COMFORT!Hold
- 4-v-1 Multi Jet
- Visokotlačna cev: 10 m, PremiumFlex
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Zadrževanje zmanjšanja tlaka na razpršilni pištoli
- Vgrajen kolut za visokotlačno cev
- Quick Connect na napravi
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Koncept detergenta 2Way!Wash™
- Regulacija detergenta pri uporabi penaste šobe
- Teleskopski ročaj
- Vodno hlajeni motor
- Material črpalke: aluminij
- Integriran vodni filter
- Sesanje vode
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- 2 kavlja za kabel: s funkcijo hitrega zmanjšanja
- Kolesa z mehko površino komponent
Video posnetki
Področja uporabe
- Kolesa
- Vrtno orodje in oprema
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Območja okoli doma in vrta
- Motorji in skuterji
- Majhni avtomobili
- Zunanje stopnice
- Srednje veliki avtomobili in karavani
- Vrtne stene in kamniti zidovi
- Fasade
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.