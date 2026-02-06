Visokotlačni čistilec K 5 Comfort Premium Car je idealen za odstranjevanje zmerne umazanije iz hiše in avtomobila. Naprava je opremljena z robustnim, vodno hlajenim motorjem in zagotavlja dosledno visoko učinkovitost čiščenja. Vključuje komplet za čiščenje avtomobila z vrtljivo krtačo za pranje z zamenljivim nastavkom, krpo iz mikrovlaken in 1 litrom avtomobilskega šampona. Integriran kolut za cev s fleksibilno cevjo PremiumFlex omogoča udobno rokovanje in zagotavlja dobro svobodo gibanja. Pištola G 180 Q COMFORT!Hold opazno zmanjša pritisk držanja in tako zagotavlja čiščenje brez utrujenosti. Sistem Quick Connect omogoča tudi hitro priklop in odklop visokotlačne cevi. Razpršilna cev Multi Jet 4 v 1 z vrtenjem glave razpršilne cevi preklaplja med 4 načini pršenja in se prilagaja različnim čistilnim nalogam. Koncept čistila 2 v 1 zagotavlja udobje in popoln nanos čistila, odvisno od uporabe. Kable in pribor je mogoče kompaktno shraniti na napravi. Podporo nudi aplikacija Kärcher Home & Garden z integriranim svetovalcem za uporabo ter koristnimi nasveti in triki.