Visokotlačni čistilnik K 5 Comfort Premium Connect je opremljen z vodno hlajenim motorjem z dolgo življenjsko dobo, ki zagotavlja konstantno zmogljivost, medtem ko priročen kolut za cev PremiumFlex ponuja maksimalno prilagodljivost. Pištola G 180 Q Comfort Connect opazno zmanjša pritisk, kar omogoča delo brez utrujenosti in udobno delo. LCD-zaslon pištole ponuja 3 stopnje tlaka, z načinom eco!Mode in 2 stopnjama čistilnega sredstva za prilagoditev različnim čistilnim nalogam. Nastavitev stopnje na pištoli zagotavlja tudi izboljšano ergonomijo med uporabo. Zahvaljujoč sistemu Quick Connect je mogoče visokotlačno cev hitro in brez napora priključiti, inovativna 4-v-1 večcurkovna razpršilna cev pa združuje 4 različne vzorce pršenja, ki jih je mogoče priročno nastaviti z vrtenjem glave razpršilne cevi. Poleg tega koncept čistilnega sredstva 2 v 1 ponuja dodatno udobje in popoln nanos čistilnega sredstva, ki ustreza trenutni nalogi. Tlak lahko prilagodite na pametnem telefonu prek povezave Bluetooth z aplikacijo Kärcher Home & Garden, ki ponuja tudi integriranega svetovalca za uporabo ter nasvete in trike.