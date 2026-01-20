Visokotlačni čistilnik K 5 Comfort Premium Connect
Visokotlačni čistilnik K 5 Comfort Premium Connect z vodno hlajenim motorjem, cevjo PremiumFlex in kolutom za cev ponuja površinsko zmogljivost 40 m²/h in je idealen za dom in avto.
Visokotlačni čistilnik K 5 Comfort Premium Connect je opremljen z vodno hlajenim motorjem z dolgo življenjsko dobo, ki zagotavlja konstantno zmogljivost, medtem ko priročen kolut za cev PremiumFlex ponuja maksimalno prilagodljivost. Pištola G 180 Q Comfort Connect opazno zmanjša pritisk, kar omogoča delo brez utrujenosti in udobno delo. LCD-zaslon pištole ponuja 3 stopnje tlaka, z načinom eco!Mode in 2 stopnjama čistilnega sredstva za prilagoditev različnim čistilnim nalogam. Nastavitev stopnje na pištoli zagotavlja tudi izboljšano ergonomijo med uporabo. Zahvaljujoč sistemu Quick Connect je mogoče visokotlačno cev hitro in brez napora priključiti, inovativna 4-v-1 večcurkovna razpršilna cev pa združuje 4 različne vzorce pršenja, ki jih je mogoče priročno nastaviti z vrtenjem glave razpršilne cevi. Poleg tega koncept čistilnega sredstva 2 v 1 ponuja dodatno udobje in popoln nanos čistilnega sredstva, ki ustreza trenutni nalogi. Tlak lahko prilagodite na pametnem telefonu prek povezave Bluetooth z aplikacijo Kärcher Home & Garden, ki ponuja tudi integriranega svetovalca za uporabo ter nasvete in trike.
Značilnosti in prednosti
Pameten koncept napraveZasnova naprave ima organizirane vhode in izhode za kable in cevi. To zagotavlja svobodo gibanja in delovni prostor ter na splošno olajša rokovanje s kabli in cevmi. Pravilna poravnava naprav s cevnimi in kabelskimi priključki glede na vir napajanja in vode močno olajša čiščenje.
Pištola Comfort s sistemom COMFORT!Hold in sistemom Quick ConnectCOMFORT!Hold opazno zmanjša pritisk držanja. Še posebej ugodno pri dolgotrajni uporabi pri čiščenju velikih površin. 180° nastavitev nivoja pištole omogoča ergonomsko čiščenje in večjo prilagodljivost med uporabo.
4-v-1 Multi JetŠtevilne možnosti čiščenja zahvaljujoč 4 različnim šobam v eni razpršilni cevi. Za večje udobje ni treba menjati cevi.
Koncept detergenta 2 v 1
- Inovativen koncept čistila zagotavlja maksimalno prilagodljivost in optimalno doziranje za vsako čistilno nalogo.
- Čistilo se lahko dozira prek naprave in šobe Multi Jet ali, za več pene, prek curka pene, vključno z doziranjem čistila.
- Priročna in enostavna uporaba detergentov. Detergenti Kärcher (na voljo kot dodatna oprema) ne le ščitijo in negujejo površino, ki jo čistite, temveč zagotavljajo učinkovitejše in dolgotrajnejše rezultate.
Visokotlačna cev PremiumFlex
- Gibljiva cev zagotavlja največjo prilagodljivost in s tem maksimalno svobodo gibanja.
- Visokotlačno cev lahko zvijete in razvijete brez vozlanja.
Navijalnik za cev za udobno uporabo
- Visokotlačna cev je optimalno shranjena in zaščitena, ne da bi zavzemala veliko prostora.
- Udobno delo: cev je pripravljena vedno in povsod, saj jo preprosto navijete in odvijete.
- Nizko težišče za varno namestitev celo na nagnjenih površinah.
Izjemna zmogljivost
- Vodno hlajeni motor navdušuje z izjemno trpežnostjo in zmogljivostjo.
Ergonomski transport
- Teleskopski ročaj z zaskočnim mehanizmom omogoča enostaven, udoben in ergonomski transport.
- Kolesa z mehko strukturo omogočajo enostavno in brez napora premikanje naprave.
- Ročaj za nošenje omogoča enostavno in ergonomsko dvigovanje naprave.
Aplikacija Home & Garden
- Z aplikacijo Kärcher Home & Garden boste postali strokovnjak za čiščenje.
- Izkoristite strokovno znanje podjetja Kärcher za popolne rezultate čiščenja.
- Priročen celovit servis: vse informacije o napravi, njeni uporabi in našem servisnem portalu.
Značilnosti trajnosti
- Zasnova s 25 % reciklirane plastike¹⁾.
- Do 80 % manjša poraba vode v primerjavi z običajno vrtno cevjo.²⁾
- Embalaža je izdelana iz vsaj 80 % recikliranega papirja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Tlak (bar/Mpa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Količina pretoka (l/h)
|max. 500
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|40
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna moč (Kw)
|2,1
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|13,501
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|19,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Samo izdelek, vsi plastični deli razen dodatkov. / ²⁾ Pogoji internega testiranja: pretok visokotlačnega čistilnika je 40 % pretoka vrtne cevi, čas čiščenja pa se prepolovi. Pretok ter dejanski prihranki vode in časa se razlikujejo glede na razred naprave, stopnjo umazanije in lokacijo.
Obseg dobave
- Čistilna sredstva: Univerzalno čistilo RM 626, 1 l
- Visokotlačna pištola: G 180 Q Connect
- 4-v-1 Multi Jet
- Visokotlačna cev: 10 m, PremiumFlex
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Vgrajen kolut za visokotlačno cev
- Quick Connect na napravi
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Koncept detergenta 2 v 1
- Regulacija detergenta pri uporabi penaste šobe
- Teleskopski ročaj
- Vodno hlajeni motor
- Material črpalke: aluminij
- Integriran vodni filter
- Sesanje vode
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- 2 kavlja za kabel: s funkcijo hitrega zmanjšanja
- Kolesa z mehko površino komponent
- Povezava preko Bluetooth
- uporaba s pomočjo aplikacije
- pametne storitve/funkcije v aplikaciji
Video posnetki
Področja uporabe
- Kolesa
- Vrtno orodje in oprema
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Območja okoli doma in vrta
- Motorji in skuterji
- Majhni avtomobili
- Zunanje stopnice
- Srednje veliki avtomobili in karavani
- Vrtne stene in kamniti zidovi
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
