Visokotlačni čistilnik K 5 Comfort Premium Connect Home je opremljen z vodno hlajenim, vzdržljivim motorjem, ki zagotavlja stalno zmogljivost, medtem ko priročen kolut za cev PremiumFlex ponuja prilagodljivost. Vključuje komplet Home Kit s čistilom za površine T 5 in 1 litrom čistila za kamen in fasade. Pištola G 180 Q Comfort Connect opazno zmanjša pritisk, kar omogoča delo brez utrujenosti. LCD-zaslon pištole ponuja 3 stopnje tlaka, z načinom eco!Mode in 2 stopnjama čistilnega sredstva za prilagoditev različnim čistilnim nalogam. Nastavitev stopnje na pištoli zagotavlja izboljšano ergonomijo med uporabo. Zahvaljujoč sistemu Quick Connect je mogoče visokotlačno cev hitro priključiti, inovativna brizgalna cev Multi Jet 4 v 1 pa združuje 4 različne vzorce pršenja, ki jih je mogoče nastaviti z vrtenjem glave brizgalne cevi. Poleg tega raztopina čistilnega sredstva 2 v 1 ponuja udobje in popoln nanos čistilnega sredstva, odvisno od uporabe. Tlak lahko prilagodite na pametnem telefonu prek povezave Bluetooth z aplikacijo Kärcher Home & Garden, ki ponuja tudi integriranega svetovalca za uporabo ter nasvete in trike.