Visokotlačni čistilnik K 5 Comfort Premium Home s površinsko zmogljivostjo 40 m²/h, vodno hlajenim motorjem, cevjo PremiumFlex in kolutom za cev. S kompletom Home Kit.

Visokotlačni čistilnik K 5 Comfort Premium Home je idealen za odstranjevanje zmerne umazanije v domu in avtomobilu. Vključuje komplet Home Kit s čistilom za površine T 5 in 1 litrom čistila za kamen in fasade. Naprava je opremljena z robustnim, vodno hlajenim motorjem in zagotavlja dosledno visoko čistilno zmogljivost. Integriran kolut za cev s fleksibilno cevjo PremiumFlex omogoča udobno rokovanje in zagotavlja maksimalno svobodo gibanja. Pištola G 180 Q COMFORT!Hold opazno zmanjša pritisk držanja in tako zagotavlja čiščenje brez utrujenosti. Praktični sistem Quick Connect omogoča tudi hitro priklop in odklop visokotlačne cevi. Vsestranska 4-v-1 večcurkovna razpršilna cev brez težav preklaplja med 4 načini pršenja z vrtenjem glave razpršilne cevi in ​​se prilagaja različnim čistilnim nalogam. Poleg tega koncept čistila 2 v 1 ponuja dodatno udobje in popoln nanos čistila, ki ustreza trenutni nalogi. Kable in pribor je mogoče enostavno in kompaktno shraniti na napravi. Za optimalno podporo aplikacija Kärcher Home & Garden ponuja integriranega svetovalca za uporabo ter koristne nasvete in trike.

Značilnosti in prednosti
Pameten koncept naprave
  • Zasnova naprave ima organizirane vhode in izhode za kable in cevi. To zagotavlja svobodo gibanja in delovni prostor ter na splošno olajša rokovanje s kabli in cevmi.
  • Pravilna poravnava naprav s cevnimi in kabelskimi priključki glede na vir napajanja in vode močno olajša čiščenje.
Pištola Comfort s sistemom COMFORT!Hold in sistemom Quick Connect
  • COMFORT!Hold opazno zmanjša pritisk držanja. Še posebej ugodno pri dolgotrajni uporabi pri čiščenju velikih površin.
  • Priključek Quick Connect za enostavno priključitev visokotlačne cevi.
4-v-1 Multi Jet
  • Številne možnosti čiščenja zahvaljujoč 4 različnim šobam v eni razpršilni cevi.
  • Za večje udobje ni treba menjati cevi. Preprosto zavrtite glavo razpršilne cevi, da spremenite vzorec pršenja.
Koncept detergenta 2Way!Wash™
  • Inovativen koncept čistila zagotavlja maksimalno prilagodljivost in optimalno doziranje za vsako čistilno nalogo.
  • Čistilo se lahko dozira prek naprave in šobe Multi Jet ali, za več pene, prek curka pene, vključno z doziranjem čistila.
  • Detergenti Kärcher (na voljo kot dodatna oprema) ne le ščitijo in negujejo površino, ki jo čistite, temveč zagotavljajo učinkovitejše in dolgotrajnejše rezultate.
Visokotlačna cev PremiumFlex
  • Gibljiva cev zagotavlja največjo prilagodljivost in s tem maksimalno svobodo gibanja.
  • Visokotlačno cev lahko zvijete in razvijete brez vozlanja.
Navijalnik za cev za udobno uporabo
  • Visokotlačna cev je optimalno shranjena in zaščitena, ne da bi zavzemala veliko prostora.
  • Udobno delo: cev je pripravljena vedno in povsod, saj jo preprosto navijete in odvijete.
  • Nizko težišče za varno namestitev celo na nagnjenih površinah.
Izjemna zmogljivost
  • Vodno hlajeni motor navdušuje z izjemno trpežnostjo in zmogljivostjo.
Ergonomski transport
  • Teleskopski ročaj z zaskočnim mehanizmom omogoča enostaven, udoben in ergonomski transport.
  • Kolesa z mehko strukturo omogočajo enostavno in brez napora premikanje naprave.
  • Ročaj za nošenje omogoča enostavno in ergonomsko dvigovanje naprave.
Aplikacija Home & Garden
  • Z aplikacijo Kärcher Home & Garden boste postali strokovnjak za čiščenje.
  • Izkoristite strokovno znanje podjetja Kärcher za popolne rezultate čiščenja.
  • Priročen celovit servis: vse informacije o napravi, njeni uporabi in našem servisnem portalu.
Značilnosti trajnosti
  • Zasnova s ​​25 % reciklirane plastike¹⁾.
  • Do 80 % manjša poraba vode v primerjavi z običajno vrtno cevjo.²⁾
  • Embalaža je izdelana iz vsaj 80 % recikliranega papirja.
Specifikacije

Tehnični podatki

Napetost (V) 230
Frekvenca (Hz) 50
Tlak (bar/Mpa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Količina pretoka (l/h) max. 500
Površinska zmogljivost (m²/h) 40
Dovodna temperatura (°C) max. 40
Priključna moč (Kw) 2,1
Priključni kabel (m) 5
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 13,313
Teža vključno z embalažo (Kg) 21,325
Mere (D × Š × V) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Samo izdelek, vsi plastični deli razen dodatkov. / ²⁾ Pogoji internega testiranja: pretok visokotlačnega čistilnika je 40 % pretoka vrtne cevi, čas čiščenja pa se prepolovi. Pretok ter dejanski prihranki vode in časa se razlikujejo glede na razred naprave, stopnjo umazanije in lokacijo.

Obseg dobave

  • Komplet Home Kit: T 5 čistilo površin, kamna in fasade, 3 v 1, 1 l
  • Čistilna sredstva: Univerzalno čistilo RM 626, 1 l
  • Visokotlačna pištola: G 180 Q COMFORT!Hold
  • 4-v-1 Multi Jet
  • Visokotlačna cev: 10 m, PremiumFlex
  • Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''

Oprema

  • Zadrževanje zmanjšanja tlaka na razpršilni pištoli
  • Vgrajen kolut za visokotlačno cev
  • Quick Connect na napravi
  • Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Koncept detergenta 2Way!Wash™
  • Regulacija detergenta pri uporabi penaste šobe
  • Teleskopski ročaj
  • Vodno hlajeni motor
  • Material črpalke: aluminij
  • Integriran vodni filter
  • Sesanje vode
  • Shranjevanje dodatkov na napravi
  • 2 kavlja za kabel: s funkcijo hitrega zmanjšanja
  • Kolesa z mehko površino komponent
Področja uporabe
  • Kolesa
  • Vrtno orodje in oprema
  • Vrtna/terasna/balkonska garnitura
  • Območja okoli doma in vrta
  • Motorji in skuterji
  • Majhni avtomobili
  • Zunanje stopnice
  • Srednje veliki avtomobili in karavani
  • Vrtne stene in kamniti zidovi
  • Fasade
