Visokotlačni čistilnik K 7 Comfort Premium je idealen za odstranjevanje močne umazanije iz doma in avtomobila. Vodno hlajen in zato dolgotrajen motor je zasnovan za pogosto čiščenje in zagotavlja zanesljivo delovanje. Integriran kolut za cev s cevjo PremiumFlex ponuja udobje in veliko prilagodljivost. Poleg tega pištola G 180 Q COMFORT!Hold opazno zmanjša pritisk držanja, kar omogoča delo brez utrujenosti, zahvaljujoč sistemu Quick Connect pa je mogoče visokotlačno cev hitro in enostavno priključiti. Inovativna 4-v-1 večcurkovna brizgalka združuje 4 različne vzorce pršenja, ki jih je mogoče priročno nastaviti z vrtenjem glave brizgalke. Poleg tega koncept čistila 2-v-1 ponuja dodatno udobje in popoln nanos čistila, ki ustreza nalogi. Poleg kabla je mogoče tudi pribor enostavno pospraviti na napravi, teleskopski ročaj in kolesa z mehko površino pa omogočajo enostaven transport. Za najboljšo možno podporo med uporabo aplikacija Kärcher Home & Garden ponuja integriranega svetovalca za uporabo ter koristne nasvete in trike.