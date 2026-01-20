Visokotlačni čistilnik K 7 Comfort Premium
Visokotlačni čistilnik K 7 Comfort Premium s površinsko zmogljivostjo 60 m²/h, vodno hlajenim motorjem, cevjo PremiumFlex in kolutom za cev je idealen za močno umazanijo.
Visokotlačni čistilnik K 7 Comfort Premium je idealen za odstranjevanje močne umazanije iz doma in avtomobila. Vodno hlajen in zato dolgotrajen motor je zasnovan za pogosto čiščenje in zagotavlja zanesljivo delovanje. Integriran kolut za cev s cevjo PremiumFlex ponuja udobje in veliko prilagodljivost. Poleg tega pištola G 180 Q COMFORT!Hold opazno zmanjša pritisk držanja, kar omogoča delo brez utrujenosti, zahvaljujoč sistemu Quick Connect pa je mogoče visokotlačno cev hitro in enostavno priključiti. Inovativna 4-v-1 večcurkovna brizgalka združuje 4 različne vzorce pršenja, ki jih je mogoče priročno nastaviti z vrtenjem glave brizgalke. Poleg tega koncept čistila 2-v-1 ponuja dodatno udobje in popoln nanos čistila, ki ustreza nalogi. Poleg kabla je mogoče tudi pribor enostavno pospraviti na napravi, teleskopski ročaj in kolesa z mehko površino pa omogočajo enostaven transport. Za najboljšo možno podporo med uporabo aplikacija Kärcher Home & Garden ponuja integriranega svetovalca za uporabo ter koristne nasvete in trike.
Značilnosti in prednosti
4-v-1 Multi Jet
- Številne možnosti čiščenja zahvaljujoč 4 različnim šobam v eni razpršilni cevi.
- Za večje udobje ni treba menjati cevi. Preprosto zavrtite glavo razpršilne cevi, da spremenite vzorec pršenja.
Visokotlačna cev PremiumFlex
- Gibljiva cev zagotavlja največjo prilagodljivost in s tem maksimalno svobodo gibanja.
- Visokotlačno cev lahko zvijete in razvijete brez vozlanja.
Navijalnik za cev za udobno uporabo
- Visokotlačna cev je optimalno shranjena in zaščitena, ne da bi zavzemala veliko prostora.
- Udobno delo: cev je pripravljena vedno in povsod, saj jo preprosto navijete in odvijete.
- Nizko težišče za varno namestitev celo na nagnjenih površinah.
Izjemna zmogljivost
- Vodno hlajeni motor navdušuje z izjemno trpežnostjo in zmogljivostjo.
Ergonomski transport
- Teleskopski ročaj z zaskočnim mehanizmom omogoča enostaven, udoben in ergonomski transport.
- Kolesa z mehko strukturo omogočajo enostavno in brez napora premikanje naprave.
- Ročaj za nošenje omogoča enostavno in ergonomsko dvigovanje naprave.
Aplikacija Home & Garden
- Z aplikacijo Kärcher Home & Garden boste postali strokovnjak za čiščenje.
- Izkoristite strokovno znanje podjetja Kärcher za popolne rezultate čiščenja.
- Priročen celovit servis: vse informacije o napravi, njeni uporabi in našem servisnem portalu.
Značilnosti trajnosti
- Zasnova iz 30 % reciklirane plastike¹⁾.
- Do 80 % manjša poraba vode v primerjavi z običajno vrtno cevjo.²⁾
- Trajnostna embalaža iz vsaj 80 % recikliranega papirja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|220 / 230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Tlak (bar/Mpa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Količina pretoka (l/h)
|max. 600
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|60
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 60
|Priključna moč (Kw)
|3
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|18,832
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|25,108
|Mere (D × Š × V) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Samo izdelek, vsi plastični deli razen dodatkov.
Obseg dobave
- Čistilna sredstva: Univerzalno čistilo RM 626, 1 l
- Visokotlačna pištola: G 180 Q COMFORT!Hold
- 4-v-1 Multi Jet
- Visokotlačna cev: 10 m, PremiumFlex
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Zadrževanje zmanjšanja tlaka na razpršilni pištoli
- Vgrajen kolut za visokotlačno cev
- Quick Connect na napravi
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Koncept detergenta 2 v 1
- Regulacija detergenta pri uporabi penaste šobe
- Teleskopski ročaj
- Vgrajen ročaj za nošenje
- Vodno hlajeni motor
- Material črpalke: aluminij
- Integriran vodni filter
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- 2 kavlja za kabel: s funkcijo hitrega zmanjšanja
- Kolesa z mehko površino komponent
Področja uporabe
- Terase
- Ograje
- Vrtne stene in kamniti zidovi
- Območja okoli doma in vrta
- Avtomobili
- Avtodomi
- Kolesa
- Motorji in skuterji
- Vrtno orodje in oprema
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
