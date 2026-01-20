Visokotlačni čistilnik K 7 Comfort Premium Connect z dolgo življenjsko dobo, vodno hlajenim motorjem ponuja konstantno moč za pogosta čistilna opravila, integriran boben za cev s cevjo PremiumFlex pa zagotavlja veliko prilagodljivost. Pištola G 180 Q Comfort Connect ima LCD-zaslon s 3 stopnjami tlaka, vključno z načinom eco!Mode in 2 stopnjama čistilnega sredstva. Za uporabo brez utrujenosti funkcija COMFORT!Hold opazno zmanjša tlak držanja, nastavitev stopnje na pištoli pa znatno izboljša ergonomijo. Praktični sistem Quick Connect omogoča enostavno in hitro priključitev visokotlačne cevi, vsestranska 4-v-1 večcurkovna razpršilna cev pa združuje 4 vrste pršenja, ki jih je mogoče priročno izbrati z enostavnim vrtenjem glave razpršilne cevi. Praktični koncept čistilnega sredstva 2 v 1 zagotavlja tudi optimalno nanašanje čistilnega sredstva glede na področje uporabe. Zahvaljujoč povezavi Bluetooth z aplikacijo Kärcher Home & Garden je mogoče tlak priročno nastaviti prek pametnega telefona. Aplikacija ponuja tudi koristnega svetovalca za uporabo ter praktične nasvete in trike.