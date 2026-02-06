Visokotlačni čistilnik K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
Visokotlačni čistilnik K 7 Comfort Premium Connect Car & Home za dom in avto ponuja površinsko zmogljivost 60 m²/h z vodno hlajenim motorjem, cevjo PremiumFlex in kolutom za cev.
Visokotlačni čistilnik K 7 Comfort Premium Connect Car & Home z dolgo življenjsko dobo, vodno hlajenim motorjem zagotavlja dosledno zmogljivost za pogosta čistilna opravila. Integriran kolut za cev s cevjo PremiumFlex omogoča veliko prilagodljivost. Pištola G 180 Q Comfort Connect ima LCD-zaslon s 3 stopnjami tlaka, vključno z načinom eco!Mode in 2 stopnjama čistilnega sredstva. Za uporabo brez utrujenosti funkcija COMFORT!Hold opazno zmanjša tlak držanja, medtem ko nastavitev stopnje na pištoli znatno izboljša ergonomijo. Vključuje komplet Car & Home s čistilom za površine T 5 in 1 litrom čistila za kamen, vrtljivo krtačo za pranje in 1 litrom avtomobilskega šampona. Sistem Quick Connect omogoča enostavno priključitev visokotlačne cevi, vsestranska razpršilna cev 4 v 1 Multi Jet pa združuje 4 vrste pršenja, ki jih je mogoče priročno izbrati z enostavnim vrtenjem glave razpršilne cevi. Koncept čistilnega sredstva 2 v 1 zagotavlja tudi optimalen nanos čistilnega sredstva glede na področje uporabe. Zahvaljujoč povezavi Bluetooth z aplikacijo Kärcher Home & Garden je mogoče tlak priročno nastaviti prek pametnega telefona. Aplikacija ponuja svetovalca za uporabo ter praktične nasvete.
Značilnosti in prednosti
Pameten koncept naprave
- Zasnova naprave ima organizirane vhode in izhode za kable in cevi. To zagotavlja svobodo gibanja in delovni prostor ter na splošno olajša rokovanje s kabli in cevmi.
- Pravilna poravnava naprav s cevnimi in kabelskimi priključki glede na vir napajanja in vode močno olajša čiščenje.
4-v-1 Multi Jet
- Številne možnosti čiščenja zahvaljujoč 4 različnim šobam v eni razpršilni cevi.
- Za večje udobje ni treba menjati cevi. Preprosto zavrtite glavo razpršilne cevi, da spremenite vzorec pršenja.
Visokotlačna cev PremiumFlex
- Gibljiva cev zagotavlja največjo prilagodljivost in s tem maksimalno svobodo gibanja.
- Visokotlačno cev lahko zvijete in razvijete brez vozlanja.
Navijalnik za cev za udobno uporabo
- Visokotlačna cev je optimalno shranjena in zaščitena, ne da bi zavzemala veliko prostora.
- Udobno delo: cev je pripravljena vedno in povsod, saj jo preprosto navijete in odvijete.
- Nizko težišče za varno namestitev celo na nagnjenih površinah.
Izjemna zmogljivost
- Vodno hlajeni motor navdušuje z izjemno trpežnostjo in zmogljivostjo.
Ergonomski transport
- Teleskopski ročaj z zaskočnim mehanizmom omogoča enostaven, udoben in ergonomski transport.
- Kolesa z mehko strukturo omogočajo enostavno in brez napora premikanje naprave.
- Ročaj za nošenje omogoča enostavno in ergonomsko dvigovanje naprave.
Aplikacija Home & Garden
- Z aplikacijo Kärcher Home & Garden boste postali strokovnjak za čiščenje.
- Izkoristite strokovno znanje podjetja Kärcher za popolne rezultate čiščenja.
- Priročen celovit servis: vse informacije o napravi, njeni uporabi in našem servisnem portalu.
Značilnosti trajnosti
- Zasnova iz 30 % reciklirane plastike¹⁾.
- Do 80 % manjša poraba vode v primerjavi z običajno vrtno cevjo.²⁾
- Trajnostna embalaža iz vsaj 80 % recikliranega papirja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|220 / 230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Tlak (bar/Mpa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Količina pretoka (l/h)
|max. 600
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|60
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 60
|Priključna moč (Kw)
|3
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|18,986
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|29,253
|Mere (D × Š × V) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Samo izdelek, vsi plastični deli razen dodatkov. / ²⁾ Pogoji internega testiranja: pretok visokotlačnega čistilnika je 40 % pretoka vrtne cevi, čas čiščenja pa se prepolovi. Pretok ter dejanski prihranki vode in časa se razlikujejo glede na razred naprave, stopnjo umazanije in lokacijo. / ³⁾ V nastavitvi/stopnji eco!Mode se poraba vode zmanjša za 30 %, poraba energije pa za 35 % v primerjavi z najvišjo nastavitvijo (3. stopnja).
Obseg dobave
- Komplet Home Kit: Talna šoba T 7, čistilo za kamen in fasado 3 v 1 (1 l)
- Komplet za čiščenje avtomobila: K 7: Vrtljiva krtača za pranje, zamenljiv nastavek Car & Bike, krpa iz mikrovlaken, šampon za avto 3 v 1, 1 l
- Čistilna sredstva: Univerzalno čistilo RM 626, 1 l
- Visokotlačna pištola: G 180 Q Connect
- 4-v-1 Multi Jet
- Visokotlačna cev: 10 m, PremiumFlex
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Zadrževanje zmanjšanja tlaka na razpršilni pištoli
- Vgrajen kolut za visokotlačno cev
- Quick Connect na napravi
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Koncept detergenta 2Way!Wash™
- Regulacija detergenta pri uporabi penaste šobe
- Teleskopski ročaj
- Vgrajen ročaj za nošenje
- Vodno hlajeni motor
- Integriran vodni filter
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- 2 kavlja za kabel: s funkcijo hitrega zmanjšanja
- Kolesa z mehko površino komponent
- Povezava preko Bluetooth
- uporaba s pomočjo aplikacije
- pametne storitve/funkcije v aplikaciji
Področja uporabe
- Terase
- Ograje
- Vrtne stene in kamniti zidovi
- Območja okoli doma in vrta
- Avtomobili
- Avtodomi
- Kolesa
- Motorji in skuterji
- Vrtno orodje in oprema
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
