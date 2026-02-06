Visokotlačni čistilnik K 7 Comfort Premium Connect Car & Home z dolgo življenjsko dobo, vodno hlajenim motorjem zagotavlja dosledno zmogljivost za pogosta čistilna opravila. Integriran kolut za cev s cevjo PremiumFlex omogoča veliko prilagodljivost. Pištola G 180 Q Comfort Connect ima LCD-zaslon s 3 stopnjami tlaka, vključno z načinom eco!Mode in 2 stopnjama čistilnega sredstva. Za uporabo brez utrujenosti funkcija COMFORT!Hold opazno zmanjša tlak držanja, medtem ko nastavitev stopnje na pištoli znatno izboljša ergonomijo. Vključuje komplet Car & Home s čistilom za površine T 5 in 1 litrom čistila za kamen, vrtljivo krtačo za pranje in 1 litrom avtomobilskega šampona. Sistem Quick Connect omogoča enostavno priključitev visokotlačne cevi, vsestranska razpršilna cev 4 v 1 Multi Jet pa združuje 4 vrste pršenja, ki jih je mogoče priročno izbrati z enostavnim vrtenjem glave razpršilne cevi. Koncept čistilnega sredstva 2 v 1 zagotavlja tudi optimalen nanos čistilnega sredstva glede na področje uporabe. Zahvaljujoč povezavi Bluetooth z aplikacijo Kärcher Home & Garden je mogoče tlak priročno nastaviti prek pametnega telefona. Aplikacija ponuja svetovalca za uporabo ter praktične nasvete.