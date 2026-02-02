Visokotlačni čistilnik K 7 Comfort Premium Connect z dolgo življenjsko dobo, vodno hlajenim motorjem ponuja konstantno moč za pogosta čistilna opravila, integriran boben za cev s cevjo PremiumFlex pa zagotavlja veliko prilagodljivost. Pištola G 180 Q Comfort Connect ima LCD-zaslon s 3 stopnjami tlaka, vključno z načinom eco!Mode in 2 stopnjama čistilnega sredstva. Za uporabo brez utrujenosti funkcija COMFORT!Hold opazno zmanjša tlak držanja, nastavitev stopnje na pištoli pa znatno izboljša ergonomijo. Vključuje komplet Home Kit s čistilom za površine T 7 in 1 litrom čistila za kamen in fasade za čiščenje velikih površin. Sistem Quick Connect omogoča enostavno priključitev visokotlačne cevi, razpršilna cev 4 v 1 Multi Jet pa združuje 4 vrste pršenja, ki jih je mogoče priročno izbrati z enostavnim vrtenjem glave razpršilne cevi. Koncept čistilnega sredstva 2 v 1 zagotavlja tudi optimalno nanašanje čistilnega sredstva glede na uporabo. Zahvaljujoč povezavi Bluetooth z aplikacijo Kärcher Home & Garden je mogoče tlak priročno nastaviti prek pametnega telefona. Aplikacija ponuja tudi svetovalca za uporabo ter praktične nasvete in trike.