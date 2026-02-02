Visokotlačni čistilnik K 7 Comfort Premium Home je idealen za odstranjevanje trdovratne umazanije iz doma in avtomobila. Vodno hlajen in zato dolgotrajen motor je zasnovan za pogosto čiščenje in zagotavlja zanesljivo delovanje. Integriran kolut za cev s cevjo PremiumFlex ponuja udobje in veliko prilagodljivost. Pištola G 180 Q COMFORT!Hold opazno zmanjša pritisk, kar omogoča delo brez utrujenosti. Zahvaljujoč sistemu Quick Connect je mogoče visokotlačno cev hitro in enostavno priključiti. Inovativna 4-v-1 razpršilna cev Multi Jet združuje 4 različne vzorce pršenja, ki jih je mogoče priročno nastaviti z vrtenjem glave razpršilne cevi. Vključuje komplet Home Kit s čistilom za površine T 7 in 1 litrom čistila za kamen in fasade. Poleg tega koncept čistila 2 v 1 ponuja dodatno udobje in popoln nanos čistila, ki ustreza nalogi. Poleg kabla je mogoče tudi dodatno opremo enostavno pospraviti na napravi, teleskopski ročaj in kolesa z mehko površino pa omogočajo enostaven transport. Podporo nudi aplikacija Kärcher Home & Garden s svetovalcem za uporabo ter koristnimi nasveti in triki.