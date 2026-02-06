Baterijski obrezovalnik za trato LTR 3-18 Dual
Zmogljiv, učinkovit in udoben – visoko zmogljiv 36 V motor, ki ga napajata dve 18 V bateriji, poskrbi za zabavo pri obrezovanju trate. Zelo učinkovit tudi na dolgi travi.
LTR 3-18: akumulatorska kosilnica z nitjo za trato je posebej zmogljiva in priročna rešitev za natančno prirezovanje trate in robov trate. Zmogljiv 36-voltni motor dobi vso potrebno energijo iz dveh 18-voltnih litij-ionskih baterij in zagotavlja impresivno zmogljivost. Nastavljiv dvodelni ročaj in teleskopska funkcija za gred prirezovalnika sta zasnovana za ergonomijo. Vrtljiva rezalna vrvica zagotavlja natančno rezanje trate in jo ohranja na varni razdalji od rastlin in dreves z zložljivo zaščito za rastline. Ne glede na to, ali gre za ozke kote ali težka mesta na vrtu, ta akumulatorska kosilnica obvlada vsak izziv. Ker je mogoče prilagoditi tudi kot glave, lahko dosežete čiste rezultate košnje celo pod ovirami ali na pobočjih. Samodejna nastavitev niti kosilnice zagotavlja popolno dolžino in vsakič natančen rez.
Značilnosti in prednosti
36 V močZmogljiv 36 V motor, ki ga napajata dve 18 V litij-ionski bateriji.
Učinkovit sistem rezanjaRezalna nit preprosto doseže vogale in ozka mesta na vrtu. Vrtljiva nit zagotavlja natančen rez in povzroča zelo malo hrupa.
Košnja ob robovihVrtljiva rezalna glava za čist rob zelenice vzdolž teras in poti.
Kotno nastavljiva rezalna glava
- Ergonomska košnja tudi pod nizkimi ovirami, kot so vrtne klopi.
Preklopni zaščitni lok za rastline
- Ščiti rastline pred poškodbami pri obrezovanju vzdolž cvetličnih gredic in dreves.
Teleskopski ročaj
- Prilagoditev telesni višini. Za pokončno, hrbtu prijazno telesno držo med delom.
Ergonomski dizajn ročajev
- Gumiran ročaj omogoča varno držanje in daje prijeten občutek pri delu.
- Kot dvodelnega ročaja je nastavljiv za ergonomsko in sproščeno držo.
Samodejno podaljševanje niti
- Samodejno nastavljanje zagotavlja vedno optimalno dolžino niti.
Izbirna možnost uporabe rezila za kosilnico z nitjo
- Idealna za zahtevno delo, kot je odstranjevanje plevela.
18 V Kärcher akumulatorska baterija
- Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom baterije: prikazuje preostali čas delovanja, preostali čas polnjenja in kapaciteto baterije.
- Dve izmenljivi bateriji se lahko uporabljata z vsemi drugimi napravami v platformi 18 V Kärcher Battery Power.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost motorja (V)
|36
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Premer rezanja (cm)
|30
|Rezilo
|Najlon glava
|Podajanje niti
|avtomatsko
|Geometrija niti
|vrtljiva
|Premer navoja (mm)
|2
|Nadzor hitrosti
|ne
|Število vrtljajev (rpm)
|8000
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Število potrebnih baterij (Kos(i))
|2
|Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo * (m)
|max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,42
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|3,618
|Mere (D × Š × V) (mm)
|345 x 350 x 1285
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Ramenski pas
Oprema
- Motek z nitjo
- Zaščitni lok za rastline
- Nastavitev naklona
- Dodaten ročaj
- Vrtljiva rezalna glava
Video posnetki
Področja uporabe
- travnik
- Robovi trate, na primer ob gredicah ali poteh
