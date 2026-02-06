LTR 3-18: akumulatorska kosilnica z nitjo za trato je posebej zmogljiva in priročna rešitev za natančno prirezovanje trate in robov trate. Zmogljiv 36-voltni motor dobi vso potrebno energijo iz dveh 18-voltnih litij-ionskih baterij in zagotavlja impresivno zmogljivost. Nastavljiv dvodelni ročaj in teleskopska funkcija za gred prirezovalnika sta zasnovana za ergonomijo. Vrtljiva rezalna vrvica zagotavlja natančno rezanje trate in jo ohranja na varni razdalji od rastlin in dreves z zložljivo zaščito za rastline. Ne glede na to, ali gre za ozke kote ali težka mesta na vrtu, ta akumulatorska kosilnica obvlada vsak izziv. Ker je mogoče prilagoditi tudi kot glave, lahko dosežete čiste rezultate košnje celo pod ovirami ali na pobočjih. Samodejna nastavitev niti kosilnice zagotavlja popolno dolžino in vsakič natančen rez.