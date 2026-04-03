Baterijska vrtna kosilnica LMO 36-40 Battery zagotavlja natančne rezultate košnje brez cefranja travnih bilk. Zaradi sistema košnje 2-v-1 je pokošeno travo po želji mogoče zbirati v veliki košari s prikazovalnikom napolnjenosti ali pa jo s kompletom za mulčenje razporejati po zelenici. Velika širina rezanja v povezavi z veliko košaro omogoča bistveno hitrejši potek dela brez nepotrebnih prekinitev. Grabljice za travo, ki dosežejo tudi travo ob robu, omogočajo natančno rezanje. Na okrovu kosilnice je po želji mogoče udobno nastaviti višino rezanja v petih stopnjah. Da delo poteka brez bolečin v hrbtu, vodilni ročaj omogoča udobno nastavitev naklona. Poleg tega je baterijsko vrtno kosilnico zaradi zložljive zasnove mogoče preprosto pospraviti, ročaj iz pene in obojestranska stikala pa zagotavljajo udobno upravljanje. Varnostni ključ deluje kot otroško varovalo pred nenamernim zagonom.