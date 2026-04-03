Baterijska kosilnica LMO 36-40 Battery Set
Baterijska vrtna kosilnica LMO 36-40 Battery Set z veliko širino rezanja in veliko košaro za hitro napredovanje košnje z manj prekinitvami. Priložena sta baterija in hitri polnilnik.
Močna in zmogljiva baterijska vrtna kosilnica LMO 36-40 Battery Set delo opravi z odliko. Z veliko širino rezanja v kombinaciji z veliko košaro delo poteka hitreje in z manj prekinitvami. Sistem košnje 2-v-1 lahko pokošeno travo zbira v košari ali pa jo s kompletom za mulčenje razporeja po zelenici kot naravno gnojilo. Za brezhibno košnjo brez cefranja travnih bilk skrbi ostro jekleno rezilo. Na okrovu kosilnice je mogoče višino rezanja udobno nastaviti v petih stopnjah. Vodilni ročaj zlahka zaklenete in zaradi kotne nastavitve zagotavlja pokončno telesno držo pri delu. Dodatne odlike obsegajo zložljivo zasnovo, ki prihrani prostor, udoben ročaj iz pene in obojestranska stikala za udobno upravljanje, prikazovalnik napolnjenosti košare, varnostni ključ kot otroško varovalo pred nenamernim zagonom in grabljice za travo, ki dosežejo tudi travo ob robu in omogočajo natančno rezanje. Obseg dobave vključuje baterijo in hitri polnilnik.
Značilnosti in prednosti
Košnja vse do roba zeleniceGrabljice za travo samodejno zajamejo tudi travo tik ob robu zelenice.
Velik koš za zbiranje traveVelika prostornina vam prihrani pogosto praznjenje – za delo brez prekinitev. Tekstilno zbiralno vrečo lahko zložite na zelo majhne mere in prostorsko varčno shranite na kosilnici.
Sistem košnje 2 v 1Pokošena trava se med košnjo učinkovito zbira v košu za zbiranje trave. Funkcija mulčenja: z uporabo kompleta za mulčenje se pokošena trava raztrosi po trati kot naravno gnojilo. Ostro jekleno rezilo za natančne rezultate košnje brez cefranja travnih bilk.
Centralna nastavitev višine rezanja
- Višino rezanja je mogoče centralno nastaviti v 5 različnih položajev.
Indikator ravni napolnjenosti
- Prikaz napolnjenosti vas obvesti, ko je treba izprazniti koš za zbiranje trave.
Zložljiv vodilni ročaj
- Zaradi priročne zasnove vodilnega ročaja je mogoče shranjevanje na majhnem prostoru.
Ergonomski koncept rokovanja
- Hitre spojke za preprosto aretiranje. Spremenljiv kot za pokončno telesno držo med delom.
- Ročaj iz pene omogoča varno držanje in daje prijeten občutek.
- Obojestranska stikala omogočajo udobno upravljanje.
Varnostni ključ
- Zaščita za otroke: preprečuje nenameren zagon vrtne kosilnice.
Vgrajen ročaj za nošenje
- Vgrajen ročaj za nošenje omogoča enostaven transport.
36-V akumulatorska platforma Battery Power
- Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije.
- Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice.
- Izmenljivo akumulatorsko baterijo je mogoče upravljati z drugimi napravami Kärcherjeve 36-V platforme Battery Power.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 36 V
|Širina reza (cm)
|40
|Višina rezanja (mm)
|20 - 70
|Nastavitev višine rezanja
|5-kratno
|Prostornina koša za zbiranje trave (l)
|50
|Število vrtljajev (rpm)
|3550
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|36
|Kapaciteta (Ah)
|5
|Zmogljivost na polnjenje baterije¹⁾ (m²)
|max. 550 (5,0 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 30 (5,0 Ah)
|Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100% (min)
|98 / 138
|Polnilni tok (A)
|2,5
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|18,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1284 x 459 x 1043
¹⁾ Višina košnje: stopnja 5
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik sta vključena
- Baterija: Baterija 36 V/5,0 Ah Battery Power (1 kos)
- Baterijski polnilnik: Hitri polnilnik 36 V Battery Power (1 kos)
- Komplet za mulčenje
- Koš za zbiranje trave
Oprema
- Rezilo
- Vgrajen ročaj za nošenje
- Indikator ravni napolnjenosti
Področja uporabe
- travnik
