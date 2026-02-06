Baterijska kosilnica LMO 4-18 Dual
Kosilnico poganjata dve 18 V bateriji za zmogljiv 36 V motor v kombinaciji s širino košnje 37 cm – idealno za trate do 450 m².
Zmogljiva in zelo okretna: napajana z dvema 18 V baterijama in brezkrtačnim 36 V motorjem je LMO 4-18 Dual idealna rešitev za trate do 450 m². Majhna teža naredi kosilnico posebej okretno in okretno. Brez truda jo je mogoče potiskati tudi po neravnem terenu in okoli ovir. Delovna širina je 37 cm, višino košnje pa je mogoče enostavno nastaviti v petih stopnjah med 25 in 65 mm. Zahvaljujoč inteligentnemu krmiljenju motorja funkcije iPower se hitrost med košnjo samodejno prilagaja stanju trave. Glavniki za trato samodejno zajamejo travo, tudi če raste blizu robov. S sistemom košnje 2 v 1 se odrezki enakomerno porazdelijo po trati skozi čep za mulčenje, da delujejo kot gnojilo, ali pa se zbirajo v velikem 40-litrskem zbiralniku trave – za neprekinjeno košnjo dlje. Višino vodila lahko nastavite za udoben delovni položaj. Ko je okvir zložen, zavzame manj prostora pri shranjevanju. Ima velik, čvrst ročaj za prenašanje po stopnicah in stopnicah. Združljiva z vsemi zamenljivimi baterijami na platformi baterij 18 V Kärcher Battery Power.
Značilnosti in prednosti
18 V + 18 V = 36 V močiZmogljiv 36 V motor, ki ga napajata dve 18 V li-ionski bateriji.
Zmogljiv brezkrtačni motorZa daljši čas delovanja in daljšo življenjsko dobo naprave.
iPowerDodatna zmogljivost in optimiziran čas delovanja baterije. Zahvaljujoč inteligentnemu krmiljenju motorja se hitrost med košnjo samodejno prilagaja stanju trave.
Sistem košnje 2 v 1
- Pokošena trava se med košnjo učinkovito zbira v košu za zbiranje trave.
- Funkcija mulčenja: s klinom za mulčenje se pokošena trava razporeja po zelenici kot naravno gnojilo.
- Ostro jekleno rezilo za natančne rezultate košnje brez cefranja travnih bilk.
Učinkovito polnjenje posode za zbiranje trave
- Zahvaljujoč optimiziranemu pretoku zraka se zbiralnik za travo napolni do 95 %. To pomeni manj zastojev med delom.
Preprosta nastavitev višine košnje
- Z enim samim gibom lahko višino reza preprosto prilagodite na eno od petih stopenj, ki segajo od 25 mm do 65 mm.
Košnja vse do roba zelenice
- Grabljice za travo samodejno zajamejo tudi travo tik ob robu zelenice.
Oblika, ki prihrani prostor
- Tekstilno zbiralno vrečo lahko zložite na zelo majhne mere in prostorsko varčno shranite na kosilnici.
- Zložljiv vodilni ročaj omogoča shranjevanje na majhnem prostoru.
Vgrajen ročaj za nošenje
- Vgrajen ročaj za nošenje omogoča enostaven transport.
Ergonomski koncept rokovanja
- Vodilni ročaj je mogoče prilagoditi telesni višini – za zagotovitev pokončne telesne drže med delom.
- Ročaj iz pene omogoča varno držanje in daje prijeten občutek.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost motorja (V)
|36
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Širina reza (cm)
|37
|Višina rezanja (mm)
|25 - 65
|Nastavitev višine rezanja
|5-kratno
|Prostornina koša za zbiranje trave (l)
|40
|Pogon
|Brezkrtačni motor
|Število vrtljajev (rpm)
|3500
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Število potrebnih baterij (Kos(i))
|2
|Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo * (m²)
|max. 450 (5,0 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 40 (5,0 Ah)
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|14,171
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1222 x 437 x 1002
Obseg dobave
- Možnost: Baterije in polnilec niso priloženi
- Komplet za mulčenje
- Koš za zbiranje trave
Oprema
- Rezilo
- Vodilni ročaj, nastavljiv po višini
- Vgrajen ročaj za nošenje
- Indikator ravni napolnjenosti
Video posnetki
Področja uporabe
- travnik
Dodatna oprema
VSI PRODUKTI, KI USTREZAJO BATERIJI
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.