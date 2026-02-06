Baterijska kosilnica LMO 4-18 Dual

Kosilnico poganjata dve 18 V bateriji za zmogljiv 36 V motor v kombinaciji s širino košnje 37 cm – idealno za trate do 450 m².

Zmogljiva in zelo okretna: napajana z dvema 18 V baterijama in brezkrtačnim 36 V motorjem je LMO 4-18 Dual idealna rešitev za trate do 450 m². Majhna teža naredi kosilnico posebej okretno in okretno. Brez truda jo je mogoče potiskati tudi po neravnem terenu in okoli ovir. Delovna širina je 37 cm, višino košnje pa je mogoče enostavno nastaviti v petih stopnjah med 25 in 65 mm. Zahvaljujoč inteligentnemu krmiljenju motorja funkcije iPower se hitrost med košnjo samodejno prilagaja stanju trave. Glavniki za trato samodejno zajamejo travo, tudi če raste blizu robov. S sistemom košnje 2 v 1 se odrezki enakomerno porazdelijo po trati skozi čep za mulčenje, da delujejo kot gnojilo, ali pa se zbirajo v velikem 40-litrskem zbiralniku trave – za neprekinjeno košnjo dlje. Višino vodila lahko nastavite za udoben delovni položaj. Ko je okvir zložen, zavzame manj prostora pri shranjevanju. Ima velik, čvrst ročaj za prenašanje po stopnicah in stopnicah. Združljiva z vsemi zamenljivimi baterijami na platformi baterij 18 V Kärcher Battery Power.

Značilnosti in prednosti
Baterijska kosilnica LMO 4-18 Dual: 18 V + 18 V = 36 V moči
Zmogljiv 36 V motor, ki ga napajata dve 18 V li-ionski bateriji.
Baterijska kosilnica LMO 4-18 Dual: Zmogljiv brezkrtačni motor
Za daljši čas delovanja in daljšo življenjsko dobo naprave.
Baterijska kosilnica LMO 4-18 Dual: iPower
Dodatna zmogljivost in optimiziran čas delovanja baterije. Zahvaljujoč inteligentnemu krmiljenju motorja se hitrost med košnjo samodejno prilagaja stanju trave.
Sistem košnje 2 v 1
  • Pokošena trava se med košnjo učinkovito zbira v košu za zbiranje trave.
  • Funkcija mulčenja: s klinom za mulčenje se pokošena trava razporeja po zelenici kot naravno gnojilo.
  • Ostro jekleno rezilo za natančne rezultate košnje brez cefranja travnih bilk.
Učinkovito polnjenje posode za zbiranje trave
  • Zahvaljujoč optimiziranemu pretoku zraka se zbiralnik za travo napolni do 95 %. To pomeni manj zastojev med delom.
Preprosta nastavitev višine košnje
  • Z enim samim gibom lahko višino reza preprosto prilagodite na eno od petih stopenj, ki segajo od 25 mm do 65 mm.
Košnja vse do roba zelenice
  • Grabljice za travo samodejno zajamejo tudi travo tik ob robu zelenice.
Oblika, ki prihrani prostor
  • Tekstilno zbiralno vrečo lahko zložite na zelo majhne mere in prostorsko varčno shranite na kosilnici.
  • Zložljiv vodilni ročaj omogoča shranjevanje na majhnem prostoru.
Vgrajen ročaj za nošenje
  • Vgrajen ročaj za nošenje omogoča enostaven transport.
Ergonomski koncept rokovanja
  • Vodilni ročaj je mogoče prilagoditi telesni višini – za zagotovitev pokončne telesne drže med delom.
  • Ročaj iz pene omogoča varno držanje in daje prijeten občutek.
Specifikacije

Tehnični podatki

Napetost motorja (V) 36
Naprava na baterijo
Baterijska platforma Baterijska platforma 18 V
Širina reza (cm) 37
Višina rezanja (mm) 25 - 65
Nastavitev višine rezanja 5-kratno
Prostornina koša za zbiranje trave (l) 40
Pogon Brezkrtačni motor
Število vrtljajev (rpm) 3500
Tip baterije Litij-ionska nadomestna baterija
Napetost (V) 18
Število potrebnih baterij (Kos(i)) 2
Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo * (m²) max. 450 (5,0 Ah)
Čas delovanja s polno baterijo (min) max. 40 (5,0 Ah)
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 14,171
Mere (D × Š × V) (mm) 1222 x 437 x 1002

Obseg dobave

  • Možnost: Baterije in polnilec niso priloženi
  • Komplet za mulčenje
  • Koš za zbiranje trave

Oprema

  • Rezilo
  • Vodilni ročaj, nastavljiv po višini
  • Vgrajen ročaj za nošenje
  • Indikator ravni napolnjenosti
Baterijska kosilnica LMO 4-18 Dual

Področja uporabe
  • travnik
