Zmogljiva in zelo okretna: napajana z dvema 18 V baterijama in brezkrtačnim 36 V motorjem je LMO 4-18 Dual idealna rešitev za trate do 450 m². Majhna teža naredi kosilnico posebej okretno in okretno. Brez truda jo je mogoče potiskati tudi po neravnem terenu in okoli ovir. Delovna širina je 37 cm, višino košnje pa je mogoče enostavno nastaviti v petih stopnjah med 25 in 65 mm. Zahvaljujoč inteligentnemu krmiljenju motorja funkcije iPower se hitrost med košnjo samodejno prilagaja stanju trave. Glavniki za trato samodejno zajamejo travo, tudi če raste blizu robov. S sistemom košnje 2 v 1 se odrezki enakomerno porazdelijo po trati skozi čep za mulčenje, da delujejo kot gnojilo, ali pa se zbirajo v velikem 40-litrskem zbiralniku trave – za neprekinjeno košnjo dlje. Višino vodila lahko nastavite za udoben delovni položaj. Ko je okvir zložen, zavzame manj prostora pri shranjevanju. Ima velik, čvrst ročaj za prenašanje po stopnicah in stopnicah. Združljiva z vsemi zamenljivimi baterijami na platformi baterij 18 V Kärcher Battery Power.