Zmogljiva in zelo okretna: z dvema 18-voltnima baterijama in brezkrtačnim 36-voltnim motorjem je LMO 4-18 Dual Battery Set idealna rešitev za trate do 450 kvadratnih metrov. Majhna teža naredi kosilnico posebej okretno in okretno. Z njo je mogoče brez težav manevrirati tudi po neravnem terenu in okoli ovir. Delovna širina znaša 37 centimetrov, višino košnje pa je mogoče centralno nastaviti v petih stopnjah med 25 in 65 milimetri. Zahvaljujoč inteligentnemu krmiljenju motorja funkcije iPower se hitrost med košnjo samodejno prilagaja stanju trave. Glavniki za trato samodejno zajamejo travo, tudi če raste blizu robov. S sistemom košnje 2 v 1 se odrezki enakomerno porazdelijo po trati skozi čep za mulčenje, da delujejo kot gnojilo, ali pa se zbirajo v velikem 40-litrskem zbiralniku trave – za neprekinjeno košnjo dlje. Višino vodila lahko nastavite za udoben delovni položaj. Ko je okvir zložen, zavzame manj prostora pri shranjevanju. Ima velik, čvrst ročaj za prenašanje po stopnicah in stopnicah. Priložene baterije in hitri polnilec.