Baterijska kosilnica LMO 5-18 Dual
S širino košnje 41 cm in dvakrat večjo močjo – zmogljiv 36-voltni motor LMO 5-18 Dual Battery baterijske kosilnice poganjata dve 18-voltni bateriji.
Z dvema 18-voltnima baterijama in zmogljivim brezkrtačnim 36-voltnim motorjem je LMO 5-18 Dual Battery popolna rešitev za košnjo na velikih travnikih do 550 m². Lahka in okretna baterijska kosilnica se lahko brez težav potiska po neravnem terenu in okoli ovir. Delovna širina je 41 cm, višino košnje pa je mogoče nastaviti na eno od šestih stopenj, od 25 do 70 mm. Pri košnji inteligentni sistem za krmiljenje motorja iPower samodejno prilagaja hitrost stanju trave. Vzdolž robov ali robov glavniki za trato poravnajo travne vlati in tako zagotovijo, da nobeno rezilo ne zgreši. Sistem košnje 2 v 1 omogoča enakomerno porazdelitev pokošene trave po trati kot naravno gnojilo med mulčenjem ali zbiranje v velikem 45-litrskem zbiralniku trave – za neprekinjeno košnjo dlje. Vodilni ročaj je teleskopski in zelo udoben, ergonomski delovni položaj. Zložljivo ogrodje pri shranjevanju zavzame zelo malo prostora. Ima velik, čvrst ročaj za prenašanje po stopnicah in stopnicah. Dvojna baterija LMO 5-18 je združljiva z baterijsko platformo 18 V Kärcher Battery Power.
Značilnosti in prednosti
18 V + 18 V = 36 V močiZmogljiv 36 V motor, ki ga napajata dve 18 V li-ionski bateriji.
Zmogljiv brezkrtačni motorVisoka zmogljivost in daljša življenjska doba izdelka
iPowerDodatna zmogljivost in optimiziran čas delovanja baterije. Zahvaljujoč inteligentnemu krmiljenju motorja se hitrost med košnjo samodejno prilagaja stanju trave.
Sistem košnje 2 v 1
- Pokošena trava se med košnjo učinkovito zbira v košu za zbiranje trave.
- Funkcija mulčenja: s klinom za mulčenje se pokošena trava razporeja po zelenici kot naravno gnojilo.
- Ostro jekleno rezilo za natančne rezultate košnje brez cefranja travnih bilk.
Učinkovito polnjenje posode za zbiranje trave
- Zahvaljujoč optimiziranemu pretoku zraka se zbiralnik za travo napolni do 95 %. To pomeni manj zastojev med delom.
- Loputa na posodi za zbiranje trave se zapre, ko je posoda popolnoma polna in jo je treba izprazniti.
Preprosta nastavitev višine košnje
- Z enim samim gibom lahko višino reza preprosto prilagodite na eno od šestih stopenj, ki segajo od 25 do 70 mm.
Košnja vse do roba zelenice
- Grabljice za travo samodejno zajamejo tudi travo tik ob robu zelenice.
Oblika, ki prihrani prostor
- Tekstilno zbiralno vrečo lahko zložite na zelo majhne mere in prostorsko varčno shranite na kosilnici.
- Zložljiv vodilni ročaj omogoča shranjevanje na majhnem prostoru.
Vgrajen ročaj za nošenje
- Vgrajen ročaj za nošenje omogoča enostaven transport.
Ergonomski koncept rokovanja
- Hitre spojke za preprosto aretiranje. Spremenljiv kot za pokončno telesno držo med delom.
- Ročaj iz pene omogoča varno držanje in daje prijeten občutek.
- Upravljalna palica po celotni dolžini na vodilnem ročaju omogoča enostavno upravljanje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost motorja (V)
|36
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Širina reza (cm)
|41
|Višina rezanja (cm)
|25 - 70
|Nastavitev višine rezanja
|6-kratno
|Prostornina koša za zbiranje trave (l)
|45
|Pogon
|Brezkrtačni motor
|Število vrtljajev (rpm)
|3500
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Število potrebnih baterij (Kos(i))
|2
|Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo * (m²)
|max. 275 (2,5 Ah) / max. 550 (5,0 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|14
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1245 x 440 x 1031
Obseg dobave
- Možnost: Baterije in polnilec niso priloženi
- Komplet za mulčenje
- Koš za zbiranje trave
Oprema
- Rezilo
- Vodilni ročaj, nastavljiv po višini
- Vgrajen ročaj za nošenje
- Indikator ravni napolnjenosti
Področja uporabe
- travnik
