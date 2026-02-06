Z dvema 18-voltnima baterijama in zmogljivim brezkrtačnim 36-voltnim motorjem je LMO 5-18 Dual Battery popolna rešitev za košnjo na velikih travnikih do 550 m². Lahka in okretna baterijska kosilnica se lahko brez težav potiska po neravnem terenu in okoli ovir. Delovna širina je 41 cm, višino košnje pa je mogoče nastaviti na eno od šestih stopenj, od 25 do 70 mm. Pri košnji inteligentni sistem za krmiljenje motorja iPower samodejno prilagaja hitrost stanju trave. Vzdolž robov ali robov glavniki za trato poravnajo travne vlati in tako zagotovijo, da nobeno rezilo ne zgreši. Sistem košnje 2 v 1 omogoča enakomerno porazdelitev pokošene trave po trati kot naravno gnojilo med mulčenjem ali zbiranje v velikem 45-litrskem zbiralniku trave – za neprekinjeno košnjo dlje. Vodilni ročaj je teleskopski in zelo udoben, ergonomski delovni položaj. Zložljivo ogrodje pri shranjevanju zavzame zelo malo prostora. Ima velik, čvrst ročaj za prenašanje po stopnicah in stopnicah. Dvojna baterija LMO 5-18 je združljiva z baterijsko platformo 18 V Kärcher Battery Power.