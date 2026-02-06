Baterijska kosilnica LMO 5-18 Dual Battery Set

Z dvakrat večjo močjo – vzdržljivo baterijsko kosilnico LMO 5-18 Dual Battery Set napajajo 36-voltni motor in dve 18-voltni bateriji. V kompletu so baterije in hitri polnilec.

Z dvema 18-voltnima baterijama in zmogljivim brezkrtačnim 36-voltnim motorjem je LMO 5-18 Dual Battery Set popolna rešitev za košnjo travnikov do 550 m². Lahka in okretna baterijska kosilnica se lahko brez težav potiska po neravnem terenu in okoli ovir. Delovna širina je 41 cm, višino košnje pa je mogoče nastaviti na eno od šestih stopenj, od 25 do 70 mm. Pri košnji inteligentni sistem za krmiljenje motorja iPower samodejno prilagaja hitrost stanju trave. Vzdolž robov ali robov glavniki za trato poravnajo travne vlati in tako zagotovijo, da nobeno rezilo ne zgreši. Sistem košnje 2 v 1 omogoča enakomerno porazdelitev pokošene trave po trati kot naravno gnojilo med mulčenjem ali zbiranje v velikem 45-litrskem zbiralniku trave – za neprekinjeno košnjo dlje. Vodilni ročaj je teleskopski za udoben, ergonomski delovni položaj. Zložljivo ogrodje pri shranjevanju zavzame zelo malo prostora. Ima velik, čvrst ročaj za prenašanje po stopnicah in stopnicah. V kompletu so baterije in hitri polnilec.

Značilnosti in prednosti
Baterijska kosilnica LMO 5-18 Dual Battery Set: 18 V + 18 V = 36 V moči
18 V + 18 V = 36 V moči
Zmogljiv 36 V motor, ki ga napajata dve 18 V li-ionski bateriji.
Baterijska kosilnica LMO 5-18 Dual Battery Set: Zmogljiv brezkrtačni motor
Zmogljiv brezkrtačni motor
Visoka zmogljivost in daljša življenjska doba izdelka
Baterijska kosilnica LMO 5-18 Dual Battery Set: iPower
iPower
Dodatna zmogljivost in optimiziran čas delovanja baterije. Zahvaljujoč inteligentnemu krmiljenju motorja se hitrost med košnjo samodejno prilagaja stanju trave.
Sistem košnje 2 v 1
  • Pokošena trava se med košnjo učinkovito zbira v košu za zbiranje trave.
  • Funkcija mulčenja: z uporabo kompleta za mulčenje se pokošena trava raztrosi po trati kot naravno gnojilo.
Učinkovito polnjenje posode za zbiranje trave
  • Zahvaljujoč optimiziranemu pretoku zraka se zbiralnik za travo napolni do 95 %. To pomeni manj zastojev med delom.
  • Loputa na posodi za zbiranje trave se zapre, ko je posoda popolnoma polna in jo je treba izprazniti.
Preprosta nastavitev višine košnje
  • Z enim samim gibom lahko višino reza preprosto prilagodite na eno od šestih stopenj, ki segajo od 25 do 70 mm.
Košnja vse do roba zelenice
  • Grabljice za travo samodejno zajamejo tudi travo tik ob robu zelenice.
Oblika, ki prihrani prostor
  • Tekstilno zbiralno vrečo lahko zložite na zelo majhne mere in prostorsko varčno shranite na kosilnici.
  • Zložljiv vodilni ročaj omogoča shranjevanje na majhnem prostoru.
Vgrajen ročaj za nošenje
  • Vgrajen ročaj za nošenje omogoča enostaven transport.
Ergonomski koncept rokovanja
  • Hitre spojke za preprosto aretiranje. Spremenljiv kot za pokončno telesno držo med delom.
  • Ročaj iz pene omogoča varno držanje in daje prijeten občutek.
  • Upravljalna palica po celotni dolžini na vodilnem ročaju omogoča enostavno upravljanje.
Specifikacije

Tehnični podatki

Napetost motorja (V) 36
Naprava na baterijo
Baterijska platforma Baterijska platforma 18 V
Širina reza (cm) 41
Višina rezanja (mm) 25 - 70
Nastavitev višine rezanja 6-kratno
Prostornina koša za zbiranje trave (l) 45
Pogon Brezkrtačni motor
Število vrtljajev (rpm) 3500
Tip baterije Litij-ionska nadomestna baterija
Napetost (V) 18
Kapaciteta (Ah) 5
Število potrebnih baterij (Kos(i)) 2
Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo * (m²) max. 550 (5,0 Ah)
Čas delovanja s polno baterijo (min) max. 40 (5,0 Ah)
Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100% (min) 94 / 143
Polnilni tok (A) 2,5
Omrežni priključek polnilnika (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 14
Mere (D × Š × V) (mm) 1245 x 440 x 1031

Obseg dobave

  • Možnost: Priložene baterije in polnilec
  • Baterija: 18 V / 5,0 Ah Battery Power baterija (2 kos.)
  • Baterijski polnilnik: Hitri polnilnik 18 V Battery Power (2 kos.)
  • Komplet za mulčenje
  • Koš za zbiranje trave

Oprema

  • Rezilo
  • Vodilni ročaj, nastavljiv po višini
  • Vgrajen ročaj za nošenje
  • Indikator ravni napolnjenosti
Baterijska kosilnica LMO 5-18 Dual Battery Set

Video posnetki

Področja uporabe
  • travnik
Dodatna oprema
VSI PRODUKTI, KI USTREZAJO BATERIJI
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.