Baterijska teleskopska žaga PSW 18-20 Battery
Z akumulatorsko teleskopsko žago PSW 18-20 Battery je vsako vejevje do višine 4 metre na dosegu roke. Za varno in udobno nego dreves.
Zahvaljujoč priročnemu podaljšku je akumulatorska teleskopska žaga PSW 18-20 Battery odlično orodje za višinsko nego dreves. S posebej prilagojenim 30°-kotom meča lahko udobno režete veje do višine 4 metre, medtem ko stojite varno na tleh. Prosto napenjanje in samodejno mazanje verige omogočata lahkotno upravljanje naprave. Priloženi ramenski pas vam olajša upravljanje – tudi pri dolgotrajnejšem delu. Obseg dobave vključuje napravo, meč, verigo, ščitnik meča, ramenski pas, imbusni ključ za napetje verige in posodo z oljem.
Značilnosti in prednosti
Preprosto napetje verigeZlahka dosegljiv vijak za napetost verige.
Veriga se samodejno podmaže (naolji).Zagotavlja, da teleskopska verižna žaga potrebuje le malo vzdrževanja.
Hitra navojna spojkaTeleskopska žaga je razstavljiva na 3 dele, zato jo je mogoče udobno shranjevati.
Priročen ramenski pas
- Optimalna porazdelitev teže – brez obremenjevanja rok in ramen.
Podaljšek
- Iz lahkih steklenih vlaken – za preprosto žaganje do 4 metre visokih vej.
Kavelj za stabilnost
- Omogoča varno in natančno žaganje vej.
Izboljšan 30°-kot meča
- Za udobno delo s tal.
Varnostna zapora
- Preprečuje nenameren zagon teleskopske žage.
Prosojen rezervoar za olje
- Nivo olja je mogoče preveriti na prosojnem nadzornem okencu.
18 V Kärcher akumulatorska baterija
- Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije.
- Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice.
- Odstranljiva baterija se lahko uporablja v drugih napravah platforme Kärcher 18 V Battery Power.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Vodilo (cm)
|20
|Kot meča (°)
|30
|Hitrost verige (m/s)
|5,5
|Razmak med zobmi
|3/8" LP
|Debelina gonilnega člena
|0,043"
|Število členkov
|33
|Prostornina rezervoarja za olje (ml)
|50
|Zagotovljena stopnja zvočne intenzivnosti (dB(A))
|95
|Vrednosti tresljajev prednjega ročaja (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|1,3
|Vrednosti vibracij zadnji ročaj (K = 1,5 m / s²) (m/s²)
|1,2
|Dolžina s podaljškom (m)
|2,9
|Dolžina brez podaljška (m)
|2
|Napetost (V)
|18
|Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo * (Rezi)
|max. 80 (2,5 Ah) / max. 160 (5,0 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|3,7
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,3
|Mere (D × Š × V) (mm)
|2980 x 95 x 187
* Ø vej: 5 cm
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Vodilo
- Veriga žage
- Posoda z oljem
- Ramenski pas
- Imbusni ključ za napetje verige
Oprema
- Zaščita verige
- Prikaz nivoja olja
Video posnetki
Področja uporabe
- Višje veje
- Drevesa
Dodatna oprema
