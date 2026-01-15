Zahvaljujoč priročnemu podaljšku je akumulatorska teleskopska žaga PSW 18-20 Battery odlično orodje za višinsko nego dreves. S posebej prilagojenim 30°-kotom meča lahko udobno režete veje do višine 4 metre, medtem ko stojite varno na tleh. Prosto napenjanje in samodejno mazanje verige omogočata lahkotno upravljanje naprave. Priloženi ramenski pas vam olajša upravljanje – tudi pri dolgotrajnejšem delu. Obseg dobave vključuje napravo, meč, verigo, ščitnik meča, ramenski pas, imbusni ključ za napetje verige in posodo z oljem.