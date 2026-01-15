Akumulatorske verižne žage

Nega dreves, obrezovanje krošenj, priprava drv, sečnja dreves: Do uporabnika prijazne verižne in teleskopske žage Kärcher s hitrostjo svoje verige prepričajo v vseh disciplinah.

Akumulatorske verižne žage

Lastnosti verižne žage

Napenjanje verige s pomočjo vrtljivega gumba povsem brez napora.

Nastavitve akumulatorske verižne žage

Samodejno mazanje verige za čim manj potrebnega vzdrževanja akumulatorske motorne žage.

Samodejno mazanje verige

Brezkrtačni motor za daljšo življenjsko dobo.

Krtačni motor akumulatorske verižne žage
Akumulatorska lančana testera s kandžastim odstojnikom
Zaporni kavelj za varno vodenje in natančno rezanje.
Maksimalno bezbedna akumulatorska motorna testera
Zagotovljena varnost v primeru povratnega sunka s takojšnjo zaustavitvijo verige.
Nivo olja
Količino olja je ves čas mogoče opazovati skozi prozorno okence.

Največje prednosti verižne žage

Akumulatorski verižni žagi CNS 36-35 Battery, njeni veliki hitrosti delovanja in optimalni širini reza tudi debelejša debla ne delajo težav. Sistem za napenjanje verige brez potrebe po orodju in samodejno mazanje verige zagotavljata povsem preprosto upravljanje tako za profesionalce kot začetnike. Zavora verige in sistem 2 stikal zagotavljata varnost med uporabo.

 

Lastnosti teleskopska žaga

Preprosto nastavljanje napetosti verige z imbus ključem.

Teleskopska akumulatorska žaga s preprostim nastavljanjem

Majhna obraba in nizki stroški vzdrževanja, saj se veriga samodejno maže.

Teleskopska akumulatorska žaga s samodejnim mazanjem

S podaljškom iz lahkih steklenih vlaken lahko brez težav odrežete tudi veje do višine 4 metrov.

Teleskopska akumulatorska žaga
Lako odlaganje akumulatorske teleskopske testere
Teleskopsko žago je mogoče razstaviti na 3 dele in jo prostorsko varčno shraniti.
Optimizovana raspodela težine akumulatorske teleskopske testere
Optimalna porazdelitev teže s priročno naramnico za delo brez večjega napora.
30°
Optimiziran kot meča 30° za udobno delo kar s tal.

Največje prednosti teleskopske žage

Kjer pri verižni žagi nastopi strah pred višino, se akumulatorska teleskopska žaga Kärcher pokaže v vsej svoji veličini. Z njo lahko preprosto in varno žagate tudi debele in težko dostopne veje vse do 4 metrov višine.

18-voltni Battery Power

CNS 18-30 Battery

Preprosta za uporabo, vsestranska pri delu in kot nalašč za nego dreves: lahka akumulatorska verižna žaga CNS 18-30 Battery s sistemom napenjanja verige brez orodja.

Napetost: 18 V
Dolžina reza: 30 cm
Hitrost verige: 10 m/s
Prostornina oljnega rezervoarja: 200 ml
Zmogljivost po polnjenju akumulatorja:* 70 rezov (premera 10 cm)
Napenjanje verige brez orodja: da
Samodejno mazanje verige: da
Brezkrtačni motor: da

* Največja zmogljivost z 18-voltnim izmenljivim akumulatorjem Kärcher Battery Power 5,0 Ah

PSW 18-20 Battery

Z akumulatorsko teleskopsko žago PSW 18-20 Battery lahko preprosto dosežete katerokoli vejo do višine 4 metrov. Za varno in udobno nego dreves.

Napetost: 18 V
Dolžina reza: 20 cm
Hitrost verige: 5,5 m/s
Prostornina oljnega rezervoarja: 50 ml
Zmogljivost po polnjenju akumulatorja:* 80 rezov (premera 5 cm)
Napenjanje verige brez orodja: ne
Samodejno mazanje verige: da
Brezkrtačni motor: da

* Največja zmogljivost z 18-voltnim izmenljivim akumulatorjem Kärcher Battery Power 2,5 Ah.

36-voltni Battery Power

CNS 36-35 Battery

Z veliko hitrostjo verige in večjo širino meča: Akumulatorska verižna žaga CNS 36-35 Battery je nadvse primerna za zahtevnejšo nego dreves.

Napetost: 36 V
Dolžina reza: 35 cm
Hitrost verige: 21 m/s
Prostornina oljnega rezervoarja: 190 ml
Zmogljivost po polnjenju akumulatorja:* 200 rezov (premera 10 cm)
Napenjanje verige brez orodja: da
Samodejno mazanje verige: da
Brezkrtačni motor: da

* Največja zmogljivost s 36-voltnim izmenljivim akumulatorjem Kärcher Battery Power 5,0 Ah.

Akumulatorske platforme Kärcher Battery Power

18-voltna akumulatorska platforma Kärcher Battery Power

Tu si lahko ogledate vse naprave s 18-voltne akumulatorske platforme Kärcher Battery Power
36-voltna akumulatorska platforma Kärcher Battery Power

Tu si lahko ogledate vse naprave s 36-voltne akumulatorske platforme Kärcher Battery Power
