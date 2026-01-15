Akumulatorske verižne žage

CNS 18-30 Battery

Preprosta za uporabo, vsestranska pri delu in kot nalašč za nego dreves: lahka akumulatorska verižna žaga CNS 18-30 Battery s sistemom napenjanja verige brez orodja.

Napetost: 18 V

Dolžina reza: 30 cm

Hitrost verige: 10 m/s

Prostornina oljnega rezervoarja: 200 ml

Zmogljivost po polnjenju akumulatorja:* 70 rezov (premera 10 cm)

Napenjanje verige brez orodja: da

Samodejno mazanje verige: da

Brezkrtačni motor: da

* Največja zmogljivost z 18-voltnim izmenljivim akumulatorjem Kärcher Battery Power 5,0 Ah