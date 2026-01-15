Akumulatorske verižne žage
Nega dreves, obrezovanje krošenj, priprava drv, sečnja dreves: Do uporabnika prijazne verižne in teleskopske žage Kärcher s hitrostjo svoje verige prepričajo v vseh disciplinah.
Lastnosti verižne žage
Napenjanje verige s pomočjo vrtljivega gumba povsem brez napora.
Samodejno mazanje verige za čim manj potrebnega vzdrževanja akumulatorske motorne žage.
Brezkrtačni motor za daljšo življenjsko dobo.
Največje prednosti verižne žage
Akumulatorski verižni žagi CNS 36-35 Battery, njeni veliki hitrosti delovanja in optimalni širini reza tudi debelejša debla ne delajo težav. Sistem za napenjanje verige brez potrebe po orodju in samodejno mazanje verige zagotavljata povsem preprosto upravljanje tako za profesionalce kot začetnike. Zavora verige in sistem 2 stikal zagotavljata varnost med uporabo.
Lastnosti teleskopska žaga
Preprosto nastavljanje napetosti verige z imbus ključem.
Majhna obraba in nizki stroški vzdrževanja, saj se veriga samodejno maže.
S podaljškom iz lahkih steklenih vlaken lahko brez težav odrežete tudi veje do višine 4 metrov.
Največje prednosti teleskopske žage
18-voltni Battery Power
CNS 18-30 Battery
Preprosta za uporabo, vsestranska pri delu in kot nalašč za nego dreves: lahka akumulatorska verižna žaga CNS 18-30 Battery s sistemom napenjanja verige brez orodja.
Napetost: 18 V
Dolžina reza: 30 cm
Hitrost verige: 10 m/s
Prostornina oljnega rezervoarja: 200 ml
Zmogljivost po polnjenju akumulatorja:* 70 rezov (premera 10 cm)
Napenjanje verige brez orodja: da
Samodejno mazanje verige: da
Brezkrtačni motor: da
* Največja zmogljivost z 18-voltnim izmenljivim akumulatorjem Kärcher Battery Power 5,0 Ah
PSW 18-20 Battery
Z akumulatorsko teleskopsko žago PSW 18-20 Battery lahko preprosto dosežete katerokoli vejo do višine 4 metrov. Za varno in udobno nego dreves.
Napetost: 18 V
Dolžina reza: 20 cm
Hitrost verige: 5,5 m/s
Prostornina oljnega rezervoarja: 50 ml
Zmogljivost po polnjenju akumulatorja:* 80 rezov (premera 5 cm)
Napenjanje verige brez orodja: ne
Samodejno mazanje verige: da
Brezkrtačni motor: da
* Največja zmogljivost z 18-voltnim izmenljivim akumulatorjem Kärcher Battery Power 2,5 Ah.
36-voltni Battery Power
CNS 36-35 Battery
Z veliko hitrostjo verige in večjo širino meča: Akumulatorska verižna žaga CNS 36-35 Battery je nadvse primerna za zahtevnejšo nego dreves.
Napetost: 36 V
Dolžina reza: 35 cm
Hitrost verige: 21 m/s
Prostornina oljnega rezervoarja: 190 ml
Zmogljivost po polnjenju akumulatorja:* 200 rezov (premera 10 cm)
Napenjanje verige brez orodja: da
Samodejno mazanje verige: da
Brezkrtačni motor: da
* Največja zmogljivost s 36-voltnim izmenljivim akumulatorjem Kärcher Battery Power 5,0 Ah.