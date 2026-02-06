Baterijske škarje za živo mejo HGE 18-50 Battery Set
Vključno z akumulatorsko baterijo in hitrim polnilnikom: akumulatorski obrezovalnik žive meje HGE 18-50 Battery Set. Vrtljivi vročaj, ki je nastavljiv v korakih po 180°, in omelo za odrezke zagotavljata udobno obrezovanje.
Pozabite na bolečine ram in rok pri delu: vrtljivi ročaj je nastavljiv v korakih po 180°, zato lahko z akumulatorskim obrezovalnikom žive meje HGE 18-50 Battery Set vedno delate v udobnem položaju, na primer pri navpičnem rezanju. Poleg tega je akumulatorski obrezovalnik žive meje opremljen z veliko priročnimi funkcijami. Med drugim ima 2-ročno varnostno stikalo, ki preprečuje nenameren zagon naprave. S funkcijo žage je mogoče z lahkoto rezati debelejše veje. Sistem proti blokiranju omogoča delo brez prekinitev. Dodatno omelo za odrezke poskrbi, da odrezki ne končajo v živi meji, ampak padajo neposredno na tla pred njo. Diamantno brušeno rezilo obrezovalnika žive meje zagotavlja vedno natančen rez. Z dodatnim ščitnikom konice rezila in vgrajenim obešalnim obročkom je mogoče preprečiti poškodbe objektov, tal in samega rezila – napravo pa je mogoče obesiti na steno v garaži ali lopi, zato shranjevanje zavzame le malo prostora. Obseg dobave vključuje akumulatorsko baterijo in hitri polnilnik.
Značilnosti in prednosti
Vrtljiv ročajRočaj je mogoče nastavljati v več stopnjah po 180°, kar zagotavlja udoben delovni položaj.
Omelo za odrezkeOdrezki ne končajo v živi meji, ampak priročno padajo na tla pred uporabnikom.
Funkcija žageZelo priročno za živo mejo s posameznimi debelejšimi vejami.
Diamantno brušeno rezilo
- Rezilo omogoča natančen rezultat rezanja.
Ergonomski dizajn ročajev
- Za prijetno in varno držanje tudi pri dolgotrajnejšem delu.
Zaščita vodila
- Ščiti rezilo in preprečuje poškodbe objektov in tal.
- Z vgrajenim obešalom za priročno shranjevanje na steni.
2-ročno varnostno stikalo
- Zaščita pred nenamernim zagonom obrezovalnika žive meje.
18 V Kärcher akumulatorska baterija
- Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije.
- Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice.
- Odstranljiva baterija se lahko uporablja v drugih napravah platforme Kärcher 18 V Battery Power.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Dolžina reza (cm)
|50
|Razdalja med zobmi (mm)
|22
|Nadzor hitrosti
|ne
|Hitrost rezila (Rezi na minuto)
|2700
|Tip rezalnega noža
|Izdelan s prebijanjem, diamantno rezan
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Kapaciteta (Ah)
|2,5
|Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo * (m)
|max. 325 (2,5 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 40 (2,5 Ah)
|Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100% (min)
|44 / 83
|Polnilni tok (A)
|2,5
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,9
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,77
|Mere (D × Š × V) (mm)
|970 x 213 x 188
* višina žive meje: 1 m, enostranski rez
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik sta vključena
- Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kos)
- Baterijski polnilnik: Hitri polnilnik 18 V Battery Power (1 kos)
- Zaščita noža
- Omelo za odrezke
Oprema
- Ročaj: vrtljiv
- Funkcija žage
- Zaščita vodila
- Plošča za obešanje
Video posnetki
Področja uporabe
- Živa meja, grmovje
- Grmovje
