Pozabite na bolečine ram in rok pri delu: vrtljivi ročaj je nastavljiv v korakih po 180°, zato lahko z akumulatorskim obrezovalnikom žive meje HGE 18-50 Battery Set vedno delate v udobnem položaju, na primer pri navpičnem rezanju. Poleg tega je akumulatorski obrezovalnik žive meje opremljen z veliko priročnimi funkcijami. Med drugim ima 2-ročno varnostno stikalo, ki preprečuje nenameren zagon naprave. S funkcijo žage je mogoče z lahkoto rezati debelejše veje. Sistem proti blokiranju omogoča delo brez prekinitev. Dodatno omelo za odrezke poskrbi, da odrezki ne končajo v živi meji, ampak padajo neposredno na tla pred njo. Diamantno brušeno rezilo obrezovalnika žive meje zagotavlja vedno natančen rez. Z dodatnim ščitnikom konice rezila in vgrajenim obešalnim obročkom je mogoče preprečiti poškodbe objektov, tal in samega rezila – napravo pa je mogoče obesiti na steno v garaži ali lopi, zato shranjevanje zavzame le malo prostora. Obseg dobave vključuje akumulatorsko baterijo in hitri polnilnik.