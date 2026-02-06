36-V akumulatorski obrezovalnik žive meje HGE 36-60 Battery Set je pravi mišičnjak. Zaradi 2-stopenjske regulacije hitrosti je odvisno od načina uporabe mogoče izbirati med največjo hitrostjo in največjo močjo. Ročaj je mogoče nastavljati v več stopnjah po 180°, kar zagotavlja udobno delo v vsakem delovnem položaju – brez bolečin v rokah ali ramah, na primer pri navpičnem rezanju. Zelo praktično je tudi omelo za odrezke, ki ga lahko dodatno namestite. Tako odrezki ne končajo v živi meji, ampak priročno padajo na tla pred njo. Lasersko rezano in diamantno brušeno rezilo zagotavlja zelo natančen rez. Dodatni ščitnik konice rezila preprečuje poškodbe stavb in tal, pa tudi poškodbe rezila. Vgrajen je tudi obešalni obroček, zato shranjevanje na steni v garaži ali lopi zavzame le malo prostora. S funkcijo žage je mogoče z lahkoto rezati tudi debelejše veje, sistem proti blokiranju pa omogoča delo brez prekinitev. Obseg dobave vključuje akumulatorsko baterijo in hitri polnilnik.