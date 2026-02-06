Baterijske škarje za živo mejo HGE 36-60 Battery Set
Dorasel vsaki nalogi: močan akumulatorski obrezovalnik žive meje HGE 36-60 Battery Set z vrtljivim ročajem in 2-stopenjsko regulacijo hitrosti. Vključno z akumulatorsko baterijo in hitrim polnilnikom.
36-V akumulatorski obrezovalnik žive meje HGE 36-60 Battery Set je pravi mišičnjak. Zaradi 2-stopenjske regulacije hitrosti je odvisno od načina uporabe mogoče izbirati med največjo hitrostjo in največjo močjo. Ročaj je mogoče nastavljati v več stopnjah po 180°, kar zagotavlja udobno delo v vsakem delovnem položaju – brez bolečin v rokah ali ramah, na primer pri navpičnem rezanju. Zelo praktično je tudi omelo za odrezke, ki ga lahko dodatno namestite. Tako odrezki ne končajo v živi meji, ampak priročno padajo na tla pred njo. Lasersko rezano in diamantno brušeno rezilo zagotavlja zelo natančen rez. Dodatni ščitnik konice rezila preprečuje poškodbe stavb in tal, pa tudi poškodbe rezila. Vgrajen je tudi obešalni obroček, zato shranjevanje na steni v garaži ali lopi zavzame le malo prostora. S funkcijo žage je mogoče z lahkoto rezati tudi debelejše veje, sistem proti blokiranju pa omogoča delo brez prekinitev. Obseg dobave vključuje akumulatorsko baterijo in hitri polnilnik.
Značilnosti in prednosti
2-stopenjska regulacija hitrostiOdvisno od načina uporabe je mogoče izbirati med največjo hitrostjo in največjo močjo. 1. stopnja: velika hitrost. Idealno za natančno oblikovanje zelenice. 2. stopnja: velika moč. Idealno za obrezovanje debelejših vej in goste žive meje.
Vrtljiv ročajRočaj je mogoče nastavljati v več stopnjah po 180°, kar zagotavlja udobno delo.
Omelo za odrezkeOdrezki ne končajo v živi meji, ampak priročno padajo na tla pred uporabnikom.
Funkcija žage
- Zelo priročno za živo mejo s posameznimi debelejšimi vejami.
Lasersko rezano in diamantno brušeno rezilo
- Rezilo omogoča natančen rezultat rezanja.
Ergonomski dizajn ročajev
- Za prijetno in varno držanje tudi pri dolgotrajnejšem delu.
Zaščita vodila
- Ščiti rezilo in preprečuje poškodbe objektov in tal.
- Z vgrajenim obešalom za priročno shranjevanje na steni.
2-ročno varnostno stikalo
- Zaščita pred nenamernim zagonom obrezovalnika žive meje.
36-V akumulatorska platforma Battery Power
- Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije.
- Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice.
- Izmenljivo akumulatorsko baterijo je mogoče upravljati z drugimi napravami Kärcherjeve 36-V platforme Battery Power.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 36 V
|Dolžina reza (cm)
|60
|Razdalja med zobmi (mm)
|26
|Nadzor hitrosti
|ja
|Stopnje hitrosti
|2
|Hitrost rezila (Rezi na minuto)
|1. stopnja 2700 / 2. stopnja 760
|Tip rezalnega noža
|Lasersko rezan, diamantno rezan
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|36
|Kapaciteta (Ah)
|2,5
|Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo * (m)
|max. 600 (2,5 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 85 (2,5 Ah)
|Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100% (min)
|48 / 78
|Polnilni tok (A)
|2,5
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|3,33
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|6,52
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1077 x 213 x 183
* višina žive meje: 1 m, enostranski rez v 1. stopnji
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik sta vključena
- Baterija: Akumulator 36 V/2,5 Ah Battery Power (1 kos)
- Baterijski polnilnik: Hitri polnilnik 36 V Battery Power (1 kos)
- Zaščita noža
- Omelo za odrezke
Oprema
- Ročaj: vrtljiv
- Funkcija žage
- Zaščita vodila
- Plošča za obešanje
Področja uporabe
- Živa meja, grmovje
- Grmovje
