Baterijski odstranjevalnik plevela

Plevel je težko odstraniti, še težje pa ga je izkoreniniti. Na srečo je Kärcher razvil napravo za hitro in enostavno odstranjevanje plevela. Baterijski odstranjevalec plevela WRE 18-55 ima zamenljivo 18 V litij-ionsko baterijo, vrtljivo glavo ščetke in nastavljiv ročaj, zaradi česar je popoln za odstranjevanje plevela s površin, kot so kamen, ploščice ali beton, ne da bi morali klečati.

Woman with battery weed remover in the garden

Značilnosti baterijskega odstranjevalnika plevela

Inovativna glava ščetke za površinsko odstranjevanje plevela

Zahvaljujoč posebej poravnanim najlonskim ščetinam in hitrosti do 2.800 vrtljajev na minuto, je mogoče površinski plevel in mah brez težav odstraniti s stopnic in kamnitih površin.

Person removes weeds using the Kärcher battery weed remover WRE

Baterijski odstranjevalec plevela z vrtljivo čistilno glavo

Kot čistilne glave je mogoče prilagoditi s pritiskom na gumb, da odstranite plevel izpod ovir, kot so klopi. To omogoča tudi prilagoditev naprave glede na vašo višino.

Swivelling cleaning head of the battery weed remover

Zamenjava ščetin brez orodja

Ščetine lahko zamenjate v trenutku brez orodja. Preprosto odvijte in odstranite pripomoček za bližino ter vstavite nov trak s ščetinami. Brez napora in hitro.

Bristle replacement without tools battery weed remover WRE

Poudarki odstranjevalca plevela na baterije

Enostavno, hitro in brez truda zmagajte v bitki proti plevelu z akumulatorskim odstranjevalcem plevela Kärcher. WRE 18-55 je popolnoma primeren za hitro odstranjevanje plevela, saj 18 V zamenljiva baterija naprave in inovativna vrtljiva glava ščetke mah in plevel spravljata na kolena. 

 

Nasveti za uporabo

Najboljši način za odstranjevanje površinskega mahu in plevela z WRE 18-55.

Person removes moss on stone patio with Kärcher cordless weed remover

Enostavno in brez kemikalij

Z WRE 18-55 lahko mah enostavno in brez kemikalij odstranite s kamnitih površin, terase in vrtne poti.

Person removes weeds effortlessly from joints and stair edges with the Kärcher cordless weed remover

Natančno rezanje

Plevel lahko potisnete ob kamnite fuge ali robove stopnic in ga natanžno odrežete.

Person removes weeds on a stone terrace with the Kärcher cordless weed remover

Ergonomska uporaba

V nasprotju z mnogimi odstranjevalniki plevela, WRE ni treba držati v zraku, ampak ga je mogoče upravljati udobno in pod pravim kotom.

Person removes weeds on a stone staircase with the Kärcher cordless weed remover

Delovna drža za manj napora

Pomočnik za bližino in vrtljivost za 360° omogočata energijsko varčno delovno držo in ohranjata glavo ščetke pod optimalnim kotom.

Person removes weeds between paving stones with the Kärcher cordless weed remover

Učinkovita uporaba glave ščetke

Glava ščetke je najbolj učinkovita, če jo uporabljate na levi strani zaradi prednastavljenega vrtenja ščetke.

Primeri površin in plevelov

Brez kemikalij in brez upogibanja. WRE je enostaven za uporabo in omogoča neboleče odstranjevanje mahu in plevela z različnih trdih površin.

Unkraut ziwschen Pflastersteinen
Fuge, ki jih je napadel mah
Mah
Površine, ki jih je napadel mah
Grobi plevel
Regrat
Drobni plevel
Trpotec
Gräser zwischen Pflastersteinen
Ni primerno za trave in ob čezmerni rasti plevela.
Talne obloge iz kamna
Talne obloge iz kamna
Tlakovci
Tlakovci
Robniki
Robniki
Stopnice
Stopnice

18 V Kärcher Battery Power

WRE 18-55 Battery Set

Z ergonomskim brezžičnim odstranjevalcem plevela WRE 18-55 Battery Set, lahko odstranite neprijeten mah, ne da bi obremenjevali hrbet in kolena. Baterija in polnilnik sta že vključena pri nakupu, tako da lahko začnete takoj.

Napetost baterije: 18 V
Hitrost ščetke: 2300 - 2800 (U/min)
Premer bruha: 180 (mm)
Čas delovanja z enim polnjenjem: pribl. 15 (min)*
Teža brez dodatkov: 2,9 kg
Polnilna naprava: Hitri polnilnik Kärcher z močjo 18 V
Priložena baterija: 18 V/2,5 Ah

*Največja zmogljivost z zamenljivo baterijo Kärcher Battery Power 18 V / 2,5 Ah.

Baterijska platforma Kärcher Battery Power

Units of the 18 V Kärcher Battery Power battery platform

Tukaj so vse naprave v platformi 18 V Kärcher Battery Power

Baterijski odstranjevalec plevela je izdelek iz 18-voltne Kärcherjeve baterijske platforme. Odkrijte več izdelkov in preverite, katere druge naprave so združljive z 18 V baterijo.

