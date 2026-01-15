Baterijski odstranjevalnik plevela
Plevel je težko odstraniti, še težje pa ga je izkoreniniti. Na srečo je Kärcher razvil napravo za hitro in enostavno odstranjevanje plevela. Baterijski odstranjevalec plevela WRE 18-55 ima zamenljivo 18 V litij-ionsko baterijo, vrtljivo glavo ščetke in nastavljiv ročaj, zaradi česar je popoln za odstranjevanje plevela s površin, kot so kamen, ploščice ali beton, ne da bi morali klečati.
Značilnosti baterijskega odstranjevalnika plevela
Inovativna glava ščetke za površinsko odstranjevanje plevela
Zahvaljujoč posebej poravnanim najlonskim ščetinam in hitrosti do 2.800 vrtljajev na minuto, je mogoče površinski plevel in mah brez težav odstraniti s stopnic in kamnitih površin.
Baterijski odstranjevalec plevela z vrtljivo čistilno glavo
Kot čistilne glave je mogoče prilagoditi s pritiskom na gumb, da odstranite plevel izpod ovir, kot so klopi. To omogoča tudi prilagoditev naprave glede na vašo višino.
Zamenjava ščetin brez orodja
Ščetine lahko zamenjate v trenutku brez orodja. Preprosto odvijte in odstranite pripomoček za bližino ter vstavite nov trak s ščetinami. Brez napora in hitro.
Poudarki odstranjevalca plevela na baterije
Enostavno, hitro in brez truda zmagajte v bitki proti plevelu z akumulatorskim odstranjevalcem plevela Kärcher. WRE 18-55 je popolnoma primeren za hitro odstranjevanje plevela, saj 18 V zamenljiva baterija naprave in inovativna vrtljiva glava ščetke mah in plevel spravljata na kolena.
Nasveti za uporabo
Najboljši način za odstranjevanje površinskega mahu in plevela z WRE 18-55.
Enostavno in brez kemikalij
Z WRE 18-55 lahko mah enostavno in brez kemikalij odstranite s kamnitih površin, terase in vrtne poti.
Natančno rezanje
Plevel lahko potisnete ob kamnite fuge ali robove stopnic in ga natanžno odrežete.
Ergonomska uporaba
V nasprotju z mnogimi odstranjevalniki plevela, WRE ni treba držati v zraku, ampak ga je mogoče upravljati udobno in pod pravim kotom.
Delovna drža za manj napora
Pomočnik za bližino in vrtljivost za 360° omogočata energijsko varčno delovno držo in ohranjata glavo ščetke pod optimalnim kotom.
Učinkovita uporaba glave ščetke
Glava ščetke je najbolj učinkovita, če jo uporabljate na levi strani zaradi prednastavljenega vrtenja ščetke.
Primeri površin in plevelov
Brez kemikalij in brez upogibanja. WRE je enostaven za uporabo in omogoča neboleče odstranjevanje mahu in plevela z različnih trdih površin.
18 V Kärcher Battery Power
WRE 18-55 Battery Set
Z ergonomskim brezžičnim odstranjevalcem plevela WRE 18-55 Battery Set, lahko odstranite neprijeten mah, ne da bi obremenjevali hrbet in kolena. Baterija in polnilnik sta že vključena pri nakupu, tako da lahko začnete takoj.
Napetost baterije: 18 V
Hitrost ščetke: 2300 - 2800 (U/min)
Premer bruha: 180 (mm)
Čas delovanja z enim polnjenjem: pribl. 15 (min)*
Teža brez dodatkov: 2,9 kg
Polnilna naprava: Hitri polnilnik Kärcher z močjo 18 V
Priložena baterija: 18 V/2,5 Ah
*Največja zmogljivost z zamenljivo baterijo Kärcher Battery Power 18 V / 2,5 Ah.
Baterijska platforma Kärcher Battery Power
Tukaj so vse naprave v platformi 18 V Kärcher Battery Power
Baterijski odstranjevalec plevela je izdelek iz 18-voltne Kärcherjeve baterijske platforme. Odkrijte več izdelkov in preverite, katere druge naprave so združljive z 18 V baterijo.