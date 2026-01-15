Baterijski odstranjevalnik plevela

Plevel je težko odstraniti, še težje pa ga je izkoreniniti. Na srečo je Kärcher razvil napravo za hitro in enostavno odstranjevanje plevela. Baterijski odstranjevalec plevela WRE 18-55 ima zamenljivo 18 V litij-ionsko baterijo, vrtljivo glavo ščetke in nastavljiv ročaj, zaradi česar je popoln za odstranjevanje plevela s površin, kot so kamen, ploščice ali beton, ne da bi morali klečati.