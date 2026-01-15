Baterijski odstranjevalec plevela WRE 18-55
Za odstranitev mahu in plevela s trdih površin: baterijski odstranjevalec mahu in plevela WRE 18-55 z inovativno krtačno glavo, navodila za uporabo in s sistemom menjave brez uporabe orodja.
Odstranjevalec mahu in plevela WRE 18-55 omogoča inovativen in nežen način odstranitve mahu in plevela. Kot nastavljive krtače in glava z močnimi najlon ščetinami, v kombinaciji z močnim motorjem in visoko hitrostjo, zagotavlja, da suh mah in plevel enostavno odstranimo s trdih površin. Poleg tega se lahko krtačna glava zamenja s sistemom menjave brez orodja. Ergonomska zasnova baterijskega odstranjevalca mahu in plevela zagotavlja udobno delo brez napora, ne da bi se morali sklanjali. Baterija in polnilnik nista vključena v obseg dobave.
Značilnosti in prednosti
Inovativna najlonska krtačaNajlonske ščetine s posebno razporeditvijo in visoko število vrtljajev krtač za površinsko odstranjevanje suhega mahu in plevela.
Navodila za uporaboNastavljiva čistilna glava omogoča optimalno delo pri težavnem čiščenju in pri različnih telesnih držah.
Sistemom menjave brez uporabe orodjaPreprosta zamenjava obrabljenega ščetinastega traku
Vrtljiva čistilna glava
- Kot se lahko individualno prilagodi različnim situacijam čiščenja in velikosti telesa.
Teleskopski ročaj iz aluminija
- Omogoča pokončno delovno držo pri različnimi telesni višini
Ergonomski dizajn ročajev
- Udobna in prijazna delovna drža.
Vgrajen obroč za obešanje naprave
- Za enostavno shranjevanje / vzmetenje.
18 V Kärcher akumulatorska baterija
- Ponuja polno svobodo premikanja
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|2300 - 2800
|Premer krtače (mm)
|180
|Ščetinast material
|Najlon
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Zmogljivost s polno baterijo (m²)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|pribl. 15 (2,5 Ah) / pribl. 30 (5,0 Ah)
|Barva
|Črna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,85
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|4,165
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1320 x 230 x 380
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Ščetinast pas: 2 Kos(i)
Oprema
- Zaščita pred špricanjem
- Odlagalno mesto
- Teleskopski ročaj iz aluminija
- Plošča za obešanje
- Varnostno stikalo
Video posnetki
Področja uporabe
- Mah
- Plevel
- Kamnite površine
Dodatna oprema
