Odstranjevalec mahu in plevela WRE 18-55 omogoča inovativen in nežen način odstranitve mahu in plevela. Kot nastavljive krtače in glava z močnimi najlon ščetinami, v kombinaciji z močnim motorjem in visoko hitrostjo, zagotavlja, da suh mah in plevel enostavno odstranimo s trdih površin. Poleg tega se lahko krtačna glava zamenja s sistemom menjave brez orodja. Ergonomska zasnova baterijskega odstranjevalca mahu in plevela zagotavlja udobno delo brez napora, ne da bi se morali sklanjali. Baterija in polnilnik nista vključena v obseg dobave.