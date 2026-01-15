Baterijski puhalniki in sesalniki listja

LBL 2 Battery Set

Ne glede na to, kje uporabljate zmogljive Kärcherjeve baterijske puhalnike listja, vam hitro, ergonomsko in skrbno odstranijo listje z želenih območij.

Napetost: 18 V

Hitrost zraka: maks. 210 km/h

Pretok zraka: maks. 220 m³/h

Zmogljivost z enim polnjenjem baterije*: maks. 400 m²

Teža: 2,0 kg

Pihalna cev: dvodelna

Ploščata šoba vklj. rob strgala: da

Nadzor moči: enostopenjski

Polnilec baterij: standardni polnilec Kärcher Battery Power 18 V

Priložena baterija: 18 V/2,5 Ah

*Največja zmogljivost z izmenljivo baterijo Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.