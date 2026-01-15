Baterijski puhalniki in sesalniki listja

Listje. Čeprav je jeseni prijetno na pogled, jih mora nekdo odstraniti s pločnikov in dovozov zaradi varnosti ter s trat, da preprečimo škodo. Metle in grablje namreč hitro dosežejo svoje meje. Vendar to ne velja za zmogljive Kärcherjeve baterijske puhalnike listja! Vedno so tam, ko jih potrebujete - udobno se prilegajo roki in hitro ter temeljito odstranijo listje.

Two surprised statues marvel at removed foliage on a staircase

Značilnosti baterijskih puhalnikov in sesalnikov

Odstranljive komponente

Zahvaljujoč odstranljivim delom puhalnika listja in sesalnika lahko težo naprave po potrebi zmanjšate. Sesalne in pihalne cevi ter vodilni valji so odstranljivi posamično. Poleg tega dvoročaj zagotavlja, da je teža enote med delovanjem enakomerno razporejena.

One person adapts the Kärcher unit by adding the suction and blowpipe

Močno in temeljito odstranjevanje listja

Ko mišična moč ali drugi pripomočki dosežejo svoje meje, naši baterijski puhalniki listja navdušijo s hitrostjo zraka do 240 km/h in največjim udobjem uporabnika ter hitro in temeljito poskrbijo za površine brez listja. Turbo Boost, ki za kratek čas poveča moč naprave, prihrani še več časa.

One thumb activates the turbo boost on the Kärcher appliance

Brezstopenjska nastavitev

Ročico lahko uporabljate za neprekinjeno preklapljanje med pihanjem, sesanjem ali celo kombinacijo obeh funkcij s samo enim zamahom zapestja.

One hand operates the lever on the Kärcher appliance to change the functions

Baterijski puhalnik za listje in vrtni sesalnik imata tudi naslednje funkcije:

Two hands hold the Kärcher cordless leaf blower and garden vac

Dvoročni prijem

Zagotavlja idealno porazdelitev teže in enostavno rokovanje.

A suction and blowing tube with guide rollers on the lawn

Odstranljivi vodilni valji

Omogoča preprostejše in učinkovitejše delo.

A Kärcher leaf catcher bag

45-litrska prostornina vrečke

Zagotavlja dolgotrajno neprekinjeno delovanje.

The motor of the Kärcher cordless leaf blower and garden vac

Brezkrtačni motor

Za daljši čas delovanja in izboljšano življenjsko dobo naprave.

Black flat nozzle on rollers

Snemljiva ploščata šoba

Za natančno čiščenje. Listje lahko na primer posebej spihamo v kup.

Hands hold the Kärcher cordless leaf blower and garden vac

Spremenljiva regulacija hitrosti

Omogoča stalno prilagajanje hitrosti glede na nalogo.

Značilnosti baterijskega puhalnika za listje in vrtnega sesalnika

Celotna čistilna ekipa v eni napravi

Baterijski sesalnik BLV 36-240 v trenutku odpihne, posesa in seseklja zelene odpadke. Pri hitrosti do 240 km/h takoj odstrani tudi mokro listje, travo in ostanke žive meje ter jih, ko so razrezani na majhne koščke, vnese v integrirano vrečo za listje z izjemno veliko zmogljivostjo.

Značilnosti baterijskega puhalnika listja

Največja svoboda gibanja

Baterijski puhalnik listja omogoča najboljšo možno svobodo gibanja, ne da bi vas pri tem motil nadležen električni kabel. Ponuja tudi popolno ravnovesje, tako da je mogoče brez napora opraviti daljša in zahtevnejša dela.

A person carries the Kärcher cordless leaf blower

Odstranljiva ploščata šoba

Vsaka površina, ki jo je treba očistiti, ni izpostavljena enakim vremenskim razmeram. Zlasti dež in mokra tla lahko otežijo odstranjevanje listja. Zahvaljujoč odstranljivemu ploščatemu nastavku z vgrajenim robom strgala, baterijski puhalnik listja brez težav odstrani mokro listje in poteptano umazanijo.

A hand removes the flat nozzle from the Kärcher cordless leaf blower

Ergonomski ročaj

Zahvaljujoč priročno nameščenemu regulatorju hitrosti je upravljanje naprave še posebej enostavno. Poleg tega ergonomski ročaj poskrbi, da se baterijski puhalnik listja udobno prilega roki.

A hand holds the Kärcher cordless leaf blower by the handle

Baterijski puhalnik listja ima tudi naslednje funkcije:

A person takes apart the two-piece tube of the Kärcher cordless leaf blower

Odstranljivi elementi

Odstranljiva dvodelna cev za optimalno prilagajanje situaciji in prostorsko varčno shranjevanje, ko ni v uporabi.

A hand on the battery with LCD display

Sodoben zaslon

Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom baterije prikazuje: preostali čas delovanja, preostali čas polnjenja in zmogljivost baterije.

Poudarki baterijskega puhalnika za listje

Delajte z veliko moči in brez prekinitev

Na pešpoteh in dovozih ali na travniku: povsod, kjer se jeseni nabere listje, ga zmogljivi Kärcherjevi baterijski puhalniki zmogljivo in temeljito očistijo.

18-voltna platforma Battery Power

LBL 2 Battery Set

Ne glede na to, kje uporabljate zmogljive Kärcherjeve baterijske puhalnike listja, vam hitro, ergonomsko in skrbno odstranijo listje z želenih območij.

Napetost: 18 V
Hitrost zraka: maks. 210 km/h
Pretok zraka: maks. 220 m³/h
Zmogljivost z enim polnjenjem baterije*: maks. 400 m²
Teža: 2,0 kg
Pihalna cev: dvodelna
Ploščata šoba vklj. rob strgala: da
Nadzor moči: enostopenjski
Polnilec baterij: standardni polnilec Kärcher Battery Power 18 V
Priložena baterija: 18 V/2,5 Ah

*Največja zmogljivost z izmenljivo baterijo Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.

BLV 18-200 Battery

Funkcija 3 v 1: sesanje, pihanje in mulčenje z eno samo napravo – minimalen napor za popolne rezultate. Brezkrtačni motor naprave podaljša življenjsko dobo in poveča zmogljivost.

Hitrost zraka v načinu puhala: maks. 200 km/h
Zmogljivost z enim polnjenjem baterije v načinu puhanja*: maks. 425 m²
Hitrost zraka v načinu sesanja: maks. 130 km/h
Zmogljivost na polnjenje baterije v sesalnem načinu*: maks. 45 litrov
Teža brez dodatkov: 3,5 kg
Baterija in polnilec baterij: viso vključeni pri nakupu

*Največja zmogljivost z izmenljivo baterijo Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.

36-voltna platforma Battery Power

LBL 4 Battery Set

Ne glede na to, kje se jeseni nabira listje, ga baterijski puhalnik listja LBL 4 Battery močno in učinkovito pospravi. Ko mišična moč ali druga orodja dosežejo svoje meje, navduši zahvaljujoč dvostopenjskemu nadzoru moči in največji uporabniški priročnosti.

Napetost: 36 V
Hitrost zraka: maks. 250 km/h
Pretok zraka: maks. 330 m³/h
Zmogljivost z enim polnjenjem baterije*: maks. 550 m²
Teža: 2,2 kg
Pihalna cev: dvodelna
Ploščata šoba vklj. rob strgala: da
Nadzor moči: dvostopenjski
Polnilec akumulatorjev: hitri polnilnik Kärcher Battery Power 36 V
Priložena baterija: 36 V/2,5 Ah

*Največja zmogljivost z izmenljivo baterijo Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah.

BLV 36-240 Battery

Listje, pokošena trata, pokošena živa meja in zeleni odpadki nimajo nobene možnosti proti baterijskemu puhalniku listja in vrtnemu sesalniku BLV 36-240 z brezkrtačnim in izjemno učinkovitim motorjem. Praktična funkcija 3 v 1 ne samo, da vse liste in potaknjence odpihne, temveč jih tudi takoj posesa in naseklja.

Hitrost zraka v načinu puhala: maks. 240 km/h
Zmogljivost z enim polnjenjem baterije v načinu puhanja*: maks. 550 m²
Hitrost zraka v načinu sesanja: maks. 130 km/h
Zmogljivost na polnjenje baterije v sesalnem načinu*: maks. 75 litrov
Teža brez dodatkov: 4,2 kg
Baterija in polnilec baterij: nista vključena pri nakupu

* Največja zmogljivost z izmenljivo baterijo Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah.

Kärcher Battery Power baterijska platforma

18-voltni akumulator Battery Power

Tu si lahko ogledate vse naprave s 18-voltne akumulatorske platforme Kärcher Battery Power
36-voltni akumulator Battery Power

Tu si lahko ogledate vse naprave s 36-voltne akumulatorske platforme Kärcher Battery Power
