Baterijski puhalniki in sesalniki listja
Listje. Čeprav je jeseni prijetno na pogled, jih mora nekdo odstraniti s pločnikov in dovozov zaradi varnosti ter s trat, da preprečimo škodo. Metle in grablje namreč hitro dosežejo svoje meje. Vendar to ne velja za zmogljive Kärcherjeve baterijske puhalnike listja! Vedno so tam, ko jih potrebujete - udobno se prilegajo roki in hitro ter temeljito odstranijo listje.
Značilnosti baterijskih puhalnikov in sesalnikov
Odstranljive komponente
Zahvaljujoč odstranljivim delom puhalnika listja in sesalnika lahko težo naprave po potrebi zmanjšate. Sesalne in pihalne cevi ter vodilni valji so odstranljivi posamično. Poleg tega dvoročaj zagotavlja, da je teža enote med delovanjem enakomerno razporejena.
Močno in temeljito odstranjevanje listja
Ko mišična moč ali drugi pripomočki dosežejo svoje meje, naši baterijski puhalniki listja navdušijo s hitrostjo zraka do 240 km/h in največjim udobjem uporabnika ter hitro in temeljito poskrbijo za površine brez listja. Turbo Boost, ki za kratek čas poveča moč naprave, prihrani še več časa.
Brezstopenjska nastavitev
Ročico lahko uporabljate za neprekinjeno preklapljanje med pihanjem, sesanjem ali celo kombinacijo obeh funkcij s samo enim zamahom zapestja.
Baterijski puhalnik za listje in vrtni sesalnik imata tudi naslednje funkcije:
Dvoročni prijem
Zagotavlja idealno porazdelitev teže in enostavno rokovanje.
Odstranljivi vodilni valji
Omogoča preprostejše in učinkovitejše delo.
45-litrska prostornina vrečke
Zagotavlja dolgotrajno neprekinjeno delovanje.
Brezkrtačni motor
Za daljši čas delovanja in izboljšano življenjsko dobo naprave.
Snemljiva ploščata šoba
Za natančno čiščenje. Listje lahko na primer posebej spihamo v kup.
Spremenljiva regulacija hitrosti
Omogoča stalno prilagajanje hitrosti glede na nalogo.
Značilnosti baterijskega puhalnika za listje in vrtnega sesalnika
Značilnosti baterijskega puhalnika listja
Največja svoboda gibanja
Baterijski puhalnik listja omogoča najboljšo možno svobodo gibanja, ne da bi vas pri tem motil nadležen električni kabel. Ponuja tudi popolno ravnovesje, tako da je mogoče brez napora opraviti daljša in zahtevnejša dela.
Odstranljiva ploščata šoba
Vsaka površina, ki jo je treba očistiti, ni izpostavljena enakim vremenskim razmeram. Zlasti dež in mokra tla lahko otežijo odstranjevanje listja. Zahvaljujoč odstranljivemu ploščatemu nastavku z vgrajenim robom strgala, baterijski puhalnik listja brez težav odstrani mokro listje in poteptano umazanijo.
Ergonomski ročaj
Zahvaljujoč priročno nameščenemu regulatorju hitrosti je upravljanje naprave še posebej enostavno. Poleg tega ergonomski ročaj poskrbi, da se baterijski puhalnik listja udobno prilega roki.
Baterijski puhalnik listja ima tudi naslednje funkcije:
Odstranljivi elementi
Odstranljiva dvodelna cev za optimalno prilagajanje situaciji in prostorsko varčno shranjevanje, ko ni v uporabi.
Sodoben zaslon
Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom baterije prikazuje: preostali čas delovanja, preostali čas polnjenja in zmogljivost baterije.
Poudarki baterijskega puhalnika za listje
18-voltna platforma Battery Power
LBL 2 Battery Set
Ne glede na to, kje uporabljate zmogljive Kärcherjeve baterijske puhalnike listja, vam hitro, ergonomsko in skrbno odstranijo listje z želenih območij.
Napetost: 18 V
Hitrost zraka: maks. 210 km/h
Pretok zraka: maks. 220 m³/h
Zmogljivost z enim polnjenjem baterije*: maks. 400 m²
Teža: 2,0 kg
Pihalna cev: dvodelna
Ploščata šoba vklj. rob strgala: da
Nadzor moči: enostopenjski
Polnilec baterij: standardni polnilec Kärcher Battery Power 18 V
Priložena baterija: 18 V/2,5 Ah
*Največja zmogljivost z izmenljivo baterijo Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.
BLV 18-200 Battery
Funkcija 3 v 1: sesanje, pihanje in mulčenje z eno samo napravo – minimalen napor za popolne rezultate. Brezkrtačni motor naprave podaljša življenjsko dobo in poveča zmogljivost.
Hitrost zraka v načinu puhala: maks. 200 km/h
Zmogljivost z enim polnjenjem baterije v načinu puhanja*: maks. 425 m²
Hitrost zraka v načinu sesanja: maks. 130 km/h
Zmogljivost na polnjenje baterije v sesalnem načinu*: maks. 45 litrov
Teža brez dodatkov: 3,5 kg
Baterija in polnilec baterij: viso vključeni pri nakupu
*Največja zmogljivost z izmenljivo baterijo Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.
36-voltna platforma Battery Power
LBL 4 Battery Set
Ne glede na to, kje se jeseni nabira listje, ga baterijski puhalnik listja LBL 4 Battery močno in učinkovito pospravi. Ko mišična moč ali druga orodja dosežejo svoje meje, navduši zahvaljujoč dvostopenjskemu nadzoru moči in največji uporabniški priročnosti.
Napetost: 36 V
Hitrost zraka: maks. 250 km/h
Pretok zraka: maks. 330 m³/h
Zmogljivost z enim polnjenjem baterije*: maks. 550 m²
Teža: 2,2 kg
Pihalna cev: dvodelna
Ploščata šoba vklj. rob strgala: da
Nadzor moči: dvostopenjski
Polnilec akumulatorjev: hitri polnilnik Kärcher Battery Power 36 V
Priložena baterija: 36 V/2,5 Ah
*Največja zmogljivost z izmenljivo baterijo Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah.
BLV 36-240 Battery
Listje, pokošena trata, pokošena živa meja in zeleni odpadki nimajo nobene možnosti proti baterijskemu puhalniku listja in vrtnemu sesalniku BLV 36-240 z brezkrtačnim in izjemno učinkovitim motorjem. Praktična funkcija 3 v 1 ne samo, da vse liste in potaknjence odpihne, temveč jih tudi takoj posesa in naseklja.
Hitrost zraka v načinu puhala: maks. 240 km/h
Zmogljivost z enim polnjenjem baterije v načinu puhanja*: maks. 550 m²
Hitrost zraka v načinu sesanja: maks. 130 km/h
Zmogljivost na polnjenje baterije v sesalnem načinu*: maks. 75 litrov
Teža brez dodatkov: 4,2 kg
Baterija in polnilec baterij: nista vključena pri nakupu
* Največja zmogljivost z izmenljivo baterijo Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah.