Kärcherjeva baterijska žaga PGS 4-18 je zasnovana za rezanje vej do premera 80 milimetrov. Snemljiv prijem za veje omogoča varno in enostavno uporabo ter preprečuje zdrs vej. Rezila je mogoče odstraniti brez kakršnega koli orodja. S teleskopskim podaljškom, ki je na voljo kot dodatna oprema (ni vključen v obseg dobave), delo na višini do 3,5 metra še nikoli ni bilo lažje.