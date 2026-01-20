Baterijska žaga za obrezovanje PGS 4-18

Enostavno vzdrževanje vrta: baterijska žaga za veje PGS 4-18 olajša težko delo pri obrezovanju majhnih do srednje velikih vej, grmovnic in grmov.

Kärcherjeva baterijska žaga PGS 4-18 je zasnovana za rezanje vej do premera 80 milimetrov. Snemljiv prijem za veje omogoča varno in enostavno uporabo ter preprečuje zdrs vej. Rezila je mogoče odstraniti brez kakršnega koli orodja. S teleskopskim podaljškom, ki je na voljo kot dodatna oprema (ni vključen v obseg dobave), delo na višini do 3,5 metra še nikoli ni bilo lažje.

Značilnosti in prednosti
Za optimalno učinkovitost rezanja.
Hitra in enostavna menjava žaginega rezila brez orodja.
Zagotavlja varen oprijem tudi pri enoročnem rezanju. Lahko se odstrani (brez potrebe po orodjih), da ustreza opravilu.
Snemljiva baza baterije
  • Žaga se pritrdi na teleskopski podaljšek brez dodatne teže.
18 V Kärcher akumulatorska baterija
  • Naprava lahko deluje z vsemi Kärcherjevimi baterijami Battery Power 18 V.
Gumiran ročaj
  • Za največje udobje – tudi pri dolgotrajnejšem delu.
Specifikacije

Tehnični podatki

Naprava na baterijo
Baterijska platforma Baterijska platforma 18 V
Število udarcev (min​-1) max. 2500
Premer reza z oprijemom za veje (mm) max. 50
Premer reza brez oprijema za veje (mm) max. 80
Dolžina rezila žage (mm) 150
Glasnost (dB(A)) 83
Tip baterije Litij-ionska nadomestna baterija
Napetost (V) 18
Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo * (Rezi) max. 120 (2,5 Ah) / max. 240 (5,0 Ah)
Čas delovanja s polno baterijo (min) max. 18 (2,5 Ah) / max. 36 (5,0 Ah)
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 1,4
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,084
Mere (D × Š × V) (mm) 475 x 89 x 174

* Ø vej: 5 cm

Obseg dobave

  • Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
  • Nosilec
  • Prostor za baterijo
  • Rezilo žage: Les
Video posnetki

Področja uporabe
  • Debelejše veje
Dodatna oprema
