Baterijska žaga za obrezovanje PGS 4-18
Enostavno vzdrževanje vrta: baterijska žaga za veje PGS 4-18 olajša težko delo pri obrezovanju majhnih do srednje velikih vej, grmovnic in grmov.
Kärcherjeva baterijska žaga PGS 4-18 je zasnovana za rezanje vej do premera 80 milimetrov. Snemljiv prijem za veje omogoča varno in enostavno uporabo ter preprečuje zdrs vej. Rezila je mogoče odstraniti brez kakršnega koli orodja. S teleskopskim podaljškom, ki je na voljo kot dodatna oprema (ni vključen v obseg dobave), delo na višini do 3,5 metra še nikoli ni bilo lažje.
Značilnosti in prednosti
Premium rezila izdelana v NemčijiZa optimalno učinkovitost rezanja.
Menjava rezila brez orodjaHitra in enostavna menjava žaginega rezila brez orodja.
Snemljiv prijem za vejeZagotavlja varen oprijem tudi pri enoročnem rezanju. Lahko se odstrani (brez potrebe po orodjih), da ustreza opravilu.
Snemljiva baza baterije
- Žaga se pritrdi na teleskopski podaljšek brez dodatne teže.
18 V Kärcher akumulatorska baterija
- Naprava lahko deluje z vsemi Kärcherjevimi baterijami Battery Power 18 V.
Gumiran ročaj
- Za največje udobje – tudi pri dolgotrajnejšem delu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Število udarcev (min-1)
|max. 2500
|Premer reza z oprijemom za veje (mm)
|max. 50
|Premer reza brez oprijema za veje (mm)
|max. 80
|Dolžina rezila žage (mm)
|150
|Glasnost (dB(A))
|83
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo * (Rezi)
|max. 120 (2,5 Ah) / max. 240 (5,0 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 18 (2,5 Ah) / max. 36 (5,0 Ah)
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|1,4
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,084
|Mere (D × Š × V) (mm)
|475 x 89 x 174
* Ø vej: 5 cm
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Nosilec
- Prostor za baterijo
- Rezilo žage: Les
Video posnetki
Področja uporabe
- Debelejše veje
Dodatna oprema
VSI PRODUKTI, KI USTREZAJO BATERIJI
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.