Za hitro in nezapleteno celovito čiščenje avtobusov, tovornih vozil ali priklopnikov z višino največ 4,20 metra: naša ročno upravljana avtopralnica za gospodarska vozila RBS 6012 z eno krtačo in priključkom na električno omrežje 3~/230 V/50 Hz. Sistem je primeren za vozne parke z do 15 vozili ter prepričuje s svojo stabilno konstrukcijo, preprostim upravljanjem in okretnostjo ter z odličnimi rezultati čiščenja. Robustna konstrukcija ogrodja je izdelana iz varjenega aluminija, kar zagotavljajo visokokakovostne komponente, kot je kolo iz nerjavnega jekla ali zaščita pred brizganjem iz posebnega poliestra, ki zagotavljajo odpornost proti koroziji. V ogrodje krtač stroja sta vgrajeni 2 razpršilni cevi za dovajanje vode do krtač iz polkrožnih segmentov s profiliranimi ščetinami iz polietilena. Med delovanjem je premer krtače približno 1000 milimetrov, za pogon gredi krtač z dvema sklopoma ležajev pa skrbi pogonski motor z verigo s samodejnim napenjanjem. Štiri lahko vrtljiva kolesa zagotavljajo preprosto umestitev sistema ob vozilo, mehki distančni valji iz gume pa vedno zagotavljajo potreben odmik.