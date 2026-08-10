Pralnica za tovornjake RBS 6012
Optimalna rešitev za manjše vozne parke z do 15 gospodarskimi vozili in višino do 4,20 metra je naša ročno upravljana avtopralnica za gospodarska vozila RBS 6012 z eno krtačo.
Za hitro in nezapleteno celovito čiščenje avtobusov, tovornih vozil ali priklopnikov z višino največ 4,20 metra: naša ročno upravljana avtopralnica za gospodarska vozila RBS 6012 z eno krtačo in priključkom na električno omrežje 3~/230 V/50 Hz. Sistem je primeren za vozne parke z do 15 vozili ter prepričuje s svojo stabilno konstrukcijo, preprostim upravljanjem in okretnostjo ter z odličnimi rezultati čiščenja. Robustna konstrukcija ogrodja je izdelana iz varjenega aluminija, kar zagotavljajo visokokakovostne komponente, kot je kolo iz nerjavnega jekla ali zaščita pred brizganjem iz posebnega poliestra, ki zagotavljajo odpornost proti koroziji. V ogrodje krtač stroja sta vgrajeni 2 razpršilni cevi za dovajanje vode do krtač iz polkrožnih segmentov s profiliranimi ščetinami iz polietilena. Med delovanjem je premer krtače približno 1000 milimetrov, za pogon gredi krtač z dvema sklopoma ležajev pa skrbi pogonski motor z verigo s samodejnim napenjanjem. Štiri lahko vrtljiva kolesa zagotavljajo preprosto umestitev sistema ob vozilo, mehki distančni valji iz gume pa vedno zagotavljajo potreben odmik.
Značilnosti in prednosti
Nastavitveno koloOmogoča navpično zajemanje obrisa in sledenje poševnim površinam. Brez težav doseže sprednji del vozila, ki je pod kotom do 10°.
Doziranje čistilaMožnost dodajanja čistila po potrebi z dozirno črpalko
Ročaj za upravljanje in varnostVrtenje krtač upravljavcu pomaga pri premikanju naprave naprej. Ko uporabnik izpusti ročaj, se rotacija krtač prekine.
Lahka aluminijasta konstrukcija
- Zelo odporna proti zunanjim vplivom
- Polkrožna obloga upravljavca zanesljivo varuje pred brizganjem vode.
Štiri tekalna kolesa in dve vrtljivi kolesi
- Izjemna prožnost in stabilnost
Specifikacije
Tehnični podatki
|Višina naprave (mm)
|3810
|Višina pranja (mm)
|3645
|Potreben prostor za pranje (mm)
|4620 x 1700 x 1500
|Število faz (Ph)
|3
|Frekvenca (Hz)
|50
|Napetost (V)
|230
Obseg dobave
- Stikalna omarica naprave
- Kolesa, standardna višina
Oprema
- Število pralnih krtač: 1 Kos(i)
- Individualna krtačna oprema
- Poševna nivelirna naprava z nastavitvenim kolesom
- Volani: 4 Kos(i)
- Podporna kolesa: 2 Kos(i)
Področja uporabe
- Za ročno krmiljeno čiščenje celotne zunanjosti gospodarskih vozil