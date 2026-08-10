Pralnica za tovornjake RBS 6012

Optimalna rešitev za manjše vozne parke z do 15 gospodarskimi vozili in višino do 4,20 metra je naša ročno upravljana avtopralnica za gospodarska vozila RBS 6012 z eno krtačo.

Za hitro in nezapleteno celovito čiščenje avtobusov, tovornih vozil ali priklopnikov z višino največ 4,20 metra: naša ročno upravljana avtopralnica za gospodarska vozila RBS 6012 z eno krtačo in priključkom na električno omrežje 3~/230 V/50 Hz. Sistem je primeren za vozne parke z do 15 vozili ter prepričuje s svojo stabilno konstrukcijo, preprostim upravljanjem in okretnostjo ter z odličnimi rezultati čiščenja. Robustna konstrukcija ogrodja je izdelana iz varjenega aluminija, kar zagotavljajo visokokakovostne komponente, kot je kolo iz nerjavnega jekla ali zaščita pred brizganjem iz posebnega poliestra, ki zagotavljajo odpornost proti koroziji. V ogrodje krtač stroja sta vgrajeni 2 razpršilni cevi za dovajanje vode do krtač iz polkrožnih segmentov s profiliranimi ščetinami iz polietilena. Med delovanjem je premer krtače približno 1000 milimetrov, za pogon gredi krtač z dvema sklopoma ležajev pa skrbi pogonski motor z verigo s samodejnim napenjanjem. Štiri lahko vrtljiva kolesa zagotavljajo preprosto umestitev sistema ob vozilo, mehki distančni valji iz gume pa vedno zagotavljajo potreben odmik.

Značilnosti in prednosti
Pralnica za tovornjake RBS 6012: Nastavitveno kolo
Nastavitveno kolo
Omogoča navpično zajemanje obrisa in sledenje poševnim površinam. Brez težav doseže sprednji del vozila, ki je pod kotom do 10°.
Pralnica za tovornjake RBS 6012: Doziranje čistila
Doziranje čistila
Možnost dodajanja čistila po potrebi z dozirno črpalko
Pralnica za tovornjake RBS 6012: Ročaj za upravljanje in varnost
Ročaj za upravljanje in varnost
Vrtenje krtač upravljavcu pomaga pri premikanju naprave naprej. Ko uporabnik izpusti ročaj, se rotacija krtač prekine.
Lahka aluminijasta konstrukcija
  • Zelo odporna proti zunanjim vplivom
  • Polkrožna obloga upravljavca zanesljivo varuje pred brizganjem vode.
Štiri tekalna kolesa in dve vrtljivi kolesi
  • Izjemna prožnost in stabilnost
Specifikacije

Tehnični podatki

Višina naprave (mm) 3810
Višina pranja (mm) 3645
Potreben prostor za pranje (mm) 4620 x 1700 x 1500
Število faz (Ph) 3
Frekvenca (Hz) 50
Napetost (V) 230

Obseg dobave

  • Stikalna omarica naprave
  • Kolesa, standardna višina

Oprema

  • Število pralnih krtač: 1 Kos(i)
  • Individualna krtačna oprema
  • Poševna nivelirna naprava z nastavitvenim kolesom
  • Volani: 4 Kos(i)
  • Podporna kolesa: 2 Kos(i)
Pralnica za tovornjake RBS 6012
Področja uporabe
  • Za ročno krmiljeno čiščenje celotne zunanjosti gospodarskih vozil
Čistilna sredstva