RBS 6000 je ročno vodena pralnica za gospodarska vozila z eno krtačo. Naprava je bila razvita in izdelana na osnovi Kärcherjevega obsežnega znanja tehnologije pranja vozil. Poudarek je na enostavnem rokovanju in učinkovitem pranju vozil. Naprava je idealna rešitev za hitro in temeljito čiščenje celotnega vozila (ob straneh, sprednji in zadnji del) iz manjših voznih parkov. Posebna pozornost je bila namenjena tudi zaščiti naprave pred korozijo, kateri je izpostavljena v mokri in zaradi čistil agresivni okolici. Tako je ogrodje varjena aluminijasta konstrukcija, zaščita pred pršenjem je izdelana iz posebnega prosojnega poliestrskega materiala, ki je bil prilagojen točno temu namenu, nastavitveno kolo je iz legiranega jekla. Kompaktna konstrukcija zagotavlja visoko stabilnost naprave. Enostavno nastavitev naprave omogočajo štiri vrteča, vodilna kolesa. Dve dodatni kolesi zagotavljata stabilen položaj vozila med pranjem. Ti se spustita s pomočjo nastavitvenega kolesa takoj, ko je naprava postavljena k strani vozila, ki ga je potrebno oprati. Tako je zagotovljena enostavna zaznava vozil tudi pod kotom do 10°. Dvojno uležajeno krtačno gred poganja pogonski motor s pomočjo verige, ki se napenja samodejno. Belo-rumena krtača (premer med delovanjem ca. 1.000 mm) je sestavljena iz segmentov s profiliranimi ščetinami iz polietilena, ki lahko optimalno dosežejo obrise vozila. V ogrodje krtače sta vgrajeni tudi dve cevi za škropljenje krtač. Mehki distančni, gumijasti valji, ki so pritrjeni na okvir naprave, zagotavljajo odmik med napravo in vozilom in tako vozilo ščitijo pred morebitnimi poškodbami.