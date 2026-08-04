Pralnica za tovornjake RBS 6014
Idealna rešitev za čiščenje za hitro in neagresivno, ročno vodeno čiščenje zunanjosti gospodarskih vozil, kot so avtobusi, tovornjaki in tovornjaki priklopniki. RBS 6000 je priporočljiva za vozni park, ki ima do 15 vozil. Pere vozila do višine 4,20 m.
RBS 6000 je ročno vodena pralnica za gospodarska vozila z eno krtačo. Naprava je bila razvita in izdelana na osnovi Kärcherjevega obsežnega znanja tehnologije pranja vozil. Poudarek je na enostavnem rokovanju in učinkovitem pranju vozil. Naprava je idealna rešitev za hitro in temeljito čiščenje celotnega vozila (ob straneh, sprednji in zadnji del) iz manjših voznih parkov. Posebna pozornost je bila namenjena tudi zaščiti naprave pred korozijo, kateri je izpostavljena v mokri in zaradi čistil agresivni okolici. Tako je ogrodje varjena aluminijasta konstrukcija, zaščita pred pršenjem je izdelana iz posebnega prosojnega poliestrskega materiala, ki je bil prilagojen točno temu namenu, nastavitveno kolo je iz legiranega jekla. Kompaktna konstrukcija zagotavlja visoko stabilnost naprave. Enostavno nastavitev naprave omogočajo štiri vrteča, vodilna kolesa. Dve dodatni kolesi zagotavljata stabilen položaj vozila med pranjem. Ti se spustita s pomočjo nastavitvenega kolesa takoj, ko je naprava postavljena k strani vozila, ki ga je potrebno oprati. Tako je zagotovljena enostavna zaznava vozil tudi pod kotom do 10°. Dvojno uležajeno krtačno gred poganja pogonski motor s pomočjo verige, ki se napenja samodejno. Belo-rumena krtača (premer med delovanjem ca. 1.000 mm) je sestavljena iz segmentov s profiliranimi ščetinami iz polietilena, ki lahko optimalno dosežejo obrise vozila. V ogrodje krtače sta vgrajeni tudi dve cevi za škropljenje krtač. Mehki distančni, gumijasti valji, ki so pritrjeni na okvir naprave, zagotavljajo odmik med napravo in vozilom in tako vozilo ščitijo pred morebitnimi poškodbami.
Značilnosti in prednosti
Nastavitveno koloOmogoča navpično zajemanje obrisa in sledenje poševnim površinam. Brez težav doseže sprednji del vozila, ki je pod kotom do 10°.
Doziranje čistilaMožnost dodajanja čistila po potrebi z dozirno črpalko
Ročaj za upravljanje in varnostVrtenje krtač upravljavcu pomaga pri preprostem premikanju naprave naprej. Ko uporabnik izpusti ročaj, se rotacija krtač prekine.
Lahka aluminijasta konstrukcija
- Zelo odporna proti zunanjim vplivom
- Polkrožna obloga upravljavca zanesljivo varuje pred brizganjem vode.
Štiri tekalna kolesa in dve vrtljivi kolesi
- Izjemna prožnost in stabilnost
- Zelo dobra vodljivost med pranjem vozila
Specifikacije
Tehnični podatki
|Višina naprave (mm)
|4370
|Višina pranja (mm)
|4205
|Potreben prostor za pranje (mm)
|4620 x 1700 x 1500
|Število faz (Ph)
|3
|Frekvenca (Hz)
|50
|Napetost (V)
|400
Obseg dobave
- Stikalna omarica naprave
- Kolesa, standardna višina
Oprema
- Število pralnih krtač: 1 Kos(i)
- Individualna krtačna oprema
- Poševna nivelirna naprava z nastavitvenim kolesom
- Volani: 4 Kos(i)
- Podporna kolesa: 2 Kos(i)
Področja uporabe
- Za ročno krmiljeno čiščenje celotne zunanjosti gospodarskih vozil