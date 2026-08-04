Sistem za pranje gospodarskih vozil navdušuje z maksimalno zanesljivostjo, prilagodljivostjo in optimalnimi rezultati čiščenja – z minimalnim vzdrževanjem. Primeren je za najrazličnejše lokacije in ga je mogoče individualno prilagoditi specifičnim razmeram na lokaciji. Štiri nastavljive višine pranja, ki jih je mogoče zmanjšati za do 300 milimetrov v korakih po 100 mm, in nastavljiva širina sistema (zmanjšana za 100 mm na vsaki strani) omogočajo natančno konfiguracijo glede na tip vozila in razpoložljivi prostor. Tudi vozila z izbočenimi konturami so temeljito očiščena zahvaljujoč zmogljivim visokotlačnim centrifugam. Robustna konstrukcija iz vroče pocinkanega jekla zagotavlja dolgo življenjsko dobo – tudi v zahtevnih pogojih. Jermenski in neposredni pogon zagotavljata delovanje z malo vzdrževanja brez potrebe po mazanju. Sistem je zato idealna rešitev za špediterske agencije, avtobusne prevoznike in vse, ki potrebujejo učinkovito in prilagodljivo čiščenje gospodarskih vozil.