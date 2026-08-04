Pralnica za tovornjake TB
Sistem za pranje gospodarskih vozil za učinkovito čiščenje tovornjakov in avtobusov. Modularna zasnova, ki jo je mogoče fleksibilno prilagoditi različnim razmeram na gradbišču.
Sistem za pranje gospodarskih vozil navdušuje z maksimalno zanesljivostjo, prilagodljivostjo in optimalnimi rezultati čiščenja – z minimalnim vzdrževanjem. Primeren je za najrazličnejše lokacije in ga je mogoče individualno prilagoditi specifičnim razmeram na lokaciji. Štiri nastavljive višine pranja, ki jih je mogoče zmanjšati za do 300 milimetrov v korakih po 100 mm, in nastavljiva širina sistema (zmanjšana za 100 mm na vsaki strani) omogočajo natančno konfiguracijo glede na tip vozila in razpoložljivi prostor. Tudi vozila z izbočenimi konturami so temeljito očiščena zahvaljujoč zmogljivim visokotlačnim centrifugam. Robustna konstrukcija iz vroče pocinkanega jekla zagotavlja dolgo življenjsko dobo – tudi v zahtevnih pogojih. Jermenski in neposredni pogon zagotavljata delovanje z malo vzdrževanja brez potrebe po mazanju. Sistem je zato idealna rešitev za špediterske agencije, avtobusne prevoznike in vse, ki potrebujejo učinkovito in prilagodljivo čiščenje gospodarskih vozil.
Značilnosti in prednosti
Patentiran sistem vzmetenja stranskih krtačKrtače se lahko prosto premikajo v vse smeri. Brez upogibanja gredi. Kontaktni tlak se individualno prilagodi vozilu za optimalne rezultate pranja.
Krmilna enota z integriranim zaslonom na dotikPrilagodljiva konfiguracija vseh parametrov. Prilagoditev po meri vsakemu voznemu parku.
Prilagodljiva prilagoditev kateri koli lokacijiŠtiri različne višine pranja, ki jih je mogoče zmanjšati za do 300 mm v korakih po 100 mm. Širino sistema je mogoče zmanjšati za 100 mm na vsaki strani.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Potreben prostor za pranje (mm)
|2800 x 4800 x 5990
|Višina pranja (mm)
|3600 / 4250 / 4600 / 5050
|Višina naprave (mm)
|4539 / 5189 / 5539 / 5989
|Višina naprave z zaščito pred pršenjem (mm)
|4597 / 5247 / 5597 / 6047
|Širina naprave z zaščito pred pršenjem (mm)
|5000
|Širina sistema z vrtljivimi stranskimi krtačami (mm)
|4830
|Volumen priklopa sveže vode (l/min)
|100
|Tlak priklopa sveže vode (bar)
|4 / 6
|Zmogljivost (Kw)
|5,3
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Posodobitve programske opreme so na voljo do
|2031-01-01
Oprema
- Individualna krtačna oprema
- Prilagodljiva nadzorna plošča
Področja uporabe
- Samodejno zunanje čiščenje gospodarskih vozil