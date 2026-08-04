Pralnica za tovornjake TB

Sistem za pranje gospodarskih vozil za učinkovito čiščenje tovornjakov in avtobusov. Modularna zasnova, ki jo je mogoče fleksibilno prilagoditi različnim razmeram na gradbišču.

Sistem za pranje gospodarskih vozil navdušuje z maksimalno zanesljivostjo, prilagodljivostjo in optimalnimi rezultati čiščenja – z minimalnim vzdrževanjem. Primeren je za najrazličnejše lokacije in ga je mogoče individualno prilagoditi specifičnim razmeram na lokaciji. Štiri nastavljive višine pranja, ki jih je mogoče zmanjšati za do 300 milimetrov v korakih po 100 mm, in nastavljiva širina sistema (zmanjšana za 100 mm na vsaki strani) omogočajo natančno konfiguracijo glede na tip vozila in razpoložljivi prostor. Tudi vozila z izbočenimi konturami so temeljito očiščena zahvaljujoč zmogljivim visokotlačnim centrifugam. Robustna konstrukcija iz vroče pocinkanega jekla zagotavlja dolgo življenjsko dobo – tudi v zahtevnih pogojih. Jermenski in neposredni pogon zagotavljata delovanje z malo vzdrževanja brez potrebe po mazanju. Sistem je zato idealna rešitev za špediterske agencije, avtobusne prevoznike in vse, ki potrebujejo učinkovito in prilagodljivo čiščenje gospodarskih vozil.

Značilnosti in prednosti
Pralnica za tovornjake TB: Patentiran sistem vzmetenja stranskih krtač
Patentiran sistem vzmetenja stranskih krtač
Krtače se lahko prosto premikajo v vse smeri. Brez upogibanja gredi. Kontaktni tlak se individualno prilagodi vozilu za optimalne rezultate pranja.
Pralnica za tovornjake TB: Krmilna enota z integriranim zaslonom na dotik
Krmilna enota z integriranim zaslonom na dotik
Prilagodljiva konfiguracija vseh parametrov. Prilagoditev po meri vsakemu voznemu parku.
Pralnica za tovornjake TB: Prilagodljiva prilagoditev kateri koli lokaciji
Prilagodljiva prilagoditev kateri koli lokaciji
Štiri različne višine pranja, ki jih je mogoče zmanjšati za do 300 mm v korakih po 100 mm. Širino sistema je mogoče zmanjšati za 100 mm na vsaki strani.
Specifikacije

Tehnični podatki

Potreben prostor za pranje (mm) 2800 x 4800 x 5990
Višina pranja (mm) 3600 / 4250 / 4600 / 5050
Višina naprave (mm) 4539 / 5189 / 5539 / 5989
Višina naprave z zaščito pred pršenjem (mm) 4597 / 5247 / 5597 / 6047
Širina naprave z zaščito pred pršenjem (mm) 5000
Širina sistema z vrtljivimi stranskimi krtačami (mm) 4830
Volumen priklopa sveže vode (l/min) 100
Tlak priklopa sveže vode (bar) 4 / 6
Zmogljivost (Kw) 5,3
Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Posodobitve programske opreme so na voljo do 2031-01-01

Oprema

  • Individualna krtačna oprema
  • Prilagodljiva nadzorna plošča
Pralnica za tovornjake TB
Pralnica za tovornjake TB
Področja uporabe
  • Samodejno zunanje čiščenje gospodarskih vozil
Čistilna sredstva