Površina

Vsi izdelki za ročno čiščenje Kärcher so razviti posebej za potrebe ponudnikov storitev čiščenja. Zanesljivo, hitro in brez poškodb površine odstranijo vse običajne vrste umazanije. Vendar pa sama učinkovitost pri čiščenju ne zadošča več zahtevam, ki jih postavljajo profesionalni ponudniki čiščenja in upravljanja objektov. Sredstva, ki jih izberejo, morajo nuditi veliko več: prijeten vonj, varovanje okolja, zanesljivo odmerjanje koncentratov in preprosto ravnanje, tj. ergonomijo plastenk.