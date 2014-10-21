Profesionalni program
Visok tlak
Prednosti so očitne: hitrejše in učinkovitejše čiščenje, majhna poraba energije in manj obremenitev okolja z odplakami. Sredstva za čiščenje in nego Kärcher zagotavljajo odlične rezultate tako v industrijski in trgovinski dejavnosti kot v živilski industriji. Visokotlačni čistilnik in čistilno sredstvo se odlično dopolnjujeta.
Površina
Vsi izdelki za ročno čiščenje Kärcher so razviti posebej za potrebe ponudnikov storitev čiščenja. Zanesljivo, hitro in brez poškodb površine odstranijo vse običajne vrste umazanije. Vendar pa sama učinkovitost pri čiščenju ne zadošča več zahtevam, ki jih postavljajo profesionalni ponudniki čiščenja in upravljanja objektov. Sredstva, ki jih izberejo, morajo nuditi veliko več: prijeten vonj, varovanje okolja, zanesljivo odmerjanje koncentratov in preprosto ravnanje, tj. ergonomijo plastenk.
Tla
Sredstva za čiščenje tal Kärcher FloorPro zagotavljajo veliko učinkovitost in doseganje najboljših rezultatov čiščenja z manj napora in v najkrajšem času. V okviru čistilnega sistema Kärcher se naprave, pripomočki in čistilna sredstva odlično dopolnjujejo med seboj. Tako bo vaše delo potekalo preprosteje, hitreje in udobneje. Hkrati imate zagotovljeno optimalno zaščito tako čistilnih naprav za čiščenje kot očiščenih površin.
Preproga
Linija CarpetPro učinkovito čisti, neguje in varuje tekstilne obloge. S pomočjo tega inovativnega sistema bo čas čiščenja in sušenja krajši, ponovno pojavljanje umazanije preprečeno, očiščene površine zaščitene, kar velja tudi za okolje in proračun. Sredstvo CarpetPro deluje na podlagi tehnologije iCapsol, ki umazanijo veže v kapsule. Potrebno ni več nikakršno izpiranje preproge, ker je mogoče preostalo umazanijo, vezano v kapsule, med nadaljnjim vzdrževalnim čiščenjem preprosto posesati. Preproga je že po nekaj trenutkih suha in je takoj mogoče stopiti nanjo.
Deli
V okolju industrijske proizvodnje je treba med pripravo za nanašanje prevleke ali končno montažo vsak dan očistiti milijone sestavnih delov. Zahteve glede učinka čiščenja, površinske zaščite in odstranitve madežev so na tem področju izjemno velike. Kärcher je v ta namen razvil posebna visoko učinkovita čistilna sredstva, ki dosegajo izjemne rezultate tako s klasičnimi napravami za čiščenje delov kot tudi v kombinaciji z bio čistilniki Kärcher. Zato so bili bio čistilniki Kärcher PC Bio 100 in PC Bio 200 nagrajeni z nagrado »Automechanika Award«. Naprave za čiščenje delov Kärcher ne uporabljajo niti učinkovin NTA niti topil (brez HOS).
Voda
Za zagotavljanje trajno brezhibnega delovanja naprav in dobrih rezultatov priprave nudi Kärcher ustrezne kemikalije za obdelavo. Po več letih uporabe so se izdelki odlično izkazali in so optimalno prilagojeni vsaki posamezni vrsti uporabe in sistema.
Vozilo
Naša čistila delujejo učinkovito ne glede na trdoto vode in se odlično dopolnjujejo z napravami za pranje Kärcher. Posebne sestavine zagotavljajo zaščito sestavnih delov vodovodne napeljave pred korozijo. Izdelki Kärcher ASF so zahvaljujoč svoji patentirani, razgradnji prijazni zasnovi še posebej okolju prijazni.
Rezervoar/posoda
Za profesionalno čiščenje cistern in vsebnikov veljajo posebne določbe in zahteve. Z novo serijo Kärcher TankPro, ki se optimalno dopolnjuje s tehnologijo naprav, nudimo odlično rešitev za vse zahteve glede čiščenja. Za nas ni nič pretežko – z izdelki TankPro nudimo vsakemu uporabniku posameznim potrebam optimalno prilagojeno rešitev. Vsi izdelki so visoko koncentrirani, zato je uporaba zelo gospodarna. Zavedamo se svoje odgovornosti do ljudi, naprav in okolja, zato se ob zagotovljeni najboljši kakovosti izogibamo uporabi kakršnih koli okolju in zdravju škodljivih sestavin.
Sanitarni prostori
Svež vonj; gel formula: boljši oprijem; nežna do materialov, okolju prijazna; dnevno čiščenje; odstranitev ostankov vodnega kamna, umazanije in maščob; npr. za WC in pisoarje; nekateri od izdelkov so tudi mikrobiološko razgradljivi; antibakterijski in z učinkom dezodoranta.
Ostala dodatna oprema za čistilne naprave
Naša dodatna oprema je idealna za natančno in učinkovito polnjenje, doziranje in nanašanje čistil, obenem pa omogoča hitro in ergonomsko delo.