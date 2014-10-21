Profesionalni program

V okolju industrijske proizvodnje je treba med pripravo za nanašanje prevleke ali končno montažo vsak dan očistiti milijone sestavnih delov. Zahteve glede učinka čiščenja, površinske zaščite in odstranitve madežev so na tem področju izjemno velike. Kärcher je v ta namen razvil posebna visoko učinkovita čistilna sredstva, ki dosegajo izjemne rezultate tako s klasičnimi napravami za čiščenje delov kot tudi v kombinaciji z bio čistilniki Kärcher. Zato so bili bio čistilniki Kärcher PC Bio 100 in PC Bio 200 nagrajeni z nagrado »Automechanika Award«. Naprave za čiščenje delov Kärcher ne uporabljajo niti učinkovin NTA niti topil (brez HOS).