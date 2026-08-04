Profesionalni globinski sesalnik Puzzi 10/1 Adv podjetja Kärcher zagotavlja odlično sesalno moč, higienske rezultate čiščenja in hitro ponovno uporabo tekstilnih površin. V ta namen globinski sesalnik poprši čistilno raztopino globoko v tekstilna vlakna in jo nato skupaj z odstranjeno umazanijo ponovno odstrani, zaradi česar je idealen za čiščenje oblazinjenega pohištva, preprog in drugih tekstilnih površin. Robustna in kompaktna zasnova Puzzi 10/1 Adv zagotavlja dolgo življenjsko dobo in visoko stroškovno učinkovitost – idealno za izvajalce gradbenih del, hotelski in gostinski sektor ali za čiščenje notranjosti vozil. Pokrov naprave, šoba za oblazinjeno pohištvo in šoba za tla so prozorni za boljši pogled na umazano vodo. 4-metrska sesalna cev in veliki gumbi, ki jih je mogoče upravljati ročno ali z nogo, prav tako povečujejo udobje za uporabnika. Poleg tega je naprava opremljena z integriranim kavljem za kabel in nastavkom za šobo za oblazinjeno pohištvo in sesalno cev.