Globinski sesalnik Puzzi 10/1 Adv
Z 240 mm šobo za preproge, šobo za oblazinjene površine in 4m dolgo pršilno/sesalno cevjo v standardni opremi – globinski sesalnik Puzzi 10/1 Adv za čiščenje oblazinjenih površin in preprog.
Profesionalni globinski sesalnik Puzzi 10/1 Adv podjetja Kärcher zagotavlja odlično sesalno moč, higienske rezultate čiščenja in hitro ponovno uporabo tekstilnih površin. V ta namen globinski sesalnik poprši čistilno raztopino globoko v tekstilna vlakna in jo nato skupaj z odstranjeno umazanijo ponovno odstrani, zaradi česar je idealen za čiščenje oblazinjenega pohištva, preprog in drugih tekstilnih površin. Robustna in kompaktna zasnova Puzzi 10/1 Adv zagotavlja dolgo življenjsko dobo in visoko stroškovno učinkovitost – idealno za izvajalce gradbenih del, hotelski in gostinski sektor ali za čiščenje notranjosti vozil. Pokrov naprave, šoba za oblazinjeno pohištvo in šoba za tla so prozorni za boljši pogled na umazano vodo. 4-metrska sesalna cev in veliki gumbi, ki jih je mogoče upravljati ročno ali z nogo, prav tako povečujejo udobje za uporabnika. Poleg tega je naprava opremljena z integriranim kavljem za kabel in nastavkom za šobo za oblazinjeno pohištvo in sesalno cev.
Značilnosti in prednosti
Popoln učinek čiščenjaPopolno globinsko čiščenje tekstilnih površin. Hitro sušenje pomeni, da je površine mogoče hitro ponovno uporabiti zahvaljujoč odlični zmogljivosti povratnega sesanja. Odličen rezultat čiščenja z vidnim učinkom prej in potem.
Profesionalna kakovost: izjemno robusten in vzdržljivUčinkovita črpalka z dolgo življenjsko dobo. Zmogljiva turbina z odlično zmogljivostjo povratnega sesanja. Robustna oblika in odbijač ščitita stroj pred udarci in udarci.
Celovit komplet pripomočkov za čiščenje preprogPrilagodljiva sesalna ustnica za optimalen sesalni kot in odlične rezultate sušenja. 240 mm široka talna šoba z integrirano razpršilno cevjo. Ergonomski dvoročni oprijem za dodatno udobje uporabnika.
Priročna šoba za oblazinjenje
- Enostavno, a temeljito čiščenje oblazinjenja in oblazinjenega pohištva.
- Popolna za čiščenje notranjosti vozila.
- 110 milimetrov široka šoba za vstavljanje v pršilno/sesalno pištolo.
Odstranljiva, pametna posoda 2 v 1
- Hitro in enostavno polnjenje rezervoarja za svežo vodo.
- Prikladno in enostavno odstranite umazano vodo.
Enostavno upravljanje zahvaljujoč dvema velikima gumboma
- Ni se vam treba sklanjati: nožno stikalo za vklop/izklop za hitrost in enostavno uporabo.
- Hitra metoda v 1 koraku: kombinirano pršenje in sesanje v enem postopku.
- Metoda v dveh korakih: razpršite po vlaknih in pustite, da se vpijejo – nato posesajte.
Velika zadnja kolesa in prilagodljivi 360° krmilni valji
- Enostavno manevriranje tudi na neravnih površinah.
- Posebej okreten in prilagodljiv pri čiščenju.
Kavelj za kabel
- Za varno shranjevanje napajalnega kabla.
- Praktična in ščiti kable.
- Stroj omogoča preprost in praktičen transport in shranjevanje.
Vgrajena shramba za nastavek za oblazinjenje in nastavek za preproge
- Zahvaljujoč oblikovanju sponke je nastavek za oblazinjenje vedno na dosegu roke.
- Integrirano držalo za sesalno cev s talno šobo v nosilnem ročaju.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|20 - 25
|Zračni tok (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Poraba razpršila (l/min)
|1
|Tlak pršenja (bar)
|1
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|10 / 9
|Zmogljivost turbine (W)
|1250
|Zmogljivost črpalke (W)
|40
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|10,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|15,65
|Mere (D × Š × V) (mm)
|690 x 325 x 440
Obseg dobave
- Šoba za oblazinjene površine
- Pršilno-sesalna cev: 4 m
- Kavelj za kabel
- Talna šoba: 240 mm
- Pršilna/sesalna pištola
- D-ročaj za pršilno/sesalno cev
- Odstranljiva posoda 2 v 1
- Pršilno-sesalna cev: 1 Kos(i)
Oprema
- Integriran prostor za shranjevanje dodatkov
- Integriran prostor za shranjevanje talne šobe
- Ustnik za šobo: Šoba za oblazinjene površine, modra
Področja uporabe
- Za intenzivno globinsko čiščenje pohištva in oblazinjenega pohištva
- Za vmesno čiščenje in ciljno odstranjevanje madežev na preprogah
- Za čiščenje vseh tekstilnih površin – vključno z notranjostjo avtomobila
- Za intenzivno čiščenje z vlakni oblazinjenih avtomobilskih sedežev
- Za ciljno globinsko čiščenje manjših preprog
- Za čiščenje oblazinjenih in tekstilnih površin v higiensko občutljivih prostorih
- Za globinsko čiščenje preprog in tekstilnih talnih oblog
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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