Globinski sesalnik Puzzi 10/1 s šobo za oblazinjeno pohištvo in šobo za tla je primeren za higienično in učinkovito čiščenje manjših do srednje velikih površin. S pršilnim pritiskom 1 bar stroj za ekstrakcijo pršila zagotavlja nežno globinsko čiščenje tekstilnih površin do globine vlaken in zagotavlja osupljive rezultate zlasti pri čiščenju oblazinjenega pohištva in čiščenju preprog. Zaradi ozke talne šobe je stroj idealen tudi za uporabo v tesnih, zaprtih prostorih. S prilagodljivim sesalnim trakom pa lahko brez težav očistite tudi močno obložena območja. Globinski sesalnik je opremljen z integriranim kabelskim kavljem in pritrditvijo za ročaj s sprožilcem in sesalno cevjo.