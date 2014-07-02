Globinski sesalnik Puzzi 10/2 Adv
Puzzi 10/2 Adv: globinski sesalnik z doziranjem sredstva proti penjenju, predalom za čistilo, pritrditvijo za ročno šobo/sesalno cev ter vtičnico za PW 30/1 za večjo površinsko zmogljivost.
Puzzi 10/2 Adv, globinski sesalnik z 2 bar razpršilnega tlaka. Idealno za čiščenje tekstilnih površin. S priklopom krtačnega valja PW 30/1 vas bo Puzzi 10/2 Adv prepričal tudi na srednje velikih površinah. Vgrajen sistem za doziranje sredstva proti penjenju preprečuje prekomerno nastajanje pene v rezervoarju za umazano vodo pri spiranju šamponiranih preprog. Z doziranjem sredstva proti penjenju, predalom za tablete za čiščenje, vtičnico za PW 30/1 za povišanje površinske zmogljivosti, vgrajenim kavljem za kabel in pritrditvijo za ročno šobo in sesalno cev.
Značilnosti in prednosti
Popoln učinek čiščenja
- Popolno globinsko čiščenje tekstilnih površin.
- Hitro sušenje pomeni, da je površine mogoče hitro ponovno uporabiti zahvaljujoč odlični zmogljivosti povratnega sesanja.
- Odličen rezultat čiščenja z vidnim učinkom prej in potem.
Profesionalna kakovost: izjemno robusten in vzdržljiv
- Učinkovita črpalka z dolgo življenjsko dobo.
- Zmogljiva turbina z odlično zmogljivostjo povratnega sesanja.
Celovit komplet pripomočkov za čiščenje preprog
- Prilagodljiva sesalna ustnica za optimalen sesalni kot in odlične rezultate sušenja.
- 240 mm široka talna šoba z integrirano razpršilno cevjo.
- Ergonomski dvoročni oprijem za dodatno udobje uporabnika.
Integriran priključek za power krtačo
- Power krtača zagotavlja večjo površinsko učinkovitost.
- Vrtljiva valjčna krtača za ravnanje vlaken preprog.
- Globinsko čiščenje preprog in tekstilnih talnih oblog.
Odstranljiva, pametna posoda 2 v 1
- Hitro in enostavno polnjenje rezervoarja za svežo vodo.
- Prikladno in enostavno odstranite umazano vodo.
Enostavno upravljanje zahvaljujoč dvema velikima gumboma
- Ni se vam treba sklanjati: nožno stikalo za vklop/izklop za hitrost in enostavno uporabo.
- Hitra metoda v 1 koraku: kombinirano pršenje in sesanje v enem postopku.
- Metoda v dveh korakih: razpršite po vlaknih in pustite, da se vpijejo – nato posesajte.
Vgrajeno doziranje protipenjevalca
- Popoln za izpiranje šamponiranih preprog in tekstilnih talnih oblog.
- Preprečuje prekomerno penjenje v rezervoarju za umazano vodo.
Vgrajen predal za shranjevanje ploščic detergenta
- Zavihki so vedno pri roki in zaščiteni pred vlago.
- Varno shranjevanje tudi med transportom.
- Omogoča doziranje glede na potrebe.
Kavelj za kabel
- Za varno shranjevanje napajalnega kabla.
- Praktična in ščiti kable.
- Stroj omogoča preprost in praktičen transport in shranjevanje.
Vgrajeno shranjevanje pribora
- Integrirano držalo za sesalno cev s talno šobo v nosilnem ročaju.
- Preprosto in udobno prenašanje ter shranjevanje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|30 - 45
|Zračni tok (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Poraba razpršila (l/min)
|2
|Tlak pršenja (bar)
|2
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|10 / 9
|Zmogljivost turbine (W)
|1250
|Zmogljivost črpalke (W)
|80
|Napetost (V)
|220 - 240
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|11,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|16,88
|Mere (D × Š × V) (mm)
|705 x 320 x 435
Obseg dobave
- Vtičnica za profi pralno glavo: PW 30/1
- Čistilna sredstva: Zavihki RM 760, 2 Kos(i)
- Pršilno-sesalna cev: 2.5 m
- Predal za shranjevanje jezičkov čistilnega sredstva
- Kavelj za kabel
- Talna šoba: 240 mm
- Pršilna/sesalna pištola
- D-ročaj za pršilno/sesalno cev
- Odstranljiva posoda 2 v 1
- Pršilno-sesalna cev: 1 Kos(i)
Oprema
- Integriran prostor za shranjevanje dodatkov
- Ustnik za šobo: Talna šoba, Rumena
Področja uporabe
- Za globinsko čiščenje preprog in tekstilnih talnih oblog
- Za vmesno čiščenje in ciljno odstranjevanje madežev na preprogah
- Za ciljno globinsko čiščenje manjših preprog
