Puzzi 10/2 Adv, globinski sesalnik z 2 bar razpršilnega tlaka. Idealno za čiščenje tekstilnih površin. S priklopom krtačnega valja PW 30/1 vas bo Puzzi 10/2 Adv prepričal tudi na srednje velikih površinah. Vgrajen sistem za doziranje sredstva proti penjenju preprečuje prekomerno nastajanje pene v rezervoarju za umazano vodo pri spiranju šamponiranih preprog. Z doziranjem sredstva proti penjenju, predalom za tablete za čiščenje, vtičnico za PW 30/1 za povišanje površinske zmogljivosti, vgrajenim kavljem za kabel in pritrditvijo za ročno šobo in sesalno cev.