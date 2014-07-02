Puzzi 30/4 je s 66 dB(A) najbolj tih globiski sesalnik v svojem razredu in je idealen za čiščenje brez velikega hrupa. S kapaciteto 30 l sveže vode in 350 mm talno šobo je inovativna razpršilno-ekstrakcijska naprava še posebej primerna za čiščenje večjih tekstilnih površin. Velik poudarek pri razvoju koncepta naprave smo položili na ergonomično delo brez napora, ki vam ne vzame veliko časa. Koncept intuitivnega/Easy-Operation upravljanja in ergonomični pokončni koncept naprave izredno pripomorejo k enostavnejšem rokovanju. Zahvaljujoč jasnim piktogramom odpadejo vse dolgotrajne faze spoznavanja delovanja naprave. Posoda za umazano vodo je snemljiva, ročaj in geometrija posode sta zasnovana v smislu ergonomičnega transporta. Posodo lahko brez težav očistite in jo hkrati napolnite s svežo vodo. Kratek čas priprave naprave prihrani čas in denar. Naprava omogoča kar do 30% hitrejše sušenje v primerjavi s konkurenco. K temu pripomore tudi prilagodljiva sesalna odprtina, ki stalno zagotavlja optimalen kot sesanja. Puzzi 30/4 lahko - tudi ko je v ležečem položaju z napolnjeno posodo za svežo vodo - enostaven za premikanje. S pomočjo velikih koles ga enostavno premikate tudi po stopnicah.