Globinski sesalnik Puzzi 30/4
Globinski sesalnik Puzzi 30/4 je ekonomična rešitev čiščenja za večje tekstilne površine, ki zagotavlja sproščeno delo, ki vam ne vzame veliko časa.
Puzzi 30/4 je s 66 dB(A) najbolj tih globiski sesalnik v svojem razredu in je idealen za čiščenje brez velikega hrupa. S kapaciteto 30 l sveže vode in 350 mm talno šobo je inovativna razpršilno-ekstrakcijska naprava še posebej primerna za čiščenje večjih tekstilnih površin. Velik poudarek pri razvoju koncepta naprave smo položili na ergonomično delo brez napora, ki vam ne vzame veliko časa. Koncept intuitivnega/Easy-Operation upravljanja in ergonomični pokončni koncept naprave izredno pripomorejo k enostavnejšem rokovanju. Zahvaljujoč jasnim piktogramom odpadejo vse dolgotrajne faze spoznavanja delovanja naprave. Posoda za umazano vodo je snemljiva, ročaj in geometrija posode sta zasnovana v smislu ergonomičnega transporta. Posodo lahko brez težav očistite in jo hkrati napolnite s svežo vodo. Kratek čas priprave naprave prihrani čas in denar. Naprava omogoča kar do 30% hitrejše sušenje v primerjavi s konkurenco. K temu pripomore tudi prilagodljiva sesalna odprtina, ki stalno zagotavlja optimalen kot sesanja. Puzzi 30/4 lahko - tudi ko je v ležečem položaju z napolnjeno posodo za svežo vodo - enostaven za premikanje. S pomočjo velikih koles ga enostavno premikate tudi po stopnicah.
Značilnosti in prednosti
Vtičnica za PW 30
Snemljiv rezervoar za umazano vodo
Zelo tih
Velika prostornina rezervoarja
Uporabnikom prijazna uporaba s funkcijo EASY Operation
Ergonomski pokončen koncept
Velika transportna kolesa
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|60 - 75
|Zračni tok (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Poraba razpršila (l/min)
|3
|Tlak pršenja (bar)
|4
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|30 / 15
|Zmogljivost turbine (W)
|1200
|Zmogljivost črpalke (W)
|70
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Dolžina kabla (m)
|15
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|26
|Mere (D × Š × V) (mm)
|580 x 460 x 930
Obseg dobave
- Vtičnica za profi pralno glavo: PW 30/1
- Pršilno-sesalna cev: 4 m
- Talna šoba: 350 mm
- Pršilna/sesalna pištola
- D-ročaj za pršilno/sesalno cev
- Pršilno-sesalna cev: 1 Kos(i), 700 mm, Nerjaveče jeklo
Oprema
- Ustnik za šobo: Talna šoba, Rumena
Video posnetki
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.