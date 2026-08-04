Globinski sesalnik Puzzi 30/4 E

Najtišji globinski sesalnik svoje vrste: Puzzi 30/4 E s 66 dB(A). Za čiščenje velikih površin preprog. Vgrajeni elementi za gretje (opcijsko gretje posode za svežo vodo).

Zmogljiv globinski sesalnik Puzzi 30/4 E je s 66 dB(A) najtišji čistilnik v svojem razredu. Naprava je opremljena s 30 litrskim rezervoarjem za svežo vodo in omogoča neprekinjeno čiščenje na velikih površinah. Zahvaljujoč vgrajeni vtičnici za PW 30/1 lahko površinsko zmogljivost še stopnjujete. Praktičen pokončen koncept zagotavlja ergonomično delo, ki kljub velikim prostorninam ne zavzame veliko prostora. Naprava ima vgrajene tudi elemente za gretje za opcijsko možnost gretja rezervoarja za svežo vodo. Tako lahko držite temperaturo sveže vode vedno na enakem nivoju - za prvovrstne rezultate čiščenja.

Značilnosti in prednosti
Globinski sesalnik Puzzi 30/4 E: Zelo tih
Zelo tih
Samo 66 dB(A).
Globinski sesalnik Puzzi 30/4 E: Velika prostornina rezervoarja
Velika prostornina rezervoarja
Čiščenje večjih površin.
Globinski sesalnik Puzzi 30/4 E: Vtičnica za PW 30
Vtičnica za PW 30
Povečana površinska zmogljivost in mehanska obdelava florja.
Snemljiv rezervoar za umazano vodo
  • Zbiralnik lahko enostavno dvignete in ga izpraznite.
Velika transportna kolesa
Velika prostornina rezervoarja
Dobro odsesavanje
Visoka zmogljivost čiščenja
Po višini nastavljiv ročaj
Specifikacije

Tehnični podatki

Maks. površinska zmogljivost (m²/h) 60 - 75
Zračni tok (l/s) 74
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Poraba razpršila (l/min) 3
Tlak pršenja (bar) 4
Posoda sveža/umazana voda (l) 30 / 15
Zmogljivost turbine (W) 1200
Zmogljivost črpalke (W) 70
Napetost (V) 220 - 240
Frekvenca (Hz) 50
Dolžina kabla (m) 15
Barva antracit
Teža brez dodatkov (Kg) 28
Mere (D × Š × V) (mm) 580 x 460 x 930

Obseg dobave

  • Vtičnica za profi pralno glavo: PW 30/1
  • Pršilno-sesalna cev: 4 m
  • Pršilna/sesalna pištola

Oprema

  • Ustnik za šobo: Talna šoba, Rumena
Globinski sesalnik Puzzi 30/4 E

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