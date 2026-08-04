Zmogljiv globinski sesalnik Puzzi 30/4 E je s 66 dB(A) najtišji čistilnik v svojem razredu. Naprava je opremljena s 30 litrskim rezervoarjem za svežo vodo in omogoča neprekinjeno čiščenje na velikih površinah. Zahvaljujoč vgrajeni vtičnici za PW 30/1 lahko površinsko zmogljivost še stopnjujete. Praktičen pokončen koncept zagotavlja ergonomično delo, ki kljub velikim prostorninam ne zavzame veliko prostora. Naprava ima vgrajene tudi elemente za gretje za opcijsko možnost gretja rezervoarja za svežo vodo. Tako lahko držite temperaturo sveže vode vedno na enakem nivoju - za prvovrstne rezultate čiščenja.