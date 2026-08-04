Globinski sesalnik Puzzi 8/1
Naprava za čiščenje oblazinjenega pohištva in za odstranjevanje madežev na tekstilnih površinah: Puzzi 8/1 je globinski sesalnik z ergonomsko, posebno kratko šobo za čiščenje.
Robusten, vzdržljiv, učinkovit: Kärcherjev globinski sesalnik Puzzi 8/1 impresivno očisti oblazinjeno pohištvo in odstrani madeže s tekstilnih površin z izjemnimi in higieničnimi rezultati čiščenja ter visoko učinkovitostjo. Kompaktni čistilnik razprši čistilno raztopino globoko v tekstilna vlakna in jo nato ponovno odstrani z odstranjeno umazanijo. Ta odlična zmogljivost povratnega sesanja zagotavlja tudi hitro sušenje in pomeni, da je tekstilne površine mogoče hitro ponovno uporabiti – idealno za visoke zahteve strokovnjakov za čiščenje v hotelskem in gostinskem sektorju ali pri čiščenju notranjosti vozil. Uporabite lahko tudi standardno, zelo kratko šobo za oblazinjenje za priročno, ergonomsko čiščenje ozkih prostorov. Zahvaljujoč zelo nizki teži in ergonomskemu ročaju za prenašanje lahko globinski sesalnik preprosto prenašate z eno roko. Udobje za uporabnika povečujejo tudi veliki gumbi, ki jih je mogoče upravljati z roko ali nogo. Pokrov aparata in ročna šoba sta prozorna za boljši pregled nad umazano vodo.
Značilnosti in prednosti
Popoln učinek čiščenjaPopolno globinsko čiščenje tekstilnih površin. Hitro sušenje pomeni, da je površine mogoče hitro ponovno uporabiti zahvaljujoč odlični zmogljivosti povratnega sesanja. Odličen rezultat čiščenja z vidnim učinkom prej in potem.
Ergonomsko oblikovana in izjemno kratka šoba za oblazinjenjeRočaj in stikala lahko upravljate samo z enim prstom. Praktična oblika gumba omogoča različne položaje držanja. Rdeča šoba zagotavlja učinkovito porabo vode.
Majhna teža in kompaktna, robustna oblikaNenaporno prenašanje po klančinah in stopnicah, tudi samo z eno roko. Omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo. Dolga življenjska doba zagotavlja visoko gospodarnost.
Odstranljiva, pametna posoda 2 v 1
- Hitro in enostavno polnjenje rezervoarja za svežo vodo.
- Prikladno in enostavno odstranite umazano vodo.
- Ilustracija hitrega zagona za enostavno upravljanje.
Enostavno upravljanje zahvaljujoč dvema velikima gumboma
- Ni se vam treba sklanjati: nožno stikalo za vklop/izklop za hitrost in enostavno uporabo.
- Hitra metoda v 1 koraku: kombinirano pršenje in sesanje v enem postopku.
- Metoda v dveh korakih: razpršite po vlaknih in pustite, da se vpijejo – nato posesajte.
Velika zadnja kolesa in prilagodljivi 360° krmilni valji
- Enostavno manevriranje tudi na neravnih površinah.
- Posebej okreten in prilagodljiv pri čiščenju.
Zložljiv kabelski kavelj
- Za varno shranjevanje napajalnega kabla.
- Praktična in ščiti kable.
- Stroj omogoča preprost in praktičen transport in shranjevanje.
Velika odprta odprtina za polnjenje sveže vode
- Priročen, varen in hitro napolnjen s svežo vodo.
- Jasno viden indikator najvišje ravni.
- Brez razlitja pri vlečenju ali potiskanju stroja nazaj.
Integriran prostor za shranjevanje nastavka za oblazinjenje
- Zahvaljujoč oblikovanju sponke je nastavek za oblazinjenje vedno na dosegu roke.
- Varno shranjevanje tudi med transportom.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|12 - 18
|Zračni tok (l/s)
|71
|Vakuum (mbar/kPa)
|270 / 27
|Poraba razpršila (l/min)
|1
|Tlak pršenja (bar)
|1
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|8 / 7
|Zmogljivost turbine (W)
|1200
|Zmogljivost črpalke (W)
|40
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|71
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|8,6
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|11,398
|Mere (D × Š × V) (mm)
|524 x 332 x 442
Obseg dobave
- Kratka šoba za oblazinjenje z ročajem
- Pršilno-sesalna cev: 2.5 m
- Kavelj za kabel
- Odstranljiva posoda 2 v 1
Oprema
- Integriran prostor za shranjevanje dodatkov
- Integriran prostor za shranjevanje talne šobe
- Ustnik za šobo: Šoba za oblazinjene površine, oranžna
Video posnetki
Področja uporabe
- Za intenzivno globinsko čiščenje pohištva in oblazinjenega pohištva
- Za ciljno odstranjevanje madežev na tekstilnih površinah
- Za čiščenje vseh tekstilnih površin – vključno z notranjostjo avtomobila
- Za intenzivno čiščenje z vlakni oblazinjenih avtomobilskih sedežev
- Za ciljno čiščenje oblazinjenega pohištva na higiensko občutljivih območjih
Dodatna oprema
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