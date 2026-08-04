Robusten, vzdržljiv, učinkovit: Kärcherjev globinski sesalnik Puzzi 8/1 impresivno očisti oblazinjeno pohištvo in odstrani madeže s tekstilnih površin z izjemnimi in higieničnimi rezultati čiščenja ter visoko učinkovitostjo. Kompaktni čistilnik razprši čistilno raztopino globoko v tekstilna vlakna in jo nato ponovno odstrani z odstranjeno umazanijo. Ta odlična zmogljivost povratnega sesanja zagotavlja tudi hitro sušenje in pomeni, da je tekstilne površine mogoče hitro ponovno uporabiti – idealno za visoke zahteve strokovnjakov za čiščenje v hotelskem in gostinskem sektorju ali pri čiščenju notranjosti vozil. Uporabite lahko tudi standardno, zelo kratko šobo za oblazinjenje za priročno, ergonomsko čiščenje ozkih prostorov. Zahvaljujoč zelo nizki teži in ergonomskemu ročaju za prenašanje lahko globinski sesalnik preprosto prenašate z eno roko. Udobje za uporabnika povečujejo tudi veliki gumbi, ki jih je mogoče upravljati z roko ali nogo. Pokrov aparata in ročna šoba sta prozorna za boljši pregled nad umazano vodo.