Zahvaljujoč odlični zmogljivosti povratnega sesanja profesionalni globinski sesalnik Puzzi 8/1 Adv zagotavlja odlične in higienične rezultate čiščenja ter zagotavlja hitro ponovno uporabo tekstilnih površin. V ta namen čistilni stroj razprši čistilno raztopino globoko v tekstilna vlakna, nato pa jo ponovno odstrani z odstranjeno umazanijo, zaradi česar je popoln za čiščenje oblazinjenega pohištva, preprog in drugih tekstilnih površin. Njegova robustna, kompaktna zasnova zagotavlja dolgo življenjsko dobo in s tem visoko stroškovno učinkovitost – idealno za izvajalce gradbenih storitev, hotelski in gostinski sektor ali za čiščenje notranjosti vozil. Pokrov aparata, nastavek za oblazinjenje in nastavek za tla so prozorni za boljši pregled nad umazano vodo. Pregledno okence na ročaju dodatno poveča možnosti nadzora. Majhna teža stroja Puzzi 8/1 Adv in ergonomski ročaj omogočata prenašanje z eno roko. Udobje za uporabnika povečujejo tudi veliki gumbi, ki jih je mogoče upravljati z roko ali nogo.