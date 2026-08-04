Globinski sesalnik Puzzi 8/1 Adv
S 240 mm šobo za preproge in kratkim nastavkom za oblazinjeno pohištvo je globinski sesalnik Puzzi 8/1 Adv zasnovan za posebno hitro in temeljito čiščenje oblazinjenega pohištva in preprog.
Zahvaljujoč odlični zmogljivosti povratnega sesanja profesionalni globinski sesalnik Puzzi 8/1 Adv zagotavlja odlične in higienične rezultate čiščenja ter zagotavlja hitro ponovno uporabo tekstilnih površin. V ta namen čistilni stroj razprši čistilno raztopino globoko v tekstilna vlakna, nato pa jo ponovno odstrani z odstranjeno umazanijo, zaradi česar je popoln za čiščenje oblazinjenega pohištva, preprog in drugih tekstilnih površin. Njegova robustna, kompaktna zasnova zagotavlja dolgo življenjsko dobo in s tem visoko stroškovno učinkovitost – idealno za izvajalce gradbenih storitev, hotelski in gostinski sektor ali za čiščenje notranjosti vozil. Pokrov aparata, nastavek za oblazinjenje in nastavek za tla so prozorni za boljši pregled nad umazano vodo. Pregledno okence na ročaju dodatno poveča možnosti nadzora. Majhna teža stroja Puzzi 8/1 Adv in ergonomski ročaj omogočata prenašanje z eno roko. Udobje za uporabnika povečujejo tudi veliki gumbi, ki jih je mogoče upravljati z roko ali nogo.
Značilnosti in prednosti
Popoln učinek čiščenjaPopolno globinsko čiščenje tekstilnih površin in preprog. Hitro sušenje pomeni, da je površine mogoče hitro ponovno uporabiti zahvaljujoč odlični zmogljivosti povratnega sesanja. Odličen rezultat čiščenja z vidnim učinkom prej in potem.
Ergonomsko oblikovana in izjemno kratka šoba za oblazinjenjeRočaj in stikala lahko upravljate samo z enim prstom. Praktična oblika gumba omogoča različne položaje držanja. Rdeča šoba zagotavlja učinkovito porabo vode.
Celovit komplet pripomočkov za čiščenje preprogPrilagodljiva sesalna ustnica za optimalen sesalni kot in odlične rezultate sušenja. 240 mm široka talna šoba z integrirano razpršilno cevjo. Ergonomski dvoročni oprijem za dodatno udobje uporabnika.
Majhna teža in kompaktna, robustna oblika
- Nenaporno prenašanje po klančinah in stopnicah, tudi samo z eno roko.
- Omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo.
- Dolga življenjska doba zagotavlja visoko gospodarnost.
Odstranljiva, pametna posoda 2 v 1
- Hitro in enostavno polnjenje rezervoarja za svežo vodo.
- Prikladno in enostavno odstranite umazano vodo.
- Ilustracija hitrega zagona za enostavno upravljanje.
Enostavno upravljanje zahvaljujoč dvema velikima gumboma
- Ni se vam treba sklanjati: nožno stikalo za vklop/izklop za hitrost in enostavno uporabo.
- Hitra metoda v 1 koraku: kombinirano pršenje in sesanje v enem postopku.
- Metoda v dveh korakih: razpršite po vlaknih in pustite, da se vpijejo – nato posesajte.
Velika zadnja kolesa in prilagodljivi 360° krmilni valji
- Enostavno manevriranje tudi na neravnih površinah.
- Posebej okreten in prilagodljiv pri čiščenju.
Zložljiv kabelski kavelj
- Za varno shranjevanje napajalnega kabla.
- Praktična in ščiti kable.
- Stroj omogoča preprost in praktičen transport in shranjevanje.
Velika odprta odprtina za polnjenje sveže vode
- Priročen, varen in hitro napolnjen s svežo vodo.
- Jasno viden indikator najvišje ravni.
- Brez razlitja pri vlečenju ali potiskanju stroja nazaj.
Vgrajena shramba za nastavek za oblazinjenje in nastavek za preproge
- Zahvaljujoč oblikovanju sponke je nastavek za oblazinjenje vedno na dosegu roke.
- Integrirano držalo za sesalno cev s talno šobo v nosilnem ročaju.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|12 - 18
|Zračni tok (l/s)
|71
|Vakuum (mbar/kPa)
|270 / 27
|Poraba razpršila (l/min)
|1
|Tlak pršenja (bar)
|1
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|8 / 7
|Zmogljivost turbine (W)
|1200
|Zmogljivost črpalke (W)
|40
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|8,6
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|14
|Mere (D × Š × V) (mm)
|524 x 332 x 442
Obseg dobave
- Kratka šoba za oblazinjenje z ročajem
- Pršilno-sesalna cev: 2.5 m
- Kavelj za kabel
- Talna šoba: 240 mm
- Pršilna/sesalna pištola
- D-ročaj za pršilno/sesalno cev
- Odstranljiva posoda 2 v 1
- Pršilno-sesalna cev: 1 Kos(i)
Oprema
- Integriran prostor za shranjevanje dodatkov
- Integriran prostor za shranjevanje talne šobe
Video posnetki
Področja uporabe
- Za intenzivno globinsko čiščenje pohištva in oblazinjenega pohištva
- Za vmesno čiščenje in ciljno odstranjevanje madežev na preprogah
- Za čiščenje vseh tekstilnih površin – vključno z notranjostjo avtomobila
- Za intenzivno čiščenje z vlakni oblazinjenih avtomobilskih sedežev
- Za ciljno globinsko čiščenje manjših preprog
- Za čiščenje oblazinjenih in tekstilnih površin v higiensko občutljivih prostorih
- Za globinsko čiščenje preprog in tekstilnih talnih oblog
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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