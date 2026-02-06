Puzzi 9/1 Bp
Za maksimalno manevriranje pri globinskem čiščenju oblazinjenega pohištva: baterijski globinski sesalnik Puzzi 9/1 Bp z razpršilno ekstrakcijo z izjemno kratko šobo za oblazinjenje.
Edini te vrste na svetu, z robustno vzdržljivostjo in brezžično fleksibilnostjo: naš baterijski globinski sesalnik Puzzi 9/1 Bp. Kot edini baterijski profesionalni čistilnik na trgu, ta Puzzi vedno navduši s svojo izjemno zmogljivostjo in maksimalno svobodo gibanja pri čiščenju oblazinjenih in tekstilnih površin v kateri koli industriji, pa naj gre za hotele ali gostinstvo, servisiranje vozil ali čiščenje zgradb. Kljub svoji moči je ta Puzzi izjemno tih, zaradi česar je idealen za uporabo na javnih površinah: poleg tega zaradi ergonomsko oblikovanega ročaja, ga lahko enostavno prenašate z eno roko. Za najboljše rezultate globinskega čiščenja, se čistilna raztopina stisne pod tlakom in razprši globoko v tekstilna vlakna, nato pa se skupaj z razrahljano umazanijo posesa. Standardno na voljo: izredno kratka šoba za oblazinjenje, razpršilna vakuumska cev, 2-v-1 posoda za svežo in umazano vodo, integrirano shranjevanje dodatkov in še veliko več. Pri naročanju te različice stroja upoštevajte, da je treba zmogljivo 36 V Kärcher Battery Power+ baterijo in ustrezen hitri polnilnik naročiti posebej.
Značilnosti in prednosti
Močna 36-voltna akumulatorska baterija Kärcher Battery Power+Brezžična svoboda gibanja. Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije. Združljivo z vsemi stroji s 36 V Kärcher Battery Power+ platforme za baterije.
Trpežna, robustna zasnova napraveDolga življenjska doba zagotavlja visoko gospodarnost. Robustna in odporna membranska črpalka. Dva velika gumba, ki ju upravljate ročno ali z nogo.
Ergonomsko oblikovana in izjemno kratka šoba za oblazinjenjeIdealno za uporabo v ozkih prostorih (npr. notranjost vozil) Ergonomski dizajn. Udoben ročaj in prijeten na dotik.
Odstranljiva, pametna posoda 2 v 1
- Hitro in enostavno polnjenje rezervoarja za svežo vodo.
- Prikladno in enostavno odstranite umazano vodo.
- Ilustracija za hitri začetek Puzzi 9/1 Bp za večjo varnost uporabnika.
Ergonomski ročaj
- Priročen, transport z eno roko.
- Priročen in dobro uravnotežen stroj.
- Držalo sesalne cevi je integrirano v ročaj za nošenje za varen in priročen transport.
Vgrajeno shranjevanje pribora
- Vse elemente pribora lahko udobno shranite na sami napravi in so tako vedno pri roki.
- Praktičen, vgrajen predal za shranjevanje čistilnih sredstev.
- Varno shranjevanje tudi med transportom.
Majhna teža
- Nenaporno prenašanje po klančinah in stopnicah, tudi samo z eno roko.
- Omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo.
- Lahek začetni stroj.
Nizek hrup delovanja
- Primerno tudi za čiščenje na hrupno občutljivih območjih in ponoči.
- Izboljšuje udobje med uporabo.
- Zelo tih stroj za začetni segment.
Udoben sistem 2-v-1 vključno s razpršilno sesalno cevjo
- Čistilna raztopina se pod pritiskom razprši globoko v vlakna.
- Temeljito odstranjevanje čistilne raztopine in umazanije.
- Hitro sušenje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 36 V
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|12 - 18
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|9 / 7
|Zračni tok (l/s)
|57
|Vakuum (kPa)
|15
|Poraba razpršila (l/min)
|0,5
|Tlak pršenja (Mpa)
|0,16 - 0,22
|Zmogljivost turbine (W)
|550
|Zmogljivost črpalke (W)
|4
|Nazivna vhodna moč (W)
|575
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|70
|Nominalna širina dodatkov ( )
|DN 32
|Število potrebnih baterij (Kos(i))
|1
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
|Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Polnilni tok (A)
|6
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|7,6
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|11,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|540 x 332 x 460
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Pršilno-sesalna cev: 2.5 m
- Zaščitni filter motorja
- Filter za svežo vodo
- Kratka šoba za oblazinjenje z ročajem
- Predal za shranjevanje jezičkov čistilnega sredstva
- Odstranljiva posoda 2 v 1
- Čistilna sredstva: Zavihki RM 760, 2 Tablete
Oprema
- Zaklep cevi za transport
- Vgrajeno shranjevanje pribora
Video posnetki
Področja uporabe
- Za intenzivno globinsko čiščenje pohištva in oblazinjenega pohištva
- Za vmesno čiščenje in ciljno odstranjevanje madežev na preprogah
- Za čiščenje vseh tekstilnih površin – vključno z notranjostjo avtomobila
- Za intenzivno čiščenje z vlakni oblazinjenih avtomobilskih sedežev
- Za ciljno globinsko čiščenje manjših preprog
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
VSI PRODUKTI, KI USTREZAJO BATERIJI
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.