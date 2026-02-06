Edini te vrste na svetu, z robustno vzdržljivostjo in brezžično fleksibilnostjo: naš baterijski globinski sesalnik Puzzi 9/1 Bp. Kot edini baterijski profesionalni čistilnik na trgu, ta Puzzi vedno navduši s svojo izjemno zmogljivostjo in maksimalno svobodo gibanja pri čiščenju oblazinjenih in tekstilnih površin v kateri koli industriji, pa naj gre za hotele ali gostinstvo, servisiranje vozil ali čiščenje zgradb. Kljub svoji moči je ta Puzzi izjemno tih, zaradi česar je idealen za uporabo na javnih površinah: poleg tega zaradi ergonomsko oblikovanega ročaja, ga lahko enostavno prenašate z eno roko. Za najboljše rezultate globinskega čiščenja, se čistilna raztopina stisne pod tlakom in razprši globoko v tekstilna vlakna, nato pa se skupaj z razrahljano umazanijo posesa. Standardno na voljo: izredno kratka šoba za oblazinjenje, razpršilna vakuumska cev, 2-v-1 posoda za svežo in umazano vodo, integrirano shranjevanje dodatkov in še veliko več. Pri naročanju te različice stroja upoštevajte, da je treba zmogljivo 36 V Kärcher Battery Power+ baterijo in ustrezen hitri polnilnik naročiti posebej.