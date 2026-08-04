Edini te vrste na svetu, ki ponuja izjemno robusten dizajn in brezžično prilagodljivost: naš baterijski globinski sesalnik Puzzi 9/1 Bp Adv Pack. Kot edini profesionalni standardni baterijski razpršilni stroj na trgu, ta Puzzi preseneti s svojo izjemno zmogljivostjo in maksimalno svobodo gibanja pri globinskem čiščenju oblazinjenja, preprog in drugih tekstilnih površin v kateri koli panogi, pa naj bo to hotel ali gostinstvo, čiščenje vozil ali čiščenje zgradb. Kljub svoji moči je ta Puzzi izjemno tih, zaradi česar je idealen za uporabo na javnih površinah: poleg tega zaradi ergonomsko oblikovanega ročaja, ga lahko enostavno prenašate z eno roko. Za najboljše rezultate čiščenja se čistilna raztopina stisne pod tlakom in razprši globoko v tekstilna vlakna, nato pa se skupaj z razrahljano umazanijo posesa. Standardna dobava: šoba za oblazinjenje, razpršilna vakuumska cev, talna šoba, cev za razprševanje, posoda 2 v 1 za svežo in umazano vodo, integrirano shranjevanje pripomočkov in še veliko več. Pri naročanju te različice stroja upoštevajte, da je treba zmogljivo 36 V Kärcher Battery Power+ baterijo in ustrezen hitri polnilnik naročiti posebej.