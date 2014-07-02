Čiščenje z BR 47/35 ESC poteka praktično medtem, ko tekoče stopnice tečejo oz. se premikajo. Stroj se namesti na spodnji del tekočih stopnic. Šobe pršijo čistilno raztopino na krtače za ribanje, ki čistijo tekoče stopnice. V istem delovnem koraku se delovna raztopina tudi posesa. Posebne sesalne krtače absorbirajo vodo in jo transportirajo do sesalne odprtine. Oblika krtačne glave in krtačnega motorja, ki je nameščen na sredino, omogočata obojestransko delo z dvema krtačnima valjema. Tako bodo tekoče stopnice odlično očiščene prav do zunanjih profilnih zarez. Centrirni drsnik v sredini krtačne glave skrbi za varno vodenje stroja. BR 47/ 35 ESC je primeren za čiščenje tekočih stopnic številnih proizvajalcev. Postavitev na različne vrste tekočih stopnic poteka s pomočjo menjave različnih kompletov vodilnega nastavka, ki sega v sam profil površine tekočih stopnic in tesni ob postopku sesanja.