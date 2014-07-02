Čistilnik stopnic BR 47/35 Esc
Za temeljito in vzdrževalno čiščenje tekočih stopnic. Površinska zmogljivost: 2-3 tekoče stopnice na uro (vzdrževalno čiščenje). 0,5-1 tekoče stopnice na uro (temeljito čiščenje).
Čiščenje z BR 47/35 ESC poteka praktično medtem, ko tekoče stopnice tečejo oz. se premikajo. Stroj se namesti na spodnji del tekočih stopnic. Šobe pršijo čistilno raztopino na krtače za ribanje, ki čistijo tekoče stopnice. V istem delovnem koraku se delovna raztopina tudi posesa. Posebne sesalne krtače absorbirajo vodo in jo transportirajo do sesalne odprtine. Oblika krtačne glave in krtačnega motorja, ki je nameščen na sredino, omogočata obojestransko delo z dvema krtačnima valjema. Tako bodo tekoče stopnice odlično očiščene prav do zunanjih profilnih zarez. Centrirni drsnik v sredini krtačne glave skrbi za varno vodenje stroja. BR 47/ 35 ESC je primeren za čiščenje tekočih stopnic številnih proizvajalcev. Postavitev na različne vrste tekočih stopnic poteka s pomočjo menjave različnih kompletov vodilnega nastavka, ki sega v sam profil površine tekočih stopnic in tesni ob postopku sesanja.
Značilnosti in prednosti
Izjemna zmogljivost povratnega sesanja
- Z dvema zelo močnima sesalnima turbinama v povezavi s 4 ravnimi sesalnimi cevmi in ustreznimi nastavki lahko zanesljivo posesate odvečno vodo.
- Preprečuje, da bi voda odteka v jašek pod tekočimi stopnicami.
Prilagojen tekočim stopnicam
- Nastavki, ki segajo v profile tekočih stopnic, skrbijo za potreben podtlak.
- Za različne tipe tekočih stopnic so dobavljivi različni nastavki. Tako boste lahko optimalno odsesali odvečno vlago s tekočih stopnic.
Udoben položaj na zadnji strani naprave med delovanjem
- Za enostavno upravljanje
Menjava krtač in nastavkov brez orodja
- Ko so posode prazne, lahko krtače in nastavke enostavno zamenjate brez dodatnega orodja.
Krtačno glavo spustite na tekoče stopnice
- Varno rokovanje
Visoka kakovost
- Kakovostni elementi zmanjšujejo potrebo po vzdrževanju na minimum.
Brez vibracij
- Več udobja
Močna sesalna turbina
- Za izjemno dobro zmogljivost povratnega sesanja. V povezavi s 4 ravnimi sesalnimi cevmi in ustreznimi nastavki lahko zanesljivo posesate odvečno vodo.
Kratka krtačna glava
- Za univerzalno uporabo. Tako lahko očistite tudi tekoče stopnice, ki se začnejo dvigati že po 1,5 stopnice.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Omrežno napajanje
|Delovna širina krtač (mm)
|470
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|35 / 35
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|870 - 1090
|Poraba vode (l/min)
|max. 1
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|75
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1129 x 480 x 1031
Obseg dobave
- Krtače za čiščenje
- Sesalne krtače
- Omrežno napajanje
Oprema
- Sesalni motor: 800 W
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