Naš izjemno robustni stroj z enim diskom BDS 43/150 C Classic osvoji z odličnim razmerjem med ceno in kvaliteto, ter veliko vsestranostjo pri temeljitem čiščenju tal. S svojim močnim 1500 W motorjem je primeren tudi za trda in elastična tla in tekstilne obloge, kot tudi za brušenje iztrošenih parketov. Zaradi svoje delovne širine 430 milimetrov, je stroj idealen za večino namenov uporabe na področju čiščenja stavb, med tem, ko planetno gonilo, ki ne zahteva vzdrževanja, z odpornimi kovinskimi zobniki, zagotavlja dolgo življenjsko dobo in znatno manjšo porabo ter stroške vzdrževanja v primerjavi z jermenskim prenosom. Razen tega, je disk s podloško že v obsegu izdobave.