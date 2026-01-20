Naprava z enim diskom BDS 43/150 C Classic
BDS 43/150 C Classic je zelo robusten stroj z enim diskom za različne namene uporabe pri čiščenju tal. S planetnim gonilom brez vzdrževanja in z močnim motorjem 1500 W.
Naš izjemno robustni stroj z enim diskom BDS 43/150 C Classic osvoji z odličnim razmerjem med ceno in kvaliteto, ter veliko vsestranostjo pri temeljitem čiščenju tal. S svojim močnim 1500 W motorjem je primeren tudi za trda in elastična tla in tekstilne obloge, kot tudi za brušenje iztrošenih parketov. Zaradi svoje delovne širine 430 milimetrov, je stroj idealen za večino namenov uporabe na področju čiščenja stavb, med tem, ko planetno gonilo, ki ne zahteva vzdrževanja, z odpornimi kovinskimi zobniki, zagotavlja dolgo življenjsko dobo in znatno manjšo porabo ter stroške vzdrževanja v primerjavi z jermenskim prenosom. Razen tega, je disk s podloško že v obsegu izdobave.
Značilnosti in prednosti
Zmogljiv motorZelo trpežna in vzdržljiva izvedba. Močen v različnih možnostih uporabe Nizki pogonski in servisni stroški
Robustni planetarni prenosnikIz odpornih kovinskih zobnikov. Manjša izraba in stroški vzdrževanja v primerjavi z jermenskim pogonom. Večji okretnejši moment v primerjavi z običajnim jermenskim pogonom. Tih, dolgotrajen in ne zahteva vzdrževanja.
Enostavno upravljanjePraktično in preprosto upravljanje. Zelo dobro ravnotežje in miren tek
Dodatna vtičnica
- Za priklop sesalne enote, ki zmanjšuje širjenje prahu.
- Povečuje učinek čiščenja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Omrežno napajanje
|Delovna širina krtač (mm)
|430
|Delovna višina (mm)
|90
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|150
|Pritisni tlak krtač (Kg)
|43
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|66
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|44,185
|Mere (D × Š × V) (mm)
|940 x 430 x 1105
Obseg dobave
- Gonilni nastavek
Oprema
- Rezervoar opcijsko: 10 l
- Omrežno napajanje
Video posnetki
Področja uporabe
- Idealno za izvajalce gradbenih storitev za uporabo v javnih zgradbah ali pisarnah.
- Za temeljito čiščenje vseh talnih površin – od trdih do tekstilnih talnih oblog
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
