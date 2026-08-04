Naprava z enim diskom BDS 43/DUO C

Univerzalni čistilnik BDS 43 / DUO C za čiščenje, poliranje in brušenje različnih vrst tal. Stroj navduši z odličnim gladkim delovanjem pri 150 ali 300 vrtljajev/min.

Z delovno širino 43 centimetrov, spremenljivo hitrostjo vrtenja (150 ali 300 vrtljajev / min) in močnim motorjem z močjo 1500 W, naš čistilnik BDS 43 / DUO C omogoča različna področja uporabe. Stroj je primeren za čiščenje trdih in elastičnih tal in preprog, za poliranje različnih površin in celo za brušenje parketa. BDS 43 / DUO C navdušuje z gladkim delovanjem, širok ročaj podpira preprosto upravljanje s strojem, tako da lahko neizkušeni ali neizurjeni uporabniki z njim brez težav upravljajo.

Značilnosti in prednosti
Naprava z enim diskom BDS 43/DUO C: Dve hitrosti
Dve hitrosti
150 U/min in 300 U/min, preklopno stikalo Stikalo je lahko dosegljivo na prečniku
Naprava z enim diskom BDS 43/DUO C: Zelo tih
Zelo tih
Uporaba tudi na hrupno zelo občutljivih območjih (npr. v hotelih, bolnišnicah ali pisarnah)
Naprava z enim diskom BDS 43/DUO C: Zmogljiv motor
Zmogljiv motor
Zelo trpežna in vzdržljiva izvedba. Visok navor za učinkovito delo.
Zelo nizka streha
  • Za čiščenje pod pohištvom in radiatorji
Velika kolesa
  • Enostaven transport tudi na daljših progah
  • Zlahka premaguje tudi stopnice
Obsežen pribor
  • Pribor prilagojen glede na uporabo, kot npr. posoda, krtače v različnih trdotah, gonilni nastavek, različne prevleke, prevleka iz mikro vlaken, diamantne prevleke itd.
  • Sistemsko čiščenje: za vsako uporabo pravi pribor
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Omrežno napajanje
Delovna širina krtač (mm) 430
Delovna višina (mm) 90
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 150 - 300
Pritisni tlak krtač (Kg) 45
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 66
Napetost (V) 220
Frekvenca (Hz) 50
Barva antracit
Teža (z dodatki) (Kg) 49,1
Mere (D × Š × V) (mm) 940 x 430 x 1070

Obseg dobave

  • Gonilni nastavek

Oprema

  • Rezervoar opcijsko: 10 l
  • Omrežno napajanje

Video posnetki

Področja uporabe
  • Za čiščenje trdih, elastičnih in tekstilnih talnih oblog
  • Idealen tudi za poliranje in brušenje parketa
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Čistilna sredstva
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