Naprava z enim diskom BDS 43/DUO C
Univerzalni čistilnik BDS 43 / DUO C za čiščenje, poliranje in brušenje različnih vrst tal. Stroj navduši z odličnim gladkim delovanjem pri 150 ali 300 vrtljajev/min.
Z delovno širino 43 centimetrov, spremenljivo hitrostjo vrtenja (150 ali 300 vrtljajev / min) in močnim motorjem z močjo 1500 W, naš čistilnik BDS 43 / DUO C omogoča različna področja uporabe. Stroj je primeren za čiščenje trdih in elastičnih tal in preprog, za poliranje različnih površin in celo za brušenje parketa. BDS 43 / DUO C navdušuje z gladkim delovanjem, širok ročaj podpira preprosto upravljanje s strojem, tako da lahko neizkušeni ali neizurjeni uporabniki z njim brez težav upravljajo.
Značilnosti in prednosti
Dve hitrosti150 U/min in 300 U/min, preklopno stikalo Stikalo je lahko dosegljivo na prečniku
Zelo tihUporaba tudi na hrupno zelo občutljivih območjih (npr. v hotelih, bolnišnicah ali pisarnah)
Zmogljiv motorZelo trpežna in vzdržljiva izvedba. Visok navor za učinkovito delo.
Zelo nizka streha
- Za čiščenje pod pohištvom in radiatorji
Velika kolesa
- Enostaven transport tudi na daljših progah
- Zlahka premaguje tudi stopnice
Obsežen pribor
- Pribor prilagojen glede na uporabo, kot npr. posoda, krtače v različnih trdotah, gonilni nastavek, različne prevleke, prevleka iz mikro vlaken, diamantne prevleke itd.
- Sistemsko čiščenje: za vsako uporabo pravi pribor
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Omrežno napajanje
|Delovna širina krtač (mm)
|430
|Delovna višina (mm)
|90
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|150 - 300
|Pritisni tlak krtač (Kg)
|45
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|66
|Napetost (V)
|220
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|49,1
|Mere (D × Š × V) (mm)
|940 x 430 x 1070
Obseg dobave
- Gonilni nastavek
Oprema
- Rezervoar opcijsko: 10 l
- Omrežno napajanje
Video posnetki
Področja uporabe
- Za čiščenje trdih, elastičnih in tekstilnih talnih oblog
- Idealen tudi za poliranje in brušenje parketa
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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