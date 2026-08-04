Z delovno širino 43 centimetrov, spremenljivo hitrostjo vrtenja (150 ali 300 vrtljajev / min) in močnim motorjem z močjo 1500 W, naš čistilnik BDS 43 / DUO C omogoča različna področja uporabe. Stroj je primeren za čiščenje trdih in elastičnih tal in preprog, za poliranje različnih površin in celo za brušenje parketa. BDS 43 / DUO C navdušuje z gladkim delovanjem, širok ročaj podpira preprosto upravljanje s strojem, tako da lahko neizkušeni ali neizurjeni uporabniki z njim brez težav upravljajo.