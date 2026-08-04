Naprava z enim diskom BDS 43/ Orbital C
Zmogljiv, robusten in vsestranski: naš orbitalni enokolutni stroj BDS 43/Orbital C s kombiniranimi orbitalnimi premiki in vrtenjem za najvišjo učinkovitost čiščenja.
Vrhunska učinkovitost čiščenja, vsestranska uporaba, uporabnikom prijazno upravljanje: naš orbitalni enokolutni stroj BDS 43/Orbital C prepričuje zlasti pri čiščenju poslopij, pa naj gre za pisarne, trgovine, bolnišnice ali šole. Stroj z orbitalnimi premiki in vrtenjem ter inovativno tehnologijo ustvarja nenehne tresljaje in s tem omogoča vsestransko uporabo, od globinskega drgnjenja prek poliranja in loščenja do odstranjevanja površinskega sloja. Njegova delovna širina 43 centimetrov pri tem omogoča delo na utesnjenih ali neravnih mestih.
Značilnosti in prednosti
Intuitivno in enostavno rokovanjePraktično in preprosto upravljanje. Zelo dobro ravnotežje in miren tek Pomaga preprečevati napake med upravljanjem.
Vklop vzvratnega premikanjaPovečuje pritisk krtač z 38 na 55 kilogramov. Visoka učinkovitost čiščenja tudi v oteženih razmerah. Preprosto delo tudi na utesnjenih mestih.
Za 90° nagibna glavaOmogoča preprosto in hitro zamenjavo blazinic. Izboljšuje udobje, preprečuje mokre blazinice na tleh.
Rotacijski in orbitalni gibi
- Izjemni rezultati drgnjenja pri do 50 % skrajšanem času čiščenja.
- Odlični rezultati čiščenja na vseh tipih tal.
- Znižani stroški čiščenja in izobraževanja.
Zmogljiv motor
- Zelo trpežna in vzdržljiva izvedba.
- Močen v različnih možnostih uporabe
- Nizki pogonski in servisni stroški
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Omrežno napajanje
|Delovna širina krtač (mm)
|430
|Delovna višina (mm)
|100
|Rezervoar za svežo vodo (l)
|12
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|60
|Pritisni tlak krtač (Kg)
|38 - 55
|Nihanja (O/min)
|1500
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|54
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|52,1
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1070 x 570 x 430
Obseg dobave
- Rezervoar: 12 l
- Gonilni nastavek
Oprema
- Omrežno napajanje
Video posnetki
Področja uporabe
- Popolna rešitev za pisarne, proizvodne obrate, trgovine, hotele, kantine, bolnišnice ali šole
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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