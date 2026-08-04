Vrhunska učinkovitost čiščenja, vsestranska uporaba, uporabnikom prijazno upravljanje: naš orbitalni enokolutni stroj BDS 43/Orbital C prepričuje zlasti pri čiščenju poslopij, pa naj gre za pisarne, trgovine, bolnišnice ali šole. Stroj z orbitalnimi premiki in vrtenjem ter inovativno tehnologijo ustvarja nenehne tresljaje in s tem omogoča vsestransko uporabo, od globinskega drgnjenja prek poliranja in loščenja do odstranjevanja površinskega sloja. Njegova delovna širina 43 centimetrov pri tem omogoča delo na utesnjenih ali neravnih mestih.