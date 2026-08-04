Z delovno širino 43 centimetrov in številnimi možnostmi uporabe je naš orbitalni enokolutni stroj BDS 43/Orbital C Spray primeren predvsem za čiščenje poslopij. Naprava kombinira orbitalne premike in vrtenje ter s tem ustvarja nenehne tresljaje za vrhunsko učinkovitost čiščenja. Pri tem je stroj posebej za čiščenje preprog opremljen z razpršilnimi šobami, ki po velikih površinah razporedijo točno potrebno količino čistilne raztopine, s čimer poleg izjemno učinkovitega čiščenja zagotavlja tudi hitro sušenje. Dodaten učinek orbitalnih gibov: delovanje robustnega stroja je še posebej mirno in stabilno, kar zagotavlja zelo visoko prijaznost do uporabnika in neutrudljivo delo – pa naj gre za drgnjenje, odstranjevanje površinskega sloja, poliranje ali loščenje.