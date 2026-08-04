Naprava z enim diskom BDS 43/ Orbital C Spray
Novi enokolutni stroj BDS 43/Orbital C Spray je primeren za številna področja uporabe pri čiščenju poslopij. Z integriranimi razpršilnimi šobami poskrbi tudi za temeljito čiščenje preprog.
Z delovno širino 43 centimetrov in številnimi možnostmi uporabe je naš orbitalni enokolutni stroj BDS 43/Orbital C Spray primeren predvsem za čiščenje poslopij. Naprava kombinira orbitalne premike in vrtenje ter s tem ustvarja nenehne tresljaje za vrhunsko učinkovitost čiščenja. Pri tem je stroj posebej za čiščenje preprog opremljen z razpršilnimi šobami, ki po velikih površinah razporedijo točno potrebno količino čistilne raztopine, s čimer poleg izjemno učinkovitega čiščenja zagotavlja tudi hitro sušenje. Dodaten učinek orbitalnih gibov: delovanje robustnega stroja je še posebej mirno in stabilno, kar zagotavlja zelo visoko prijaznost do uporabnika in neutrudljivo delo – pa naj gre za drgnjenje, odstranjevanje površinskega sloja, poliranje ali loščenje.
Značilnosti in prednosti
Intuitivno in enostavno rokovanjePraktično in preprosto upravljanje. Zelo dobro ravnotežje in miren tek Pomaga preprečevati napake med upravljanjem.
Vklop vzvratnega premikanjaPovečuje pritisk krtač z 38 na 55 kilogramov. Visoka učinkovitost čiščenja tudi v oteženih razmerah. Preprosto delo tudi na utesnjenih mestih.
Integrirane, nastavljive razpršilne šobeZa natančno dovajanje vode in velike zmogljivosti čiščenja površin. Zelo dobri rezultati čiščenja in hitro sušenje.
Rotacijski in orbitalni gibi
- Izjemni rezultati drgnjenja pri do 50 % skrajšanem času čiščenja.
- Odlični rezultati čiščenja na vseh tipih tal.
- Znižani stroški čiščenja in izobraževanja.
Za 90° nagibna glava
- Omogoča preprosto in hitro zamenjavo blazinic.
- Izboljšuje udobje, preprečuje mokre blazinice na tleh.
Zmogljiv motor
- Zelo trpežna in vzdržljiva izvedba.
- Močen v različnih možnostih uporabe
- Nizki pogonski in servisni stroški
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Omrežno napajanje
|Delovna širina krtač (mm)
|430
|Delovna višina (mm)
|100
|Rezervoar za svežo vodo (l)
|12
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|60
|Pritisni tlak krtač (Kg)
|38 - 55
|Nihanja (O/min)
|1500
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|59
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|54,5
|Mere (D × Š × V) (mm)
|430 x 520 x 1070
Obseg dobave
- Rezervoar: 12 l
- Gonilni nastavek
Oprema
- Omrežno napajanje
Video posnetki
Področja uporabe
- Popolna rešitev za pisarne, proizvodne obrate, trgovine, hotele, kantine, bolnišnice ali šole
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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