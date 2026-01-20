Naš zelo kompakten stroj za čiščenje in sesanje BD 30/4 C Bp Pack brez kablov in nevarnosti spotikanja ob kabel, ki ga poganja baterija, vas bo prepričal pri čiščenju manjših površin do 300 m². Ne glede ali gre za naravni ali umetni kamen, epoksidno smolo, linolej ali PVC material: ta naprava čisti in sesa občutno hitreje in bolj temeljito kot je to v primeru ročnega čiščenja. Po potrebi čisti vzvratno, s pomočjo sesalnega nosilca očisti z vseh strani, zanesljiv pa je tudi pri izvajanju drugih manevrov. Skrbno načrtovan in posebej preprost način upravljanja z barvno kodiranimi krmilnimi elementi je viden tudi skozi enostavno in hitro zamenjavo učinkovite litij-ionske baterije, ki se lahko polni. Ker je zelo lahek, tehta le 20 kg, ga lahko uporabljate tudi v različnih nadstropjih, in to brez uporabe dvigala.