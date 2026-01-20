Čistilno-sesalni stroj BD 30/4 C Bp Pack Li
Prilagodljiva uporaba, zelo kompaktna oblika, teža samo 20 kg: BD 30/4 C Bp Pack stroj za čiščenje in sesanje, ki ga poganja baterija, omogoča hitro čiščenje površin do 300 m².
Naš zelo kompakten stroj za čiščenje in sesanje BD 30/4 C Bp Pack brez kablov in nevarnosti spotikanja ob kabel, ki ga poganja baterija, vas bo prepričal pri čiščenju manjših površin do 300 m². Ne glede ali gre za naravni ali umetni kamen, epoksidno smolo, linolej ali PVC material: ta naprava čisti in sesa občutno hitreje in bolj temeljito kot je to v primeru ročnega čiščenja. Po potrebi čisti vzvratno, s pomočjo sesalnega nosilca očisti z vseh strani, zanesljiv pa je tudi pri izvajanju drugih manevrov. Skrbno načrtovan in posebej preprost način upravljanja z barvno kodiranimi krmilnimi elementi je viden tudi skozi enostavno in hitro zamenjavo učinkovite litij-ionske baterije, ki se lahko polni. Ker je zelo lahek, tehta le 20 kg, ga lahko uporabljate tudi v različnih nadstropjih, in to brez uporabe dvigala.
Značilnosti in prednosti
Vključena zmogljiva litij-ionska baterijaVzdrževanje ni potrebno. Baterije imajo dosti daljšo življenjsko dobo v primerjavi s klasičnimi baterijami. Delno polnjenje ali vmesno polnjenje ne predstavlja težav.
Majhne mereZa shranjevanje je potrebno zelo malo prostora. Možnost prevoza tudi v navadnem osebnem avtomobilu.
Obodni sesalni nosilecZanesljivo posesa vodo tudi v ozkih ovinkih. Obstaja tudi možnost vzvratnega sesanja. Vključena mehka poliuretanska in proti olju odporna elastika za sesanje.
Vključen manjši, zunanji polnilec
- Enostavno shranjevanje.
- Možnost uporabe na katerikoli vtičnici.
- Omogoča krajši čas polnjenja.
Zelo kakovostni deli in materiali
- Zapirala in šasija iz zelo kakovostnega aluminija.
- Robustna, dolgotrajna kakovost.
Varčen eco!efficiency način
- Pomaga pri varčevanju z vodo in podaljšuje življenjsko dobo baterije.
- Stroški so manjši zaradi daljših intervalov čiščenja in manjše porabe čistilnih sredstev.
- Nizka raven hrupa med obratovanjem.
Izjemno kompakten, agilen in praktičen pri manevriranju
- Učinkovito čiščenje manjših in prenapolnjenih prostorov.
- Nastavljiv ročaj omogoča 90° odmik od stene.
Zelo lahka naprava (20 kg)
- Poenostavlja prevoz oz. prenos.
- Uporaba je možna na različnih nadstropjih, tako uporaba dvigala ni potrebna.
- Ena sama oseba lahko brez težav naloži napravo v osebni avtomobil.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Naprej z vrtenjem krtače
|Delovna širina krtač (mm)
|280
|Delovna širina sesanja (mm)
|325
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|4 / 4
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|900
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|600
|Baterija (V/Ah)
|36,5 / 5,2
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 1
|Čas polnjenja baterije (h)
|3
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|150
|Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg)
|20 / 10
|Poraba vode (l/min)
|1
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|max. 70
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 240
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|19,8
|Mere (D × Š × V) (mm)
|555 x 375 x 1050
Obseg dobave
- Ščetka za disk: 1 Kos(i)
- Baterija
- Baterijski polnilnik
- Transportna kolesa
- Sesalni nastavek, upognjen
Oprema
- Sistem 2 rezervoarjev
