S kompaktno velikostjo in izjemnimi funkcijami BD 35/15 C ponuja ta stroj izjemno prilagodljivost, preprosto uporabo in učinkovite zmogljivosti čiščenja. BD 35/15 C, opremljen s 35-centimetrsko glavo ščetke, zagotavlja izjemno učinkovitost čiščenja in manevriranje. BD 35/15 C, zasnovan posebej za manjše prostore, je popoln za navigacijo skozi ozke kote in natrpana opremljena območja. Z višino 68 cm se prilega pod večino miz in pohištva. Druga priročna funkcija BD 35/15 C je vgrajeni polnilnik baterij. To operaterju omogoča polnjenje stroja kjer koli. Kompaktni čistilno-sesalni stroj BD 35/15 C je zasnovan za vzdržljivost in zanesljivost. Robustna zasnova in visokokakovostne komponente zagotavljajo dolgo življenjsko dobo tudi v zahtevnih okoljih. Enostavna, dostopna zasnova olajša tudi rutinsko vzdrževanje in čiščenje.