Čistilno-sesalni stroj BD 35/15 C Classic Bp Pack

Čistilno-sesalni stroj BD 35/15 C Classic je odlična rešitev za majhne prostore, saj zagotavlja izjemno vsestranskost. Okretnost in kompaktnost olajšata čiščenje.

S kompaktno velikostjo in izjemnimi funkcijami BD 35/15 C ponuja ta stroj izjemno prilagodljivost, preprosto uporabo in učinkovite zmogljivosti čiščenja. BD 35/15 C, opremljen s 35-centimetrsko glavo ščetke, zagotavlja izjemno učinkovitost čiščenja in manevriranje. BD 35/15 C, zasnovan posebej za manjše prostore, je popoln za navigacijo skozi ozke kote in natrpana opremljena območja. Z višino 68 cm se prilega pod večino miz in pohištva. Druga priročna funkcija BD 35/15 C je vgrajeni polnilnik baterij. To operaterju omogoča polnjenje stroja kjer koli. Kompaktni čistilno-sesalni stroj BD 35/15 C je zasnovan za vzdržljivost in zanesljivost. Robustna zasnova in visokokakovostne komponente zagotavljajo dolgo življenjsko dobo tudi v zahtevnih okoljih. Enostavna, dostopna zasnova olajša tudi rutinsko vzdrževanje in čiščenje.

Značilnosti in prednosti
Vgrajen polnilec
  • Polnilnik široke napetosti za priročno polnjenje kjer koli
  • Združljiv s širokim razponom napetosti
Kompaktne dimenzije
  • Dobra okretnost
  • Enostaven odmik od stene
  • Enostavna uporaba
Optimalno sesanje
  • Sesalni trak tudi zanesljivo absorbira vodo v tesnih ovinkih.
  • Takoj posuši tla
Zložljivo in nastavljivo krmilo
  • Kompaktna oblika, prihrani več prostora med shranjevanjem
  • Enostaven za transport, prilega se večini avtomobilov
  • Ergonomsko nastavljiv za različne višine operaterja.
Nastavljiv pretok vode
  • Največji pretok vode 1 l/min
  • Nastavljivo glede na vrsto tal in umazanost
Enostavno dostopna glava ščetke
  • Za odstranitev krtače ni potrebno orodje
  • Enostavno vzdrževanje po delu
Odstranljiv rezervoar za umazano vodo
  • Enostavno vzdrževanje
način eco!efficiency
  • Manjša poraba energije
  • Nižja raven hrupa
  • Podaljša delovni čas do 25 %
Izboljšanje oskrbe z vodo
  • Skladen z EU standardom
  • Enakomernejša porazdelitev vode izboljša učinkovitost čiščenja
Zaslon
  • Prikaz kod napak in stanja, olajša servisiranje
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Baterija
Delovna širina krtač (mm) 350
Delovna širina sesanja (mm) 470
Posoda sveža/umazana voda (l) max. 15 / max. 15
Teoretična površinska zmogljivost (m²/h) max. 1400
Praktična površinska zmogljivost (m²/h) 700
Tip baterij brez vzdrževanja
Baterija (V/Ah) 12 / 38
Čas trajanja baterije (h) max. 2
Čas polnjenja baterije (h) nazivna 10
Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V) 100 - 240
Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz) 50 - 60
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 180
Pritisni tlak krtač (g/cm²) 25
Poraba vode (l/min) max. 0,95
Barva antracit
Teža brez dodatkov (Kg) 54
Mere (D × Š × V) (mm) 830 x 500 x 680

Obseg dobave

  • Ščetka za disk: 1 Kos(i)
  • Baterija
  • Baterija in vgradni polnilnik vključena
  • Transportna kolesa

Oprema

  • Vrsta sesalnega traku: Linatex®
Čistilno-sesalni stroj BD 35/15 C Classic Bp Pack
Čistilno-sesalni stroj BD 35/15 C Classic Bp Pack

Video posnetki

Področja uporabe
  • BSC
  • Maloprodaja
  • Gostoljubnost
  • Hotelski in gostinski sektor
  • Javni servis
  • Skrb za zdravje
  • Pisarne
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