Čistilno-sesalni stroj BD 35/15 C Classic Bp Pack
Čistilno-sesalni stroj BD 35/15 C Classic je odlična rešitev za majhne prostore, saj zagotavlja izjemno vsestranskost. Okretnost in kompaktnost olajšata čiščenje.
S kompaktno velikostjo in izjemnimi funkcijami BD 35/15 C ponuja ta stroj izjemno prilagodljivost, preprosto uporabo in učinkovite zmogljivosti čiščenja. BD 35/15 C, opremljen s 35-centimetrsko glavo ščetke, zagotavlja izjemno učinkovitost čiščenja in manevriranje. BD 35/15 C, zasnovan posebej za manjše prostore, je popoln za navigacijo skozi ozke kote in natrpana opremljena območja. Z višino 68 cm se prilega pod večino miz in pohištva. Druga priročna funkcija BD 35/15 C je vgrajeni polnilnik baterij. To operaterju omogoča polnjenje stroja kjer koli. Kompaktni čistilno-sesalni stroj BD 35/15 C je zasnovan za vzdržljivost in zanesljivost. Robustna zasnova in visokokakovostne komponente zagotavljajo dolgo življenjsko dobo tudi v zahtevnih okoljih. Enostavna, dostopna zasnova olajša tudi rutinsko vzdrževanje in čiščenje.
Značilnosti in prednosti
Vgrajen polnilec
- Polnilnik široke napetosti za priročno polnjenje kjer koli
- Združljiv s širokim razponom napetosti
Kompaktne dimenzije
- Dobra okretnost
- Enostaven odmik od stene
- Enostavna uporaba
Optimalno sesanje
- Sesalni trak tudi zanesljivo absorbira vodo v tesnih ovinkih.
- Takoj posuši tla
Zložljivo in nastavljivo krmilo
- Kompaktna oblika, prihrani več prostora med shranjevanjem
- Enostaven za transport, prilega se večini avtomobilov
- Ergonomsko nastavljiv za različne višine operaterja.
Nastavljiv pretok vode
- Največji pretok vode 1 l/min
- Nastavljivo glede na vrsto tal in umazanost
Enostavno dostopna glava ščetke
- Za odstranitev krtače ni potrebno orodje
- Enostavno vzdrževanje po delu
Odstranljiv rezervoar za umazano vodo
- Enostavno vzdrževanje
način eco!efficiency
- Manjša poraba energije
- Nižja raven hrupa
- Podaljša delovni čas do 25 %
Izboljšanje oskrbe z vodo
- Skladen z EU standardom
- Enakomernejša porazdelitev vode izboljša učinkovitost čiščenja
Zaslon
- Prikaz kod napak in stanja, olajša servisiranje
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Delovna širina krtač (mm)
|350
|Delovna širina sesanja (mm)
|470
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|max. 15 / max. 15
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|max. 1400
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|700
|Tip baterij
|brez vzdrževanja
|Baterija (V/Ah)
|12 / 38
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2
|Čas polnjenja baterije (h)
|nazivna 10
|Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V)
|100 - 240
|Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz)
|50 - 60
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|180
|Pritisni tlak krtač (g/cm²)
|25
|Poraba vode (l/min)
|max. 0,95
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|54
|Mere (D × Š × V) (mm)
|830 x 500 x 680
Obseg dobave
- Ščetka za disk: 1 Kos(i)
- Baterija
- Baterija in vgradni polnilnik vključena
- Transportna kolesa
Oprema
- Vrsta sesalnega traku: Linatex®
Video posnetki
Področja uporabe
- BSC
- Maloprodaja
- Gostoljubnost
- Hotelski in gostinski sektor
- Javni servis
- Skrb za zdravje
- Pisarne
Dodatna oprema
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